Россия вербует на войну преимущественно жителей бедных этнических окраин России, чтобы снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга, - британская разведка

Российский диктатор Владимир Путин нашел способ скрыть огромные потери армии РФ и снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании.

В частности, в разведке отмечают, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными уже 900 тысяч человек. Из них 200-250 тысяч российских солдат были убиты, что является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.

Аналитики предполагают, что российский диктатор и военное руководство РФ ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат. Они почти наверняка готовы мириться с постоянно высоким уровнем потерь, лишь бы это не сказалось негативно на поддержке войны в обществе или элитой, и эти потери можно было бы восполнить.

"Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизни граждан этнических меньшинств из бедных регионов, поэтому усилия по вербовке российских солдат направлены прежде всего на эти регионы", - отмечают в Минобороны Британии.

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При этом российские жители из таких городских центров, как Москва и Санкт-Петербург, дали несравненно меньшее количество военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств, говорится в сводке.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.