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Новости Членство Украины в ЕС
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Польша работает над преодолением сопротивления Венгрии в вопросе переговоров Украины о членстве в ЕС, - спикер МИД Вронский

польща

Варшава активно работает над преодолением сопротивления Венгрии, которая пытается блокировать переговоры Украины о членстве в Европейском Союзе, подчеркивая важность этого процесса для Польши.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В данное время продолжаются переговоры, и положительным является то, что во время недавней дискуссии Совета ЕС по иностранным делам выступали очень много министров, осуществлявших давление на главу МИД Венгрии, указывая ему, что вопросы двусторонних отношений, решение которых декларирует Украина, не могут блокировать дискуссию на тему первого кластера, открытие которого должно возникать только по выполнению Украиной объективных критериев", - отметил Вронский.

Он отмечает, Польша активно работает над преодолением сопротивления Венгрии по этому вопросу, поскольку Будапешт пытается использовать двусторонние проблемы с Киевом для блокирования процесса.

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Автор: 

Венгрия (1936) Польша (8405) членство в ЕС (1006)


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Топ комментарии
+1
Господа, ну нельзя же быть такими тупыми, вы что, совсем разум потеряли?

Уберите из своего Устава право вето и всё сразу закончится!
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19.03.2025 13:43
+1
Пальці - то дуже гуманно, краще тестикули!
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19.03.2025 14:11
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в каву йому пургену підсипте шоб він с параши не вилазив
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19.03.2025 13:36 Ответить
Пропоную Угорщину виключити з ЄС, а Україну на її місце прийняти. Паритет збережено, конструктив і безпека посилено!!!
Не дякуйте...
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19.03.2025 13:38 Ответить
До роботи варто підключити ноги, якщо не допомагає - інші важкі підручні предмети.
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19.03.2025 13:42 Ответить
Господа, ну нельзя же быть такими тупыми, вы что, совсем разум потеряли?

Уберите из своего Устава право вето и всё сразу закончится!
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19.03.2025 13:43 Ответить
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19.03.2025 13:46 Ответить
Шо там видумувати - пальці в двері і Орбан буде Украіні серенади співати
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19.03.2025 14:01 Ответить
Пальці - то дуже гуманно, краще тестикули!
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19.03.2025 14:11 Ответить
Хай краще Буданов спрацює замість всієї Європи дроном по бошці свинячій падлі
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19.03.2025 14:12 Ответить
Цікаво: скільки разів на день треба пи...дити мадьяра?
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19.03.2025 14:50 Ответить
Скорее всего комедь ламают высшие чиновники ЕС в надежде что торбан скоро будет на задворках политики. В Венгрии уже закипело, есть лидер оппозиции, выборы скоро. Тогда и кончится болван. Но для нас лучше не станет. Фицо ******* в запасе кремля. Комеди нет конца .
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19.03.2025 18:38 Ответить
все озабочены,выкинули их,хай п....ть в таежный союз
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19.03.2025 18:57 Ответить
 
 