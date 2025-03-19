Медсестру из Херсона, работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам тюрьмы

Медсестру из Херсона, которая передавала российским спецслужбам информацию о Силах обороны, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что женщина после деоккупации Херсона продолжила поддерживать контакт с представителями РФ.

"Работая медсестрой в одной из местных больниц, через мессенджер передавала своему знакомому - представителю фсб рф, данные украинских защитников, проходивших лечение. Также она предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил обороны", - говорится в сообщении.

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Эту информацию войска РФ использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.

Женщина признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

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