Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью новейшего средства

Силы беспилотных систем ВСУ заявили о "новейшем средстве" для борьбы с вражескими ударными дронами типа Shahed-136/131.

Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью "новейшего средства".

"Изделие стоит около $5000. Тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000. Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев. О деятельности и результатах работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей", - заявили там.

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