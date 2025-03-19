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Новости Китай о мирных переговорах по Украине
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Будущее соглашение о мире в Украине не должно служить интересам только одной стороны, - Ван И

В Китае прокомментировали потенциальное соглашение о мире в Украине

Китай выступает за заключение мирного соглашения между Украиной и РФ, которое должно быть приемлемым для всех заинтересованных сторон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время разговора с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Отмечается, что стороны провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".

Бонн представил позицию Франции и выразил надежду, что Китай играет важную роль в достижении справедливого, прочного и устойчивого мирного соглашения.

Также читайте: Мир в Украине не могут определять только США и Россия, - спецпосланник Китая в ЕС Лу Шае

Ван И сказал, что Китай с самого начала выступает за решение "кризиса" путем диалога и переговоров.

"Будущее мирное соглашение должно уважать волю заинтересованных сторон, не должно навязываться третьей стороной и не должно служить интересам только одной страны", - сказал министр иностранных дел.

"Китай поддерживает заключение справедливого, длительного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон, и считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в процессе мирных переговоров", - добавил он.

Также читайте: Китай о разговоре Трампа и Путина: Рады видеть усилия, направленные на достижение прекращения огня

Автор: 

Китай (2946) Ван И (70)


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Топ комментарии
+11
Китай відчуває загрозу від зближення двох неадекватів - Трамп та пуйла.
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19.03.2025 11:38
+10
Китай в рази адекватніший за США
Тепер я бачив все
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19.03.2025 11:37
+8
Щось мавпи косоокі раптом порозумнішали. Де ви були такі розумні три роки тому?
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19.03.2025 11:42
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Китай в рази адекватніший за США
Тепер я бачив все
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19.03.2025 11:37 Ответить
хххахахахахахахаах
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19.03.2025 12:02 Ответить
Заявляти, що окупант, як одна із сторін, має бути задоволена, це адекватність?

"Китай виступає за укладення мирної угоди між Україною та РФ, яка має бути прийнятною для всіх зацікавлених сторін."

Джерело: https://censor.net/ua/n3541987
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19.03.2025 12:40 Ответить
Грабіжник і жертва мають отримати взаємне задоволення. Це основа ******** світових законотворчих потуг.
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19.03.2025 12:49 Ответить
З точки зору влади Китаю, можливо і Трампа. Але хіба за це їх потрібно нахвалювати?
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19.03.2025 13:01 Ответить
Я констатую ******** тренд, а не нахвалюю його.
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19.03.2025 13:07 Ответить
Я не вас мала на увазі, а тих, хто пише, що Китай адекватніший за США, що Китай прозріває і т.д.
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19.03.2025 13:12 Ответить
В упор не бачать хто агрессор, а хто жертва агресії.
Сказали б відверто: жертва повинна врахувати інтереси агрессора. Клоуни ...
Доречі, тут на другому плані проступає нюанс: агресор видихається і до нього
підкрадається песець. Мадам Хабібуліна каже про це відкритим текстом ...
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19.03.2025 13:01 Ответить
Мене дивує масовість схвальних коментів на цю заяву Китаю, який заявляє про необхідність задоволення інтересів і Мордора-окупанта.
Хоча, напевно, пора би вже звикнути до мудрості нашого населення і не дивуватись. 😏
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19.03.2025 13:05 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці, і їх давно вже треба розділити юридично.
Народу громадянство, населенню - посвідка на проживання ...
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19.03.2025 13:17 Ответить
Реалізувати це, на жаль, нереально.
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19.03.2025 13:29 Ответить
Саме зараз це так, але прагнути цього потрібно, якщо ми хочемо вижити як народ.
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19.03.2025 13:42 Ответить
Інформаційну війну ніхто не відміняв. Вона була, є і буде доки існує "в'язниця народів".
Мухосранських тролів на форумі як тарганів. На жаль ...
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19.03.2025 13:40 Ответить
На фоні повного дна від США, навіть проросійскі заяви Китаю адекватніші
От про що я
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19.03.2025 14:29 Ответить
Серйозно? І на які вимоги "зацікавленої сторони" роZії має погодитись Україна, щоб задовільнити її?
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19.03.2025 15:38 Ответить
Це не дивно - союз росії та США, а також переозброєння Європи - сильно шкодять інтересам Китаю.
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19.03.2025 12:58 Ответить
Це він рашці грозиться?
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19.03.2025 11:37 Ответить
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19.03.2025 11:38 Ответить
Китай відчуває загрозу від зближення двох неадекватів - Трамп та пуйла.
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19.03.2025 11:38 Ответить
Китайцы начали потихоньку пукать в штаны, они понимают, что для них означает дружба двух **********, это значит, что они собираются трахать китаёзо, в тройничке только так, двое имеют третьего.
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19.03.2025 11:41 Ответить
Щось мавпи косоокі раптом порозумнішали. Де ви були такі розумні три роки тому?
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19.03.2025 11:42 Ответить
Немає друзів, союзників, захисників і моральних принципів. Є лише національні інтереси. Ну, або інтереси йухла, як у випадку з парашою...
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19.03.2025 11:58 Ответить
Китай начал играть в друга Европы. Но Европа никогда не пойдет против США.
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19.03.2025 11:58 Ответить
Це тобі Трамп сказав. Європа срати хотіла на сишиа на чолі з придурками. Краще вже мати справу з Китайцями. Це я тобі кажу який прожив 23 роки в Данії.
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19.03.2025 12:36 Ответить
домовились домовлятися про домовлености.
масло масляне.
болтольогія.
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19.03.2025 12:09 Ответить
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19.03.2025 13:45 Ответить
Які інтереси можуть бути в окупантів на чужій землі?
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19.03.2025 12:25 Ответить
"... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать ..." - це їхня класика. Андрофаги, вони такі ...
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19.03.2025 13:48 Ответить
китайці приємно здивовують останній час
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19.03.2025 12:33 Ответить
Чим вони вас приємно дивують, їхнім бажанням задовільнити хотєлкі ху@ла?
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19.03.2025 12:49 Ответить
А ще створюють інформаційний прецедент, поглядуючи на Тайвань ...
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19.03.2025 13:54 Ответить
Ти на шо натякаєш крутій косоокий? Давай чотко і не мямли, а нє то йди в сраку.
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19.03.2025 14:49 Ответить
 
 