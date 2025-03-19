Зеленский и Кошта обсудили участие Украины в инициативе по перевооружению Европы
Вечером 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой накануне завтрашнего заседания Европейского совета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил Кошту за приглашение принять в нем участие. Собеседники скоординировали позиции и обсудили ключевые вопросы повестки дня.
Также они говорили об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы по плану ReArm Europe, финансировании закупки боеприпасов, а также о шагах для ускорения интеграции Украины в ЕС.
Рассчитываю на поддержку в разблокировании переговорных кластеров.
"Кроме того, проинформировал президента Кошту о моем конструктивном разговоре с президентом Трампом, во время которого я подтвердил готовность Украины реализовать безусловное предложение США о прекращении огня. Украинский народ хочет мира больше, чем кто-либо, и мы готовы работать ради этого", - отметил президент.
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Отримав на пошті решту коштів за мешти.
як, україна може приймати участь в озброєнні європи?
чим? а головне за який кошт і навіщо?
мабуть, зовсім погані справи у нас, раз зе!падло всяку маячню гундосить без перерви....