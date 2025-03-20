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Россияне соврали, что сбили F-16. К нам прилетели новые, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в Украину новой группы истребителей F-16.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Россияне наврали, что сбили F-16 на Сумщине - это неправда. А вот несколько новых F-16 прилетели в Украину", - сказал глава государства.
Впрочем, он не уточнил сколько именно западных самолетов получила Украина от партнеров. Так же президент не уточнял, из какой страны они прибыли.
Ранее российские пропагандисты заявляли о якобы сбивании истребителя F-16 над Сумщиной. В Воздушных силах опровергли эту информацию.
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Але найвеличніший буде дотримуватися домовленостей.
це ж було вже (с)
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