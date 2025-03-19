Глава Минобороны Литвы Шакалиене о возможном прекращении огня в Украине: Не верю, что Россия хочет мира

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила сдержанность относительно перспективы прекращения огня в Украине после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что на данном этапе каждый такой разговор вызывает много ожиданий и много эмоций, но... я на самом деле сдержанна относительно прогресса", - сказала Шакалиене журналистам в Вильнюсе.

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Она подчеркнула, что Россия до сих пор не придерживается никаких международных соглашений, а ее заявления относительно Украины часто не соответствуют реальности.

"На самом деле для России очень просто остановить войну, она должна просто прекратить бомбардировки", - отметила глава литовского Минобороны.

Она также подчеркнула, что не видит смысла обсуждать любые договоренности с РФ, пока нет гарантий их соблюдения.

"Сейчас вопрос мира с Россией кажется мне настолько сложным, что я не вижу смысла обсуждать все остальное... Верю ли я, что Россия хочет мира? Нет. Верю ли я, что Россия будет уважать договоренности? Пока у нас нет оснований так считать", - отметила Шакалиене.

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