США готовы взять на себя управление украинскими АЭС, - министр энергетики Райт

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в эфире телеканала Fox News заявил Министр энергетики США Крис Райт.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в управлении украинской атомной энергетикой для завершения войны, Райт заявил, что "нет проблем, мы можем это сделать".

"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают, не покладая рук", - сказал Райт.

Напомним, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

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