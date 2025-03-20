Перемирие лишь даст России возможность укрепиться и снова напасть, - Кошта

Прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, является стратегической ошибкой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTP, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Россия не выполнила то, о чем было договорено в Будапеште, она не выполнила то, о чем было договорено в Минске I, ни в Минске II, давайте посмотрим, выполнит ли она то, о чем договорились сейчас", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что ценит усилия, которые прилагают Соединенные Штаты, чтобы посадить Россию за стол переговоров, однако простого прекращения огня недостаточно.

"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, прекрасно. Будем на это надеяться", - сказал Кошта.

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Напомним, 11 марта 2025 года делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

Путин требует приостановить все поставки оружия в Украину на период прекращения огня.