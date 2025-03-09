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Силы беспилотных систем нанесли точный удар по российскому ЗРК "Оса" на Угледарском направлении. ВИДЕО

Операторы 413 батальона "РЕЙД" СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

ЗРК "Оса" - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты воинских подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Также смотрите: Момент уничтожения ЗРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость 1 миллиард гривен. ВИДЕО

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красота!
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09.03.2025 17:09 Ответить
А що це за напрямок такий - "вуглєдарський"? Вугледар був втрачений ЗСУ два місяці тому, і від нього до сьогоднішньої лінії бойового зіткнення - майже 30 кілометрів!
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09.03.2025 17:18 Ответить
Смерть кацапам! Смерть трампу!
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09.03.2025 17:56 Ответить
Аж оси догори брюхом повивалювалися з вулика.
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09.03.2025 18:53 Ответить
 
 