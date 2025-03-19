Трамп и Путин не обсуждали личную встречу вчера, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора 18 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Личная встреча в разговоре Путина и Трампа вчера не обсуждалась, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе", - сказал он.
Напомним, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча Трампа и Путина является "вероятной".
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"Про цей хокейний матч між США та Росією. Зловживання своїми громадянами (в цьому випадку американськими хокеїстами, які здебільшого грають у НХЛ), для виправдання найстрашніших злочинів, у яких загинули та були скалічені сотні тисяч людей.
Це можна вважати не лише державною зрадою, а й злочином з боку американського президента Дональда Трампа. Це ставить президента США на один рівень із головним злочинцем **********, Путіним, якого потрібно судити за найстрашніші злочини, включаючи геноцид українських дітей", - https://x.com/hasek_dominik/status/1902106470361244118 написав Гашек у соцмережі X.
Пояснюю-лайно переможе сеча, сечу переможе-лайно.
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа" і тут точно будуть зміни.
- ми друзі?
- я не хочу щоб ми називались ворогами
- скажи що я геній
- ти геній
- ще
- ти геній
- ой, труси запачкав, передзвоню