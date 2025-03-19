Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО
Вечером среды, 19 марта, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. По целям работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 19 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
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