Силы беспилотных систем нанесли точный удар по российскому ЗРК "Оса" на Угледарском направлении. ВИДЕО
Операторы 413 батальона "РЕЙД" СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.
Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
ЗРК "Оса" - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты воинских подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.
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Любо Неожиданнов
показать весь комментарий09.03.2025 17:09 Ответить Мне нравится 2
Павло Бубенко #551281
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путин Сдох
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Александр Иванов #442761
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