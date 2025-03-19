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Новости Разговор Зеленского и Кошты 19 марта
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Зеленский и Кошта обсудили участие Украины в инициативе по перевооружению Европы

Владимир Зеленский

Вечером 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой накануне завтрашнего заседания Европейского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил Кошту за приглашение принять в нем участие. Собеседники скоординировали позиции и обсудили ключевые вопросы повестки дня.

Также они говорили об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы по плану ReArm Europe, финансировании закупки боеприпасов, а также о шагах для ускорения интеграции Украины в ЕС.

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Рассчитываю на поддержку в разблокировании переговорных кластеров.

"Кроме того, проинформировал президента Кошту о моем конструктивном разговоре с  президентом Трампом, во время которого я подтвердил готовность Украины реализовать безусловное предложение США о прекращении огня. Украинский народ хочет мира больше, чем кто-либо, и мы готовы работать ради этого", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Антониу Кошта (45)


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19.03.2025 21:23 Ответить
(бурмоче):
Отримав на пошті решту коштів за мешти.
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19.03.2025 21:27 Ответить
Якщо найпотужніший вписався у європейське переозброєння - європейці нечувайтеся!
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19.03.2025 21:34 Ответить
Внесок зе-асфальт?
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19.03.2025 21:35 Ответить
от, просто цікаво!
як, україна може приймати участь в озброєнні європи?
чим? а головне за який кошт і навіщо?
мабуть, зовсім погані справи у нас, раз зе!падло всяку маячню гундосить без перерви....
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19.03.2025 21:40 Ответить
 
 