РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8509 посетителей онлайн
Новости Американское управление украинскими АЭС
11 940 135

США готовы взять на себя управление украинскими АЭС, - министр энергетики Райт

Управление украинскими АЭС

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в эфире телеканала Fox News заявил Министр энергетики США Крис Райт.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в управлении украинской атомной энергетикой для завершения войны, Райт заявил, что "нет проблем, мы можем это сделать".

"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают, не покладая рук", - сказал Райт.

Напомним, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Автор: 

АЭС (542) США (26528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+56
Для початку візьміть ЗАЕС, придурки
показать весь комментарий
20.03.2025 07:48
+39
давайте почнем з Запорізької, а там побачимо як піде
показать весь комментарий
20.03.2025 07:48
+33
Шахтами на Донбасі він не хоче поуправляти.
показать весь комментарий
20.03.2025 07:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Керувати АЕС, це як? Розподіляти ресурси? Встановлювати тарифи? Тоді вже краще нехай це роблять британці. До них більша довіра
показать весь комментарий
20.03.2025 09:03 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 09:03 Ответить
Та не виторговують вони собі нічого. Панове, ви як діти. Бояться створення певного **********. Очевидно, що так.
показать весь комментарий
20.03.2025 09:08 Ответить
Або використання ....ммм, особливостей функціонування станцій як фолу останньої надії. Дійшло, що комік може бути і злобним.
показать весь комментарий
20.03.2025 09:11 Ответить
Залежність Трампа від ***** настільки тотальна, що отримавши з Кремля вказівку взяти під контроль ядерні об'єкти на території України, рудий узяв під козирок і негайно кинувся виконувати.

Московсько-хабадська мафія ставиться до теми відродження української ядерної зброї цілком серйозно, а плани окупувати та приєднати Україну повністю нікуди не поділися, як і плани українських еліт та народу ніколи цього не допустити знаючи патологічну відданість США принципу нерозповсюдження ядерної зброї (особливо для демократичних країн, бо диктатури успішно створюють цю зброю і без американського дозволу), путін обрав єдино вірний хід і трамп завзято взявся за виконання.
показать весь комментарий
20.03.2025 09:10 Ответить
куйло-"Слухай."трамбон" .ядерну зброю ми в них забрали.забери ще й атомні станції в них.щоб через пару років,коли почну нову окупаційну війну,вони бува не використовували АЕС.ЯК ЗБРОЮ СТРИМУВАННЯ "- Добре, дружбан куйло ,думаю ,що "зепоцріот " в Україні буде тільки "за",я з ним домовлюся...
показать весь комментарий
20.03.2025 09:18 Ответить
значить, у ціну електрики закладуть ще й маржу американців, 500 мільярдів самі себе не віддадуть
буде тариф ЄС++
показать весь комментарий
20.03.2025 09:27 Ответить
Торгівля суверенітетом дуже дорого обійдеться Зеленському
показать весь комментарий
20.03.2025 09:38 Ответить
Вам самому не смішно ?

у Зенелоха вже давно "золотий парашут"
показать весь комментарий
20.03.2025 12:00 Ответить
Da chevo ZEshobla apustila Ukrainu , eta kapec , subiektnost poterianna na dolgoie vremia . Interesna skoka dalbaiobov ieshco dumaiet i na sledushcie vibori , kagda pridiot vremia , toka ni za Poroha .... 🤔
показать весь комментарий
20.03.2025 09:49 Ответить
а какая взаимосвязь???
показать весь комментарий
20.03.2025 10:49 Ответить
як не сумно це визнавати, але краще амерам передати усі(!!) наші аес. бо доки на "енергоатомі" годуються зе-лупа з дєрьмаком - а годуватися на ньому вони збираються іще довго - добрих результатів там годі чекати: й кацапські реактори з болгарії - це лише одна корупційна обороудка, а їх багато.
показать весь комментарий
20.03.2025 10:54 Ответить
Наивные люди)) Где тут взаимосвязь между зелупой и американцами. Просто к кормушке прибавиться еще одно рыло. Американское. Плюс уже к нынешним. А оплачивать это будет конечный потребитель. Тоесть вы. Так оно и будет.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:34 Ответить
якщо трумп переходить на бік зла то потім може статися що путлєр де факто керуватиме всією енергетикою України.
показать весь комментарий
20.03.2025 10:58 Ответить
хочуть контролювати уран, бояться україна зробить бомбу, на це погоджуватись не можна
показать весь комментарий
20.03.2025 11:00 Ответить
Надіюсь нашим пояснять європейці, що означає віддати союзнику кремля всі атомні станції(навіть віддалений контроль). Тай самі мають розуміти. Тут достатньо , якщо не розбираєшся, запитати у ШІ про стратегічне значення атомних обʼєктів для країни.
показать весь комментарий
20.03.2025 11:04 Ответить
Та віддавайте вже все, навіть грудничків хуже нє будєт
показать весь комментарий
20.03.2025 11:28 Ответить
Запорожскую, Запорожскую!
показать весь комментарий
20.03.2025 11:28 Ответить
Вкотре нагадаю:
Це все наслідки вибору мудрого наріду.
показать весь комментарий
20.03.2025 11:33 Ответить
краще візьміть в управління ОПу

по АЕС почніть з Запоріжської
показать весь комментарий
20.03.2025 11:48 Ответить
американці навчилися "пересмикувати" не гірше за *****
показать весь комментарий
20.03.2025 12:07 Ответить
тільки чомусь по відношенню до України та всіх, крім самого *****
показать весь комментарий
20.03.2025 12:08 Ответить
А потом шантажировать Украину, мол если не отдадите пуйлу Одесскую область, то мы остановим станции или переведем на минимальный режим.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:08 Ответить
За щеку они взять готовы?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:35 Ответить
Це просто чудова пропозиція.
Здавайте в аренду ЗАЕС Трампу на пробний період 1 рік з сьогоднішнього числа. Хай беруть під свій контроль - розбираються. Гроші вперед.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:50 Ответить
якісь падальщики. То рідкісноземельні, тепер АЕС подавай. Що далі? по нирці заберуть у кожного українця??
показать весь комментарий
21.03.2025 01:35 Ответить
цыничные барыги?
показать весь комментарий
21.03.2025 02:48 Ответить
Ага, нам пропонують передати щось "ядерне" комусь і запевняють, що так буде краще для нас... Навіть не просто краще, але "це буде гарантією нашої безпеки"!

Здається, ця схема щось нагадує... Але що? - ... "ядерне"... віддати комусь "старшому"... "для вашої (нашої ж) безпеки"...

- А! - Так це ж "Будапештський меморандум" № 2 !
показать весь комментарий
21.03.2025 02:56 Ответить
А знаєте, для чого Путін висунув цю пропозицію?
(Трамп просто "передав" її.)

- Для того, ЩОБИ УКРАЇНА ВТРАТИЛА навіть МОЖЛИВІСТЬ СТВОРИТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !

Тому що, не маючи ніяких процесів і робіт з ядерними матеріалами, НЕМОЖЛИВО (на думку Путіна) створити ядерну зброю, тому що, тільки працюючи з ядерними матеріалами, МОЖНА відносно легко ВИРОБЛЯТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
.

Трамп "передал" нам это "предложение" Путина. Думаю, что наш ответ Путину - он тоже передаст.
показать весь комментарий
21.03.2025 02:57 Ответить
То які висновки нам варто зробити з цієї пропозиції? :

А) Продовжимо працювати з хворим чи, може,
Б) стан пацієнта вже безнадійний?

Єдине прохання: якщо продовжимо, то головне не забути, хто тут доктор, щоб не переплутати.
показать весь комментарий
21.03.2025 02:59 Ответить
Кацапи -окупанти готові взяти на себе управління українською ЗАЕС та над всіма окупованими українськими територіями ( 120 000 кв. км.) А США готові взяти на себе управління рештою всіх українських АЕС.Та природними багатствами як на окупованих
так і не на окупованих українських територіях (603 628 км²)Так може ще поки не пізно
хто хоче чим поуправляти? Це покишо ще трохи залишилось від Української держави.
показать весь комментарий
21.03.2025 06:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 