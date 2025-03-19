Писториус о переговорах о перемирии между Украиной и РФ: Путин играет в игры. Атаки не уменьшились

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Владимир Путин манипулирует вопросом прекращения огня, пока российская армия продолжает атаки на Украину.

Об этом сообщает агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Писториус отметил, что после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным интенсивность российских атак на украинские города не уменьшилась.

"Путин играет в игры", - сказал министр.

Он также отметил, что американский президент "несет ответственность за одну из крупнейших наций мира" и рано или поздно будет вынужден отреагировать на ситуацию.

Писториус назвал неприемлемым требование Кремля о прекращении всей западной военной и разведывательной поддержки Украины как условия мира.

"Это прозрачная тактика", - добавил немецкий министр. По его словам, она имеет целью ослабить возможности Украины для самозащиты и помешать поддержке со стороны партнеров".

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