Силы беспилотных систем нанесли точный удар по российскому ЗРК "Оса" на Угледарском направлении. ВИДЕО

Операторы 413 батальона "РЕЙД" СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

ЗРК "Оса" - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты воинских подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

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