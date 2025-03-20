РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости Фейк о сбитии F-16
14 282 41

Россияне соврали, что сбили F-16. К нам прилетели новые, - Зеленский

f16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в Украину новой группы истребителей F-16.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Россияне наврали, что сбили F-16 на Сумщине - это неправда. А вот несколько новых F-16 прилетели в Украину", - сказал глава государства.

Впрочем, он не уточнил сколько именно западных самолетов получила Украина от партнеров. Так же президент не уточнял, из какой страны они прибыли.

Ранее российские пропагандисты заявляли о якобы сбивании истребителя F-16 над Сумщиной. В Воздушных силах опровергли эту информацию.

Также читайте: США объявили о прекращении поддержки украинских F-16. Их могут заменить французскими Mirage 2000, - Forbes

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Лучше обрати свой взор на Кропивницкий и вспомни как ты вещал про массу наших "Паляниц" и "Пекло". ********* ТЭС, ТЭЦ и подстанции с нетерпением ждут, и ждут совсем не видосиков.
показать весь комментарий
20.03.2025 02:04
+16
по генерації і розподільчим потужностям треба було раніше працювати, а не прислухатись до західних поцифістів і гуманістів-путінферштеєрів. Зараз вже пізно, пішли хитрозроблені домовленності.
показать весь комментарий
20.03.2025 02:12
+11
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
показать весь комментарий
20.03.2025 05:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше обрати свой взор на Кропивницкий и вспомни как ты вещал про массу наших "Паляниц" и "Пекло". ********* ТЭС, ТЭЦ и подстанции с нетерпением ждут, и ждут совсем не видосиков.
показать весь комментарий
20.03.2025 02:04 Ответить
по генерації і розподільчим потужностям треба було раніше працювати, а не прислухатись до західних поцифістів і гуманістів-путінферштеєрів. Зараз вже пізно, пішли хитрозроблені домовленності.
показать весь комментарий
20.03.2025 02:12 Ответить
Заспокойся... Ти що - кацапів не знаєш? Вони ж тих домовленостей дотримуваться не будуть... А раз так - то тоді й ми від них будем вільні...
показать весь комментарий
20.03.2025 04:15 Ответить
Ми,може,і будемо вільні.
Але найвеличніший буде дотримуватися домовленостей.
показать весь комментарий
20.03.2025 06:26 Ответить
Побачимо...
показать весь комментарий
20.03.2025 06:36 Ответить
З 2019 р бачим ! Зеленський рашистський прихвостень! Факт ! З розмінувань ,акваторій Маріуполя …… Чонгара , Знущання над Воїнами в Бахмуті … до ДОГОВОРНЯКА🇷🇺 АФЕРИ з непотрібним Курськом ,щоб відтягти найкращих воїнів і новітнє ОЗБРОЕННЯ з оборонних українських земель і ЗДАТИ ПОВНІСТЬЮ Донбас ! (категорично проти , був Залужний , за що ЗЕ&ЕЛДАКИ ойго команду зжерли ) А БИ-КО-КО ( дипломат ларечник крот Дерьмак , сексологіні і ВОРОВКА Венедиктова ………… дипломатія ЗЕЙЛА прямий доказ Зради !
показать весь комментарий
20.03.2025 09:24 Ответить
У ЗЕЙЛА , язик , як ПОМЕЛО! Навіщо піздіти і допомагати ТЕРРОРИСТАМ ? АГЕНТ БУРАТІНКА 🤢🤥
показать весь комментарий
20.03.2025 09:26 Ответить
Хто зна, що в голові Найвеличнішого?
показать весь комментарий
20.03.2025 07:17 Ответить
та я і так спокіний, бо давно впевнений, що кацапи обов'язково порушвть будь-які домовленості.
це ж було вже (с)
показать весь комментарий
20.03.2025 10:56 Ответить
Україні потрібні винищувачі F-15C/D

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів планують вивести з експлуатації свій застарілий парк винищувачів F-15C/D у найближчі роки. Очікується, що процес виведення з експлуатації розпочнеться у 2025 фінансовому році, і загалом 65 літаків F-15C/D планується вивести з експлуатації.

показать весь комментарий
20.03.2025 02:25 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 06:28 Ответить
Браконьєрів може давити і без ракет?
показать весь комментарий
20.03.2025 06:33 Ответить
Мишей. Це "Томкет". F-14.
показать весь комментарий
20.03.2025 08:29 Ответить
Украине прежде всего нужны ракеты полноценные воздух-воздух к к уже имеющемуся парку, а не малого радиуса. Так и Ф-35 только как ПВО работать будет
показать весь комментарий
20.03.2025 06:40 Ответить
Навіть в умовах війни і знищеного заводу, Україна може сама(і в кооперації) виробляти різні ракети.
Після розпаду СРСР з 1994 року у Дніпропетровську, де в епоху "холодної війни" раніше сотнями кували стратегічні ядерні ракети, була запропонована ідея створення оперативно-тактичної ракети для своєї армії.
показать весь комментарий
20.03.2025 07:02 Ответить
F-16 - це багатоцільова машина. Може застосовувати безліч засобів. Ракети "повітря-повітря" - то лише один з довгого ряду засобів. Ті ж бомби JDAM, короби РЕБ/РЕР, як транслятори, працювати в системі виявлення/оповіщення.

З цивільного світу, це як пошта. Сама по собі пошта лише вантажі/відправлення возить. Але по-факту - це лімфатична система держави. На неї "нанизуються" безліч процесів.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:24 Ответить
Україні потрібна сильна патріотична влада.
показать весь комментарий
20.03.2025 07:05 Ответить
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
показать весь комментарий
20.03.2025 05:07 Ответить
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
показать весь комментарий
20.03.2025 08:04 Ответить
На п'ять років і ні хвилини більш ! Війна війною, а п'ять років пройшло. Посунься старий, дай дорогу молодим та новим обличчям !
показать весь комментарий
20.03.2025 08:09 Ответить
Оце ЗЕЛЯбобика колотить ... а всього то йому пан нагадав статтю згвалтованої ( Зеленським і неодноразово ) Конституції України і ЗЕЛЯбобу почало трусити !
показать весь комментарий
20.03.2025 09:40 Ответить
ще одне чмошне, а війна є в Україні? хто війну почав?
показать весь комментарий
20.03.2025 09:45 Ответить
З усього Ф-16 Україна могла б замінити "кукурузниками" з гарбузами на підвісках. Якщо кацапи свої інновації випробують в Україні, то партнери брухт утилізують !
показать весь комментарий
20.03.2025 08:11 Ответить
"...Якщо кацапи свої інновації випробують..." Пропагандон?
показать весь комментарий
20.03.2025 08:32 Ответить
Реаліст. Оптоволокно на дронах та УМПК на Фаби - це по твоєму не "інновації" ? "Сараї" та Баги не вигадка ? Віслюки та труби не винахідливість. То продовжуй сміятись з "чмобиків".
показать весь комментарий
20.03.2025 15:58 Ответить
В вашому переліку інновацій не виявлено. Спробуйте ще...
показать весь комментарий
20.03.2025 16:23 Ответить
То звернись до мапи. Там побачиш "інновації" аж під Покровськом і вже у Сумській області. Ареал "інновацій" зростає. Дуже сподіваюсь, що це останній писк кацапів. Якось так.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:35 Ответить
Іхній "брухт" набагато кращій за кацапські "інновації". Якщо ти, звісно, не про робота Федора.
показать весь комментарий
20.03.2025 09:37 Ответить
Кращий, але брухт. Хоча мають кращі моделі, ********* та ефективніші. А ми своїми вояками, їх життям ефективність брухту підвищуємо ? Це дуже ... не по партнерські.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:00 Ответить
Може до ЗЄльониша і прилетіли нові глюки під кіксом,а ось народ про це ні вухом ні нюхом...
показать весь комментарий
20.03.2025 08:30 Ответить
Дякула расцвёл.
показать весь комментарий
20.03.2025 09:15 Ответить
"Росіяни брехали..." У тебе, президенте, і твоєї Компанії брехня уведена в ранг державної політики!
показать весь комментарий
20.03.2025 09:23 Ответить
а де старые ? ну идиот просто, дебилина.
показать весь комментарий
20.03.2025 22:06 Ответить
 
 