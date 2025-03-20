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Новости Заявления о мире Перемирие на 30 дней
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Перемирие лишь даст России возможность укрепиться и снова напасть, - Кошта

Кошта о перемирии

Прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, является стратегической ошибкой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTP, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Россия не выполнила то, о чем было договорено в Будапеште, она не выполнила то, о чем было договорено в Минске I, ни в Минске II, давайте посмотрим, выполнит ли она то, о чем договорились сейчас", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что ценит усилия, которые прилагают Соединенные Штаты, чтобы посадить Россию за стол переговоров, однако простого прекращения огня недостаточно.

"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, прекрасно. Будем на это надеяться", - сказал Кошта.

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Напомним, 11 марта 2025 года делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

Путин требует приостановить все поставки оружия в Украину на период прекращения огня.

Автор: 

перемирие (1588) Антониу Кошта (45) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+6
Ну то ясно сказали шо Європі треба шоб Україна воювала ще 5 років... І після цього знаходяться ще дегенерати які радіють візитам цих козлів
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20.03.2025 12:38
+4
Що далі в ліс, то товстіші патризани

Усі такі розумні, а зараз що робити? Які варіанти? Оборона реально продавлюється, хрін його знає куди дійдуть до травня, серпня. Атаки шахедами під 200 штук уже як будні, до осені буде вже десь під 400. Плюс ракети
Що далі?
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20.03.2025 12:19
+3
Як незламно балакається про невигідність перемир'я десь з мирної, спокійної і затишної Португалії, а вкраїнчики в Харкові, Сумах, Кропивницькому, Херсоні - хай собі воюють.
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20.03.2025 12:33
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Так - але ж ви Украіні в віиськовому плані допоможете - чи будете спостерігати?
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20.03.2025 12:11 Ответить
Сам Кошта не має як допомогти - хоч би й дуже хотів. То мусять робити уряди держав.
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20.03.2025 12:15 Ответить
Що далі в ліс, то товстіші патризани

Усі такі розумні, а зараз що робити? Які варіанти? Оборона реально продавлюється, хрін його знає куди дійдуть до травня, серпня. Атаки шахедами під 200 штук уже як будні, до осені буде вже десь під 400. Плюс ракети
Що далі?
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20.03.2025 12:19 Ответить
Потрібен мир
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20.03.2025 12:24 Ответить
Сильний і справедливий мир можна досягти лише тоді коли в Україні буде потужна власна економіка та ВПК , потужна замінована лінія укріплень та справедлива однакова для всіх система мобілізації - а не селянсько-робітничо-кріпацька армія яку створили зараз.
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20.03.2025 12:19 Ответить
А в даній ситуації треба хоч який мир а потім будувати те шо ти сказав
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20.03.2025 12:22 Ответить
При теперішніх керівниках можлива потужна економіка та впк??
Виборів під час воєнного стану немає...
Коло замикається...

Самостійно сформувати нове керівництво або хоча б просто скласти повноваження, піти у відставку вони не хочуть.
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20.03.2025 12:29 Ответить
Отож бо і воно. Але деякі наші фанатики вірять ,що при існуючих керівних елітах можна досягнути ,якихось суттєвих зрушень - тільки додати ресурсів, людей і т.д. Хоча ці керОвніки - просрусть все скільки їм не дай
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20.03.2025 12:36 Ответить
"Сильний і справедливий мир можна досягти лише тоді коли..." росісся, як імперія, зникне з мапи Світу. Допоки вона існує, про будь який мир годі і сподіватися.
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20.03.2025 12:33 Ответить
росісся, як імперія, зникне ??? Ну так не треба тут лозунгами сипати---марш в окопи і знищуй ... Тільки там я думаю твоя думка кардинально зміниться
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20.03.2025 12:36 Ответить
Мабуть з окопу пишете? Чи де Вам ті лозунги примарилися? Всі імперії колись зникають, і ця зникне.
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20.03.2025 12:52 Ответить
ри и ссср развалились. и расея развалится
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20.03.2025 12:57 Ответить
Помруть всі але тепер і зараз Україні потрібен мир...
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20.03.2025 12:59 Ответить
Щоб вона зникла, треба щоб вона зсередини розвалилась. Інших варіантів немає
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20.03.2025 12:51 Ответить
Я рецептів не даю. Я лише написав, що коли вона зникне, то у всьому Світі (окрім декількох країн) зітхнуть з полегшенням. Коли це станеться? Я теж не знаю, лише тільки сподіваюсь, що я доживу до цього моменту.
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20.03.2025 12:55 Ответить
Всі за це... Але ми повинні думати про мир в Україні.. А нехай валяться
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20.03.2025 13:01 Ответить
Ай,Кошта,віда Кошта)))
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20.03.2025 12:27 Ответить
А нам перемир'я не дасть час зміцнитися?
Ну, як що знов не оберемо Велике Крадівництво разом з Шашликами?
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20.03.2025 12:29 Ответить
Вони про себе турбуються. Обсираються від думки що раша може на них напасти, і доведеться вступати у війну вже їм. Зараз їм дуже зручно платити копійки (по їхнім міркам) нам, щоб ми продовжували війну. Те що ми гинемо, їм пофіг.
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20.03.2025 12:48 Ответить
Як незламно балакається про невигідність перемир'я десь з мирної, спокійної і затишної Португалії, а вкраїнчики в Харкові, Сумах, Кропивницькому, Херсоні - хай собі воюють.
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20.03.2025 12:33 Ответить
Ну то ясно сказали шо Європі треба шоб Україна воювала ще 5 років... І після цього знаходяться ще дегенерати які радіють візитам цих козлів
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20.03.2025 12:38 Ответить
Правильно, но чтобы эта гидра смогла подохнуть, дайте Украине самое современное оружие и в достатке и тогда мы эту гниду прикончим, в её же логове, как это сделали наши деды и отцы.
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20.03.2025 12:41 Ответить
Сподіваюсь, ви поїдете в перших рядах на штурми)
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20.03.2025 12:49 Ответить
Обязательно, только в начале вас всех замочим, путлеровских ботов, а потом уже будем мочить рашистов.
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20.03.2025 13:53 Ответить
За 30 днів підготуватись?
До великого вторгнення 30 років кацапи готувались.

Скільки за 30 днів кацапи зроблять танків, бтрів, арти, снарядів, рсзв і засобів ппо?

Навіщо на цензорі ці лякалки для домогосподарок?
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20.03.2025 13:02 Ответить
Стурбованість трансформувалась в інші слова, а дії так і залишились стурбованістю. Коли вже скажуть про стурбованість вселенського масштабу?
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20.03.2025 13:17 Ответить
Це тільки "геній" не розуміє
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20.03.2025 14:25 Ответить
Цензор весь в ботах і *** хто банить. Як завжди. Бутусов таки мудак.
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20.03.2025 15:45 Ответить
 
 