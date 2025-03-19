Россияне обстреливали Никопольщину дронами и артиллерией, повреждено транспортное предприятие

19 марта россияне обстреливали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады Никопольщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"По Никопольскому району враг целился артиллерией и БпЛА. Громко было в самом Никополе, Марганецкой и Покровской громадах. Там также изуродовано транспортное предприятие. Люди не пострадали", - рассказал он.

Кроме того, Лысак уточнил последствия атаки россиян на Каменский район: В больнице четверо раненых из-за ракетной атаки на Каменский район. Это мужчины 20, 38, 44 и 55 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним в среду, 19 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту АО "Укрзализныця" в Днепропетровской области.

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