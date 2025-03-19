Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью новейшего средства
Силы беспилотных систем ВСУ заявили о "новейшем средстве" для борьбы с вражескими ударными дронами типа Shahed-136/131.
Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью "новейшего средства".
"Изделие стоит около $5000. Тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000. Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев. О деятельности и результатах работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей", - заявили там.
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сотня мінімум такий виріб потягне, дещо розбираюся в ціноутворенні на таку техніку
Якщо засіб недорогий, його легше масштабувати.
$5000 за незруйнований високовольтний трансформатор або незгорілі квартири - це досить прийнятна ціна.
Касапи саме рубіконами(бпла) диктують свої умови на курщині і нема на них то ради-втрати "значні".
Якщо не писали буквально про це,то мали на увазі широку аудиторію,а не одного-двох читачів.
Бо я можу сказати що кулемет ще ефективніше. Постріл коштує пару баксів. Тільки от щоб виявити і тим більше попасти по шахєду - це треба тупо везіння.