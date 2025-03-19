Писториус о переговорах о перемирии между Украиной и РФ: Путин играет в игры. Атаки не уменьшились
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Владимир Путин манипулирует вопросом прекращения огня, пока российская армия продолжает атаки на Украину.
Об этом сообщает агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Писториус отметил, что после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным интенсивность российских атак на украинские города не уменьшилась.
"Путин играет в игры", - сказал министр.
Он также отметил, что американский президент "несет ответственность за одну из крупнейших наций мира" и рано или поздно будет вынужден отреагировать на ситуацию.
Писториус назвал неприемлемым требование Кремля о прекращении всей западной военной и разведывательной поддержки Украины как условия мира.
"Это прозрачная тактика", - добавил немецкий министр. По его словам, она имеет целью ослабить возможности Украины для самозащиты и помешать поддержке со стороны партнеров".
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саме тому донні так легко пробачає ***** усі його "невинні" шалості - світовий тероризм, масові вбивства та каліцтва мирних та невинних людей, ядерний шантаж та погрози, нескінченне піZдабольство за прагнення миру
цензор змирився із правдою...
Ви ***@ни такі самі як пуйло, пуйло робить кіно а ви його з захватом дивитесь. Лицеміри недоєвропейські
Про путіна все всім відомо. І Трумпу також. Питання у цілях, які Трумп вирішує. І це точно " нє сдєлать Україні харашо".
Європейці роблять свою справу і підтримуютьтУкраїну в боротьбі проти путєна і Трумпа.
але кому я розказує, рожеві європейські поні (плювати на їх слова) на ділі хочуть перечекати трампа, щоб сша знову їх захистили.
p.s. в карти грає тільки трамп. Грає як лузер, ціною життів українців.
Да как такое вообще возможно?
Щоб зрозуміти, чим закінчилась вчора розмова - слід читати оцінки західних притомних політиків. Наприклад, таких, як оце Пісторіус.
А знаєте, що вчора заявив друг Трампа колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсонюк? А він з сарказмом розкритикував розмову Трампа з путіним, заявивши у соцмережі Х/Твіттер/, що російський диктатор хоче продовжувати війну, а не вести переговори. Він також зауважив, що російський диктатор хоче продовжувати "бомбити і вбивати невинних українців".
"https://espreso.tv/svit-putin-smietsya-z-nas-boris-dzhonson-pro-rozmovu-trampa-z-ochilnikom-rf Яка несподіванка - путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою росії. Він не веде переговорів. Він сміється з нас" - написав Б.Джонсон.