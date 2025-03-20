Перемирие лишь даст России возможность укрепиться и снова напасть, - Кошта
Прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, является стратегической ошибкой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTP, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.
"Россия не выполнила то, о чем было договорено в Будапеште, она не выполнила то, о чем было договорено в Минске I, ни в Минске II, давайте посмотрим, выполнит ли она то, о чем договорились сейчас", - подчеркнул Кошта.
Он добавил, что ценит усилия, которые прилагают Соединенные Штаты, чтобы посадить Россию за стол переговоров, однако простого прекращения огня недостаточно.
"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, прекрасно. Будем на это надеяться", - сказал Кошта.
Напомним, 11 марта 2025 года делегации США и Украины провели встречу в Джидде.
Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.
Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.
Путин требует приостановить все поставки оружия в Украину на период прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усі такі розумні, а зараз що робити? Які варіанти? Оборона реально продавлюється, хрін його знає куди дійдуть до травня, серпня. Атаки шахедами під 200 штук уже як будні, до осені буде вже десь під 400. Плюс ракети
Що далі?
Виборів під час воєнного стану немає...
Коло замикається...
Самостійно сформувати нове керівництво або хоча б просто скласти повноваження, піти у відставку вони не хочуть.
Ну, як що знов не оберемо Велике Крадівництво разом з Шашликами?
До великого вторгнення 30 років кацапи готувались.
Скільки за 30 днів кацапи зроблять танків, бтрів, арти, снарядів, рсзв і засобів ппо?
Навіщо на цензорі ці лякалки для домогосподарок?