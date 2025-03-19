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Новости Сбивание шахедов
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Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью новейшего средства

Силы беспилотных систем ВСУ заявили о "новейшем средстве" для борьбы с вражескими ударными дронами типа Shahed-136/131.

Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью "новейшего средства".

"Изделие стоит около $5000. Тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000. Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев. О деятельности и результатах работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей", - заявили там.

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Силы беспилотных систем ВСУ сбивают российские Шахеды

Автор: 

беспилотник (3567) Силы беспилотных систем (91) Шахед (964) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+10
Звідки цифра 150к? Раніше писали що десь 50к коштує шахед, і тоді тиражі були значно менші.
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19.03.2025 17:33
+10
Вчора в Києві ми прислухались до шахедів, які чомусь вперто літали над моєю хатою. Я вірю тому що чую своїми вухами більше ніж запевненням в тому що я маю нічого не чути "бо у нас є новітні засоби". Напевне є. Десь. І врешті їх застосують. Колись.
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19.03.2025 17:35
+7
шахед російського виробництва коштує 20-50 тис дол. в залежності від начинки...
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19.03.2025 17:33
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19.03.2025 17:31 Ответить
Звідки цифра 150к? Раніше писали що десь 50к коштує шахед, і тоді тиражі були значно менші.
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19.03.2025 17:33 Ответить
Раньше вообще писали что он стоит около 20 тысяч...
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19.03.2025 17:42 Ответить
шахед російського виробництва коштує 20-50 тис дол. в залежності від начинки...
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19.03.2025 17:33 Ответить
Навряд чи !
сотня мінімум такий виріб потягне, дещо розбираюся в ціноутворенні на таку техніку
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19.03.2025 17:52 Ответить
Вчора в Києві ми прислухались до шахедів, які чомусь вперто літали над моєю хатою. Я вірю тому що чую своїми вухами більше ніж запевненням в тому що я маю нічого не чути "бо у нас є новітні засоби". Напевне є. Десь. І врешті їх застосують. Колись.
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19.03.2025 17:35 Ответить
Ішакєди на ура збиваються ЗКР. Тільки коштує одна ЗКР більше, ніж ішакєд, в рази.
Якщо засіб недорогий, його легше масштабувати.
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19.03.2025 17:42 Ответить
Якщо вже оце "чудо" влетіло в межі міста з щільною забудовою то збивати його вже проблематично. Це потрібно робити на підльоті до міст бо якщо воно сиплеться на голови, вибухає, запалює, вбиває, калічить і руйнує то кожен насправді мріє щоб воно впало не на його голову і збили десь подалі від нього. Визнаю гидотність таких думок (лети кудись до когось аби не на мене), але коли "оце" дирчить над головою розумієш що це звук смерті. Я не можу до цього звикнути, а "шерсть" на спині піднімається...
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19.03.2025 18:00 Ответить
Судячи з того, що порівнюється ціна (хоч і фантастична) ішакєда та "засобу", і мова йде про СБС, це імовірніше за все зенітний дрон, типу того, яким "крила" рубають, але швидший, щоб ішакєд міг наздогнати. Таким можна уразити ішакєд ще до підльоту до міста. Це якщо сил і засобів вистачає.
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19.03.2025 18:03 Ответить
Уявіть собі периметр який має бути значно більший за межі самого міста! Якою має бути швидкість реакції і кількість засобів знищення в зоні підльоту... Це все "плоди виробництва". Виробництво в **********. Бити потрібно туди, а ще краще, як писав Клаузенвіц, в серце ворога...
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19.03.2025 18:07 Ответить
З "бити туди" - ще більша проблема. Потрібні "довгі Нептуни" у великій кількості. І не факт, що допоможе: русня виробництво наших дронів зупинити не може, хоча постійно ******** заводи та цехи.
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19.03.2025 18:10 Ответить
Ауслендер казав, що треба оцінювати ефективність ППО не за вартістю збиття цілі, а за розміром попереджених пошкоджень.
$5000 за незруйнований високовольтний трансформатор або незгорілі квартири - це досить прийнятна ціна.
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19.03.2025 17:37 Ответить
З кулемета на пікапі на євробляхах.
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19.03.2025 17:40 Ответить
Які то новітні системи реб?
Касапи саме рубіконами(бпла) диктують свої умови на курщині і нема на них то ради-втрати "значні".
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19.03.2025 17:40 Ответить
Ішакєди вже на оптиці літають? І де в статті про РЕБ?
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19.03.2025 17:43 Ответить
А от про РЕБ і не писали. Просто "нові засоби"...
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19.03.2025 17:44 Ответить
Просто "нові засоби",для знешкодження повітряних цілей,не обходяться без РЕБ.
Якщо не писали буквально про це,то мали на увазі широку аудиторію,а не одного-двох читачів.
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19.03.2025 19:00 Ответить
Как там поживают лазеры, про которые рассказывал Сухаревский?
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19.03.2025 17:43 Ответить
теж збивають
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19.03.2025 17:48 Ответить
так вже давно дрони збивають ланцети і іншу хрень
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19.03.2025 17:44 Ответить
путин заявив шо збивав свої шахеди , це макарони на вуха рудому , шахед можна або завернути ,або самознищення
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19.03.2025 17:47 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111841 ❗️ Русня атакувала Шахедом Казахстан! Принаймні, Kazinform повідомляє, що в Таскалінському районі Західноказахстанської області виявлено російський ударний дрон.
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19.03.2025 17:50 Ответить
⚡️Розмова із Зеленським завершилася і пройшла дуже добре, - Трамп
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19.03.2025 17:51 Ответить
Кідарів совість замучила, то вони самі їх підривають, пєрєміріє же.
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19.03.2025 18:07 Ответить
В будь-якому разі, якщо створюється новий ефективний вид зброї або засіб протидії - навіщо відразу вихвалятися, це війна, а не виставка озброєнь, чим довше противник не буде знати, тим краще.
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19.03.2025 18:23 Ответить
тіко нахрена об єтом піз..ти... тихенько працюйте, розвивайте і збивайте...але хайп наше фсе...
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19.03.2025 18:28 Ответить
Новина ніачьом. Збили 10 шахедів. Якою ціною? Скільки людиногодин витратили? Скільки НЕ збили? ТОбто скільки шахедів пролетіли повз вас?
Бо я можу сказати що кулемет ще ефективніше. Постріл коштує пару баксів. Тільки от щоб виявити і тим більше попасти по шахєду - це треба тупо везіння.
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19.03.2025 19:19 Ответить
 
 