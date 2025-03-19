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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Силы ПВО сбивают шахеды на Киевщине

Вечером среды, 19 марта, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. По целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 19 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Смотрите также: Атака "шахедов" на Киевщину: ранен гражданин Франции. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3567) Киевская область (4122) ПВО (2729)


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Стісняюсь запитати, а в чому заключається трампівське перемир'я якщо дрони, ракети і бомби як летіли так і летять. І нам їх все одно потрібно збивати не дожидаючись впадуть вони на електростанцію чи на пологовий будинок. З другої сторони якщо є заборона бити по енергетиці і інфраструктурі то всі ці дрони і ракети летять 100% по мирних об'єктах. Хіба це не злочин проти людяності? Ї хто це підписав хіба не злочинець?
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19.03.2025 21:42 Ответить
Пишуть монітори що в просторі України 70 шахедів, а максимально їх сьогодні може бути під 200 (враховуючи нові пуски).

Дякуємо гольфісту: фантастично поговорив з пітуном, чудово домовився про зупинку вогню, геній і талант
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19.03.2025 21:53 Ответить
Давай, Трампе, розберися з цим,малий...
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19.03.2025 21:56 Ответить
Минут десять один уже пролетел над домом и только Трамп может верить ордынскому хану.
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19.03.2025 22:11 Ответить
 
 