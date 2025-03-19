На фронте произошло 64 боестолкновения, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фонте составляет 64.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимоновичи, Хреновка, Прогресс Черниговской области; Степок, Поповка Сумской области; Возрожденовское Харьковской области. Также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Угроиды, Мирополье, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Двуречной. Боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты осуществили одну атаку вблизи Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Ямполовки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

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На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в направлении Александро-Шультино, атака отбита.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Крымского и Дилиевки. Шесть штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки, пять боестолкновений еще продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районе Константинополя.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг атакует позиции наших войск в направлении Новополя, продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две атаки в направлении Степного. Бои продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Ясная Поляна, Голубое и Новоивановка.

С начала суток на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары по Бургунке и Выровке.

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Операция ВСУ на Курщине

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали девять вражеских атак, четыре боя идут до сих пор. Также авиация захватчиков на этом направлении нанесла семь авиаударов, сбросив при этом восемь КАБов.

На других направлениях существенных изменений не произошло.