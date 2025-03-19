Трамп и Путин не обсуждали личную встречу вчера, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора 18 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Личная встреча в разговоре Путина и Трампа вчера не обсуждалась, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе", - сказал он.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча Трампа и Путина является "вероятной".

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