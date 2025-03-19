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Новости Чистки Маска
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Данные о похищении Россией украинских детей не удалены, - Госдеп

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс

В Госдепартаменте США заявили, что не удаляли информацию, собранную под эгидой проекта Йельского университета, о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она отметила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали относительно всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам. Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", - пояснила Брюс.

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Ранее сообщалось, что масштабные сокращения, проведенные американским миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, привели к остановке работы команды Йельского университета, которая помогла Украине вернуть сотни украинских детей, похищенных РФ.

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Госдепартамент США (1825) дети (6482) похищение (1685)


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Дані не видалені, але ми над цим працюємо.
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19.03.2025 22:26 Ответить
Держдеп тут ні до чого - то Маск бензопилою бавиться...
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19.03.2025 22:30 Ответить
то терміново передайте іх в Україну
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19.03.2025 22:28 Ответить
Один краде дітей, а інший його прикриває....на одній лавці в Гаазі сидіти будуть?
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19.03.2025 22:28 Ответить
Невже, і ДІТЕЙ України, яких викрав прутін з окупованих територій України, як товар, християни з Білого дому США, розпродали московітам, через своїх агентів! ??
Це уже днище, для респів США!!
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19.03.2025 22:29 Ответить
З 2014 по 2016 року викраденням українських дітей займалась така собі Елізавета Глінка, доктор Ліза, громадянка США.
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19.03.2025 22:35 Ответить
просто так сховали щоб ніхто ніколи не знайшов
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19.03.2025 22:54 Ответить
Краще подумали б хто це розповсюджує, кому це вигідно і перестаньте про них думати, як про нормальних людей, бо це безпринципні звірі!
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20.03.2025 08:24 Ответить
 
 