ЕС изучает возможности финансирования для заполнения пробелов в помощи Украине после закрытия проектов USAID, - Домбровскис

Европейский Союз следит за событиями в США относительно их военной и гуманитарной помощи Украине и изучает, как может закрыть определенные пробелы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики, внедрения и упрощения Валдис Домбровскис, который находится с визитом в Киеве.

"Мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году. Очевидно, мы следим за развитием событий по США, их военной и гуманитарной помощи и изучаем, по мере необходимости, где мы должны закрыть определенные пробелы", - отметил он относительно того, готов ли ЕС хотя бы частично обеспечить финансирование проектов, которые ранее внедрялись за счет средств USAID.

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Отдельно Домбровскис отметил, что Евросоюз уже является крупнейшим поставщиком помощи Украине, которая является большей по объему чем та, что передана США.

По его словам, при текущем сценарии этого года программы поддержки ЕС в основном выполняются по плану, в частности в рамках инициативы "Группы семи" по кредиту, гарантированному доходами с замороженных российских активов (ERA).

Также он добавил, что вклад США в эти программы на 2025 год в размере 20 млрд долл. уже гарантирован.

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Напомним, сегодня, 20 марта, европейский комиссар по вопросам экономики, производства, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис прибыл в Киев.