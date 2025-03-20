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171 "шахед" выпустила РФ по Украине. 75 целей сбито, 63 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики выпустили по Украине 171 БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда - оккупированный Крым.
"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
63 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий)", - отметили там.
В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий20.03.2025 08:45 Ответить Мне нравится 1
Олександр Петров #550901
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Виталий #548501
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Валерій Кваша
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govtva
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