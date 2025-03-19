Данные о похищении Россией украинских детей не удалены, - Госдеп

В Госдепартаменте США заявили, что не удаляли информацию, собранную под эгидой проекта Йельского университета, о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она отметила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали относительно всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам. Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", - пояснила Брюс.

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Ранее сообщалось, что масштабные сокращения, проведенные американским миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, привели к остановке работы команды Йельского университета, которая помогла Украине вернуть сотни украинских детей, похищенных РФ.