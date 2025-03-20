Россия вербует на войну преимущественно жителей бедных этнических окраин России, чтобы снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга, - британская разведка
Российский диктатор Владимир Путин нашел способ скрыть огромные потери армии РФ и снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании.
В частности, в разведке отмечают, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными уже 900 тысяч человек. Из них 200-250 тысяч российских солдат были убиты, что является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.
Аналитики предполагают, что российский диктатор и военное руководство РФ ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат. Они почти наверняка готовы мириться с постоянно высоким уровнем потерь, лишь бы это не сказалось негативно на поддержке войны в обществе или элитой, и эти потери можно было бы восполнить.
"Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизни граждан этнических меньшинств из бедных регионов, поэтому усилия по вербовке российских солдат направлены прежде всего на эти регионы", - отмечают в Минобороны Британии.
При этом российские жители из таких городских центров, как Москва и Санкт-Петербург, дали несравненно меньшее количество военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств, говорится в сводке.
Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.
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Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ, що привели з мертвечуком війну з московії в Мирну Україну!!
Почав ******, ще з Тузли… але Привладні, тільки Жирували з газу…
Хто б міг подумати.
аналогичный был в Питере, а вот по всей рф кроме Самары,
где вышел всего один человек, ни один человек не вспомнил.
Вот Вам и сущность всей рф.
***** знайшло спосіб, а нашим, слава богу, погуй на той сратий нарід!