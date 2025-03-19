Польша работает над преодолением сопротивления Венгрии в вопросе переговоров Украины о членстве в ЕС, - спикер МИД Вронский

Варшава активно работает над преодолением сопротивления Венгрии, которая пытается блокировать переговоры Украины о членстве в Европейском Союзе, подчеркивая важность этого процесса для Польши.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В данное время продолжаются переговоры, и положительным является то, что во время недавней дискуссии Совета ЕС по иностранным делам выступали очень много министров, осуществлявших давление на главу МИД Венгрии, указывая ему, что вопросы двусторонних отношений, решение которых декларирует Украина, не могут блокировать дискуссию на тему первого кластера, открытие которого должно возникать только по выполнению Украиной объективных критериев", - отметил Вронский.

Он отмечает, Польша активно работает над преодолением сопротивления Венгрии по этому вопросу, поскольку Будапешт пытается использовать двусторонние проблемы с Киевом для блокирования процесса.

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