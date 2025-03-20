США готовы взять на себя управление украинскими АЭС, - министр энергетики Райт
Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в эфире телеканала Fox News заявил Министр энергетики США Крис Райт.
Отвечая на вопрос о возможном участии США в управлении украинской атомной энергетикой для завершения войны, Райт заявил, что "нет проблем, мы можем это сделать".
"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают, не покладая рук", - сказал Райт.
Напомним, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.
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Московсько-хабадська мафія ставиться до теми відродження української ядерної зброї цілком серйозно, а плани окупувати та приєднати Україну повністю нікуди не поділися, як і плани українських еліт та народу ніколи цього не допустити знаючи патологічну відданість США принципу нерозповсюдження ядерної зброї (особливо для демократичних країн, бо диктатури успішно створюють цю зброю і без американського дозволу), путін обрав єдино вірний хід і трамп завзято взявся за виконання.
буде тариф ЄС++
у Зенелоха вже давно "золотий парашут"
Це все наслідки вибору мудрого наріду.
по АЕС почніть з Запоріжської
Здавайте в аренду ЗАЕС Трампу на пробний період 1 рік з сьогоднішнього числа. Хай беруть під свій контроль - розбираються. Гроші вперед.
Здається, ця схема щось нагадує... Але що? - ... "ядерне"... віддати комусь "старшому"... "для вашої (нашої ж) безпеки"...
- А! - Так це ж "Будапештський меморандум" № 2 !
(Трамп просто "передав" її.)
- Для того, ЩОБИ УКРАЇНА ВТРАТИЛА навіть МОЖЛИВІСТЬ СТВОРИТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !
Тому що, не маючи ніяких процесів і робіт з ядерними матеріалами, НЕМОЖЛИВО (на думку Путіна) створити ядерну зброю, тому що, тільки працюючи з ядерними матеріалами, МОЖНА відносно легко ВИРОБЛЯТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
.
Трамп "передал" нам это "предложение" Путина. Думаю, что наш ответ Путину - он тоже передаст.
А) Продовжимо працювати з хворим чи, може,
Б) стан пацієнта вже безнадійний?
Єдине прохання: якщо продовжимо, то головне не забути, хто тут доктор, щоб не переплутати.
так і не на окупованих українських територіях (603 628 км²)Так може ще поки не пізно
хто хоче чим поуправляти? Це покишо ще трохи залишилось від Української держави.