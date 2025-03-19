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Новости Мирные переговоры
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Писториус о переговорах о перемирии между Украиной и РФ: Путин играет в игры. Атаки не уменьшились

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Владимир Путин манипулирует вопросом прекращения огня, пока российская армия продолжает атаки на Украину.

Об этом сообщает агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Писториус отметил, что после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным интенсивность российских атак на украинские города не уменьшилась.

"Путин играет в игры", - сказал министр.

Он также отметил, что американский президент "несет ответственность за одну из крупнейших наций мира" и рано или поздно будет вынужден отреагировать на ситуацию.

Писториус назвал неприемлемым требование Кремля о прекращении всей западной военной и разведывательной поддержки Украины как условия мира.

"Это прозрачная тактика", - добавил немецкий министр. По его словам, она имеет целью ослабить возможности Украины для самозащиты и помешать поддержке со стороны партнеров".

Также читайте: Путин не готов к миру не на его условиях, - Писториус

Автор: 

переговоры (4926) путин владимир (31231) перемирие (1588) Писториус Борис (205) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+6
Путлєр як путлєр - в иого політиці нічого не помінялося
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19.03.2025 11:47
+3
рудий донні просто зачарований ******
саме тому донні так легко пробачає ***** усі його "невинні" шалості - світовий тероризм, масові вбивства та каліцтва мирних та невинних людей, ядерний шантаж та погрози, нескінченне піZдабольство за прагнення миру
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19.03.2025 11:48
+3
Вы только вдумайтесь в цинизм этих переговоров, два моральных урода, трамп и путлер, решают судьбу украинских земель и жизнь её народа?

Да как такое вообще возможно?
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19.03.2025 12:00
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Путлєр як путлєр - в иого політиці нічого не помінялося
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19.03.2025 11:47 Ответить
Про путіна все всім відомо. І Трумпу також. Питання у цілях, які Трумп вирішує. І це точно " нє сдєлать Україні харашо".
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19.03.2025 12:06 Ответить
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19.03.2025 11:47 Ответить
рудий донні просто зачарований ******
саме тому донні так легко пробачає ***** усі його "невинні" шалості - світовий тероризм, масові вбивства та каліцтва мирних та невинних людей, ядерний шантаж та погрози, нескінченне піZдабольство за прагнення миру
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19.03.2025 11:48 Ответить
дивно - за "*****" прямим текстом вже не банять
цензор змирився із правдою...
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19.03.2025 11:50 Ответить
Вже четвертий рік не банять. Мало того, адмін може пояснити чому, якщо хтось не знає і обурюється.
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19.03.2025 12:03 Ответить
О ще один виліз, твоя європеська подруга Каллас вже тесами пізданула в пості тище.
Ви ***@ни такі самі як пуйло, пуйло робить кіно а ви його з захватом дивитесь. Лицеміри недоєвропейські
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19.03.2025 11:49 Ответить
Курва, всі наколо погані, одна бубочка свята і недоторкана. та, що просрала ракетну програму, виробництво зброї і ***********, просрала підготовку до війни, просрала сотні тисяч життів... ну і далі бреше і просирає. От до нього ніяких запитань і претезій в тебе нема...
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19.03.2025 12:06 Ответить
ти прикалуєшся, кокаїновий якраз до цього всього і привів, причому його зовнішня політика привела до того, що ці недоєвропейці просто піздять і ніхрена не роблять.
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19.03.2025 12:14 Ответить
Не неси галіматьї.

Про путіна все всім відомо. І Трумпу також. Питання у цілях, які Трумп вирішує. І це точно " нє сдєлать Україні харашо".

Європейці роблять свою справу і підтримуютьтУкраїну в боротьбі проти путєна і Трумпа.
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19.03.2025 12:09 Ответить
ну підтримка щоденним піздєжом, така собі підтримка
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19.03.2025 12:15 Ответить
Ну так не роби цього " із..жа", то не буде і такої фермерської "підтримки"
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19.03.2025 12:18 Ответить
Медінський,синок замполіта з Лубен, чисто по піонерські пообіцяв випустити книгу крилатих болотних скрепів. 100 відсотково слова курва не буде. Бо іншомовного, словянського походження, а от піздьож, отріцалово точно буде.
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19.03.2025 12:26 Ответить
А Трамп що не грає ?
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19.03.2025 11:53 Ответить
просніться: путін не грає в карти, він вбиває і руйнує, і не збирається зупинятись. Після України - ЄС наступні.

але кому я розказує, рожеві європейські поні (плювати на їх слова) на ділі хочуть перечекати трампа, щоб сша знову їх захистили.

p.s. в карти грає тільки трамп. Грає як лузер, ціною життів українців.
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19.03.2025 11:53 Ответить
Вы только вдумайтесь в цинизм этих переговоров, два моральных урода, трамп и путлер, решают судьбу украинских земель и жизнь её народа?

Да как такое вообще возможно?
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19.03.2025 12:00 Ответить
За побажанням свого оточення Рудий запропонував зіграти в підкидного дурака, а ***** партєйку гри з фігурами, названу в честь вєлічайшего чувашського скрєпного ваєнного Ваські Чипаева. Рудий навіть всі козирі віддав, але х....не погодилось. От і толкують кожен свій сон, два пацієнта Фрейда
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19.03.2025 12:43 Ответить
Краснов і ***** в своїх "оцінках" результатів своїх розмов відверто брешуть.
Щоб зрозуміти, чим закінчилась вчора розмова - слід читати оцінки західних притомних політиків. Наприклад, таких, як оце Пісторіус.

А знаєте, що вчора заявив друг Трампа колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсонюк? А він з сарказмом розкритикував розмову Трампа з путіним, заявивши у соцмережі Х/Твіттер/, що російський диктатор хоче продовжувати війну, а не вести переговори. Він також зауважив, що російський диктатор хоче продовжувати "бомбити і вбивати невинних українців".

"https://espreso.tv/svit-putin-smietsya-z-nas-boris-dzhonson-pro-rozmovu-trampa-z-ochilnikom-rf Яка несподіванка - путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою росії. Він не веде переговорів. Він сміється з нас" - написав Б.Джонсон.
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19.03.2025 13:55 Ответить
 
 