Будущее соглашение о мире в Украине не должно служить интересам только одной стороны, - Ван И

Китай выступает за заключение мирного соглашения между Украиной и РФ, которое должно быть приемлемым для всех заинтересованных сторон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время разговора с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Отмечается, что стороны провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".

Бонн представил позицию Франции и выразил надежду, что Китай играет важную роль в достижении справедливого, прочного и устойчивого мирного соглашения.

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Ван И сказал, что Китай с самого начала выступает за решение "кризиса" путем диалога и переговоров.

"Будущее мирное соглашение должно уважать волю заинтересованных сторон, не должно навязываться третьей стороной и не должно служить интересам только одной страны", - сказал министр иностранных дел.

"Китай поддерживает заключение справедливого, длительного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон, и считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в процессе мирных переговоров", - добавил он.

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