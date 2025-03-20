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171 "шахед" выпустила РФ по Украине. 75 целей сбито, 63 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА

Сколько шахедов сбила ПВО 20 марта 2025 года

Российские захватчики выпустили по Украине 171 БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда - оккупированный Крым.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

63 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий)", - отметили там.

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

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Атака шахедов на Украину. Сколько целей сбила ПВО

Автор: 

обстрел (27036) ПВО (2729) Воздушные силы (2279) война в Украине (3679)


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Мобільні групи ППО!!! Організація привладних зеленського на місцях, тільки під вибори! Для захисту Українців, тями не хватає!
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20.03.2025 08:45 Ответить
То це "локаціно втрачені " вночі поприлітали на Полтавщину, в Слов,янськ,Кропивницький і т.д. ? Я без претензій, я за те, щоб називати речі своїми іменами. Збили - стільки, НЕ збили- всі останні з загального числа виявлених. Крапка. До речі, пане "великий полководцю", де "загубився" такий, не так давно розпіарений, "план перемоги"?!
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20.03.2025 08:51 Ответить
Так написано же что не все сбили. 33 долетели.
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20.03.2025 08:56 Ответить
Перемир'я триває.
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20.03.2025 09:03 Ответить
Це напевне ''голуби перемир'я'' від *уйла летіли з ''благою звісткою'' від трампона
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20.03.2025 09:36 Ответить
Продетар вчера мирный шахед над моим домом и его сопровождали мирные трассеры с пулемета..
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20.03.2025 09:56 Ответить
 
 