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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Глава Минобороны Литвы Шакалиене о возможном прекращении огня в Украине: Не верю, что Россия хочет мира

Министр обороны Литвы заявила, что Путину нельзя доверять

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила сдержанность относительно перспективы прекращения огня в Украине после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что на данном этапе каждый такой разговор вызывает много ожиданий и много эмоций, но... я на самом деле сдержанна относительно прогресса", - сказала Шакалиене журналистам в Вильнюсе.

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Она подчеркнула, что Россия до сих пор не придерживается никаких международных соглашений, а ее заявления относительно Украины часто не соответствуют реальности.

"На самом деле для России очень просто остановить войну, она должна просто прекратить бомбардировки", - отметила глава литовского Минобороны.

Она также подчеркнула, что не видит смысла обсуждать любые договоренности с РФ, пока нет гарантий их соблюдения.

"Сейчас вопрос мира с Россией кажется мне настолько сложным, что я не вижу смысла обсуждать все остальное... Верю ли я, что Россия хочет мира? Нет. Верю ли я, что Россия будет уважать договоренности? Пока у нас нет оснований так считать", - отметила Шакалиене.

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Литва (2455) россия (95441) война в Украине (3679)


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19.03.2025 16:42 Ответить
А Виткофф верит!
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19.03.2025 16:44 Ответить
 
 