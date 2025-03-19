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Новости Приговоры за государственную измену
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Медсестру из Херсона, работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам тюрьмы

Медсестру из Херсона, которая передавала российским спецслужбам информацию о Силах обороны, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что женщина после деоккупации Херсона продолжила поддерживать контакт с представителями РФ.

В Херсоне медсестру приговорили к 15 годам тюрьмы

"Работая медсестрой в одной из местных больниц, через мессенджер передавала своему знакомому - представителю фсб рф, данные украинских защитников, проходивших лечение. Также она предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил обороны", - говорится в сообщении.

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Эту информацию войска РФ использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.

Женщина признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

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Автор: 

приговор (1211) Херсон (2802) государственная измена (1535) Херсонская область (4740) Херсонский район (239)


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Топ комментарии
+9
Гірше! Шалави не наволять ракети на власні міста і клієнтів. За великим рахунком вони роблять шкоду лище самі собі.
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19.03.2025 11:56
+7
"Паспорт негромадянина України" терміново треба вводити !
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19.03.2025 11:53
+5
шалава
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19.03.2025 11:51
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шалава
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19.03.2025 11:51 Ответить
Гірше! Шалави не наволять ракети на власні міста і клієнтів. За великим рахунком вони роблять шкоду лище самі собі.
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19.03.2025 11:56 Ответить
У шалав немає клієнтів - вони дають даром - це синонім німфоманки.
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19.03.2025 12:35 Ответить
за бабки чи від великого нерозділеного кохання до @уйлостану?
тему не розкрито
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19.03.2025 11:53 Ответить
"Паспорт негромадянина України" терміново треба вводити !
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19.03.2025 11:53 Ответить
А що будете робити, якщо раптом виявиться, що дві третини громадян захочуть отримати цей паспорт і виїхати з країни?
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19.03.2025 12:32 Ответить
Куди виїхати без паспорту?
Щоб кудись виїхати - треба мати аусвайс.
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19.03.2025 12:42 Ответить
Якщо країна не визнає частину населення своїми громадянами, вона не може їх примусово утримувати на своїй території.
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19.03.2025 13:48 Ответить
Не мели дурниць.
Визнає чи не визнає - суд згідно законів, а не країна.
Немає країн де позбавляють єдиного громадянства - бо тоді людина залишається ніхто і ні з чим.
У людина без жодного громадянства немає ніяких шансів кудись переміститись - бо немає паспорта.
Єдине що може людина без громадянства - стати бомжом і померти в лісі.
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19.03.2025 14:43 Ответить
Я це розумію, в свій час я успішно закінчив середню школу. Я лише теоретично розглядаю ситуацію, котра може скластися в результаті втілення вологих мрій пана Бандерівця: значна частина населення країни отримує "Паспорт негромадянина України", відповідно не визнається державою громадянами.

- У людина без жодного громадянства немає ніяких шансів кудись переміститись - бо немає паспорта.

На прикладі ось цього документу можете самостійно пересвідчитись, що це не так, багато залежить від обстановки в країні. Думаю, що у випадку масового позбавлення громадянства українців навколишні країни створять відповідні процедури, дозволяючі в'їзд, наприклад за свідоцтвом про народження, як це було на початку вторгнення.
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2024-05/ENS_Poland_Country_briefing_Update_February_2024_Russian.pdf
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19.03.2025 16:43 Ответить
Ця дискусія безглузда - просто відкрий "Римське Право" і почитай що таке громадянин.
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19.03.2025 21:53 Ответить
Добавлю - ти друже вигадуеш "велосипедні дурниці" - бо не держава над громадянином (як у росії) а навпаки - громадянин над державою.
Держава не може позбавити громадянства громадянина, бо він і є частиною Держави.
Але громадяни можуть позбавити Державу багатьох прав над собою - навіть розділити свою Державну федерацію на окремі Державні республіки.
Не став коня позаду воза - і все зрозумієш.
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19.03.2025 21:57 Ответить
)))))) мається на увазі пашпорт другого сорту! Щоб НЕ мали виборчих прав, обмеження майнових прав та обмеження на професії і місця роботи! Це обов'язковий мінімум. Тим більше без права вільного пересування до кордону та інших місць/ режимних об'єктів!
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19.03.2025 13:35 Ответить
Це називається геноцид. Останній раз такий пакет обмежень для частини населення на території України намагався реалізувати Гітлер. Можете загуглити, чим для нього закінчились подібні ідеї.
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19.03.2025 13:47 Ответить
Щасливої дороги!
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19.03.2025 14:06 Ответить
Такої практики немає ніде.
Громадянина можна позбавити довічно волі, але позбавити единого громадянства - неможна - це аморально для правової держави - людина без громадянства - приречена на смерть бомжа.
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19.03.2025 12:44 Ответить
Шо за нонсенс??!!!! А вбивати , бути співучасником террору?? Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів суспільного захисту.
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19.03.2025 13:36 Ответить
За вбивство - максимальний термын покарання. За терор - теж є стаття.
Якщо цього замало - можливе повернення до смертної кари - що здійснює держава.
Суть в другому - якщо забрати у громадянина єдине громадянство - він стане ніким і ніхто - без прав та обов'язків. Що з таким робити?
А якщо він без громадянства здійснить ще одне вбивство? По яким законам його судити?
І вислати його немає куди - бо він не громадянин ніякої країни.
Короче - ти подумай краще - тоді пиши.
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19.03.2025 13:48 Ответить
Біосміття
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19.03.2025 11:54 Ответить
головне щоб не позбавили її виборчого права.
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19.03.2025 12:07 Ответить
О, як нарід гнівається. А баканова, котрий запустив рашистьске гру до керування сбу- от просто не пам'ятають та не бачать. Неувіноватий він. Країна зебілів.
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19.03.2025 12:27 Ответить
Нашим в полоні ні за що дають по 27 років. А тут 15? Відсидить 5 і на свабоду с чістай совестью.
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19.03.2025 12:28 Ответить
Тим більше якщо у неї "бєрємєнний рєбьонок" чи ще якісь "хворі родичи", що дуже розчулять гуманний суд.
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19.03.2025 13:37 Ответить
Таких треба відправляти на відсидку у західні регіони.
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19.03.2025 12:35 Ответить
Або привязувати на нулі. Копати, строїти, ловити ФПВ
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19.03.2025 13:39 Ответить
Молода ще, може досидіти, нажаль...
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19.03.2025 13:05 Ответить
За такі наведення від 20 років треба давати не менше!!
15 це хіба дуже хороша характеристика та повне співробітництво зі слідством/контрозвідкою . Ніяких поблажек "за сімейними обставинами" і інших мутняків
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19.03.2025 13:32 Ответить
Відмінити "закон савченкі" та взагалі за держЗЕ.раду не включати строк у сізо до стажу відсидки!! А також наполягати на приоритеті довічного ув'язнення, або відкладений розгляд про смертну кару, щоб молилася і тремтіла. 15 років це пшик за скалічених людей, за страждання та руйнування!!
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19.03.2025 13:30 Ответить
пздц,я не виправдовую цю шалаву,але баканова,бойка медведчука і купу всякої фсбшної гнилі ніхто не судить.
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19.03.2025 13:36 Ответить
Ненавидимо цю мразоту, але ватницю жаліти - не можно!
Вона вбивця і терористка, під час війни!!!
Просто кабановим і зємвланцам екслюзивно паля чи колесо!
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19.03.2025 13:40 Ответить
Щодня смажте їй ноги на вогні
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20.03.2025 07:57 Ответить
 
 