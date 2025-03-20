Нестабильное перемирие позволит РФ подготовиться к нападению, и не только на Украину, - Домбровскис

В Евросоюзе предостерегают Украину от нестабильного перемирия с Россией.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики, внедрения и упрощения Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз приветствует движение в направлении прекращения огня в рамках мирного процесса. Мы всегда подчеркивали, что нам нужен справедливый и долговременный мир, а не тот "мир", который просто позволит России перегруппироваться", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что нестабильное перемирие позволит России подготовиться для нового этапа агрессии против Украины или "нападения на другие европейские страны".

"Переговоры об Украине не могут происходить без участия Украины. ... Это и есть те принципы, которых мы придерживаемся в отношении мирных переговоров", - подытожил Домбровскис.

Ранее сообщалось, что европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта.

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