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Новости Прекращение войны Перемирие на 30 дней
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Нестабильное перемирие позволит РФ подготовиться к нападению, и не только на Украину, - Домбровскис

ЕС предостерегает от нестабильного перемирия с РФ

В Евросоюзе предостерегают Украину от нестабильного перемирия с Россией.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики, внедрения и упрощения Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз приветствует движение в направлении прекращения огня в рамках мирного процесса. Мы всегда подчеркивали, что нам нужен справедливый и долговременный мир, а не тот "мир", который просто позволит России перегруппироваться", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что нестабильное перемирие позволит России подготовиться для нового этапа агрессии против Украины или "нападения на другие европейские страны".

"Переговоры об Украине не могут происходить без участия Украины. ... Это и есть те принципы, которых мы придерживаемся в отношении мирных переговоров", - подытожил Домбровскис.

Ранее сообщалось, что европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта.

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Автор: 

Домбровскис Валдис (77) россия (95441) Евросоюз (17102) война в Украине (3679)


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Фух, ну добре що стабільна війна на території України - то куди краще якогось там нестабільного перемир'я.
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20.03.2025 12:44 Ответить
Звісно що краще. Їм не доведеться тоді воювати, і пояснювати умовним португальцям чого вони їдуть в умовну Литву вмирати, адже в перші кілька місяців війни їхні втрати будуть великі, поки не здобудуть хоч якийсь досвід.
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20.03.2025 12:54 Ответить
Вони вже вивчили наш досвід: нормальні люди вчаться на чужих помилках та роблять висновок, а не 30 років просирають власну армію та оборонно-промисловий комплекс
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20.03.2025 14:24 Ответить
Золота ти людина Домбровскіс... Все про Україну думаєш... Але на Україну вже напали
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20.03.2025 12:44 Ответить
За 30 днів підготуватись?
До великого вторгнення 30 років кацапи готувались.

Скільки за 30 днів кацапи зроблять танків, бтрів, арти, снарядів, рсзв і засобів ппо?

Навіщо на цензорі ці лякалки для домогосподарок?
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20.03.2025 13:00 Ответить
Зараз прийдуть ще одні "фахівці" і напишуть, що "нас з вами понять штурмувати Берлін"
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20.03.2025 14:25 Ответить
Перемирия не допустим, но санкции против рф не введем. Падаль а не союзники
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20.03.2025 13:12 Ответить
Він мислить з точки зору ЕС: поки війська параші зайняті в Україні, вони не будуть мати сили для нападу на країни ЄС, та країни Балтії, зокрема. А для нас поганий мир в будь-якому випадку, краще за добру війну.
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20.03.2025 14:10 Ответить
 
 