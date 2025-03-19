Будущее соглашение о мире в Украине не должно служить интересам только одной стороны, - Ван И
Китай выступает за заключение мирного соглашения между Украиной и РФ, которое должно быть приемлемым для всех заинтересованных сторон.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время разговора с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном сказал министр иностранных дел Китая Ван И.
Отмечается, что стороны провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".
Бонн представил позицию Франции и выразил надежду, что Китай играет важную роль в достижении справедливого, прочного и устойчивого мирного соглашения.
Ван И сказал, что Китай с самого начала выступает за решение "кризиса" путем диалога и переговоров.
"Будущее мирное соглашение должно уважать волю заинтересованных сторон, не должно навязываться третьей стороной и не должно служить интересам только одной страны", - сказал министр иностранных дел.
"Китай поддерживает заключение справедливого, длительного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон, и считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в процессе мирных переговоров", - добавил он.
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"Китай виступає за укладення мирної угоди між Україною та РФ, яка має бути прийнятною для всіх зацікавлених сторін."
Джерело: https://censor.net/ua/n3541987
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От про що я
масло масляне.
болтольогія.