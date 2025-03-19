Медсестру из Херсона, работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам тюрьмы
Медсестру из Херсона, которая передавала российским спецслужбам информацию о Силах обороны, приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуроры доказали, что женщина после деоккупации Херсона продолжила поддерживать контакт с представителями РФ.
"Работая медсестрой в одной из местных больниц, через мессенджер передавала своему знакомому - представителю фсб рф, данные украинских защитников, проходивших лечение. Также она предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил обороны", - говорится в сообщении.
Эту информацию войска РФ использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.
Женщина признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.
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тему не розкрито
Щоб кудись виїхати - треба мати аусвайс.
Визнає чи не визнає - суд згідно законів, а не країна.
Немає країн де позбавляють єдиного громадянства - бо тоді людина залишається ніхто і ні з чим.
У людина без жодного громадянства немає ніяких шансів кудись переміститись - бо немає паспорта.
Єдине що може людина без громадянства - стати бомжом і померти в лісі.
- У людина без жодного громадянства немає ніяких шансів кудись переміститись - бо немає паспорта.
На прикладі ось цього документу можете самостійно пересвідчитись, що це не так, багато залежить від обстановки в країні. Думаю, що у випадку масового позбавлення громадянства українців навколишні країни створять відповідні процедури, дозволяючі в'їзд, наприклад за свідоцтвом про народження, як це було на початку вторгнення.
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2024-05/ENS_Poland_Country_briefing_Update_February_2024_Russian.pdf
Держава не може позбавити громадянства громадянина, бо він і є частиною Держави.
Але громадяни можуть позбавити Державу багатьох прав над собою - навіть розділити свою Державну федерацію на окремі Державні республіки.
Не став коня позаду воза - і все зрозумієш.
Громадянина можна позбавити довічно волі, але позбавити единого громадянства - неможна - це аморально для правової держави - людина без громадянства - приречена на смерть бомжа.
Якщо цього замало - можливе повернення до смертної кари - що здійснює держава.
Суть в другому - якщо забрати у громадянина єдине громадянство - він стане ніким і ніхто - без прав та обов'язків. Що з таким робити?
А якщо він без громадянства здійснить ще одне вбивство? По яким законам його судити?
І вислати його немає куди - бо він не громадянин ніякої країни.
Короче - ти подумай краще - тоді пиши.
15 це хіба дуже хороша характеристика та повне співробітництво зі слідством/контрозвідкою . Ніяких поблажек "за сімейними обставинами" і інших мутняків
Вона вбивця і терористка, під час війни!!!
Просто кабановим і зємвланцам екслюзивно паля чи колесо!