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Новости Уничтожение российских оккупантов Потери врага
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Россия вербует на войну преимущественно жителей бедных этнических окраин России, чтобы снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга, - британская разведка

Сколько оккупантов уже уничтожено

Российский диктатор Владимир Путин нашел способ скрыть огромные потери армии РФ и снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании.

В частности, в разведке отмечают, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными уже 900 тысяч человек. Из них 200-250 тысяч российских солдат были убиты, что является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.

Аналитики предполагают, что российский диктатор и военное руководство РФ ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат. Они почти наверняка готовы мириться с постоянно высоким уровнем потерь, лишь бы это не сказалось негативно на поддержке войны в обществе или элитой, и эти потери можно было бы восполнить.

"Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизни граждан этнических меньшинств из бедных регионов, поэтому усилия по вербовке российских солдат направлены прежде всего на эти регионы", - отмечают в Минобороны Британии.

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При этом российские жители из таких городских центров, как Москва и Санкт-Петербург, дали несравненно меньшее количество военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств, говорится в сводке.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+10
А от у нас на відміну кацапів воюють одні діти міністрів
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20.03.2025 12:58
+5
В том числе поэтому надо постоянно бить по жилым кварталам мацквы и питера, чтобы местные свинособаки не забывали, что идёт война, развязанная их вонючей парашей.
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20.03.2025 13:10
+4
чи здогадується британська розвідка кого вербує (це від слова верба?) на війну Україна?
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20.03.2025 13:09
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А от у нас на відміну кацапів воюють одні діти міністрів
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20.03.2025 12:58 Ответить
Зри в корень. К 2060 г кацапы этнические(как славяне) будут 2-3 % нацменшиной , на фоне прироста населения этнических околиц каазлабада. Но теперь сами кацапы выздыхают, без населения этнических околиц, как несостоявшаяся нация, которая не имеет даже своей страны(к примеру: коряки имеют свой национальный окру в федерации, кацапы - нет и этим все сказано). Я же говорю , шо кацапам - кирдык, как не нытьем, дык, катаньем. Тiпо, шо верть-круть, шо круть-верть, а кацапу - смерть.
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20.03.2025 13:13 Ответить
Тільки нам що від цього..
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20.03.2025 14:10 Ответить
💯
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20.03.2025 13:02 Ответить
З своїх, відсталих колоній московії, ****** і гонить на убій отих, німих кріпосних, показавши їм, вартість їх життя!
Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ, що привели з мертвечуком війну з московії в Мирну Україну!!
Почав ******, ще з Тузли… але Привладні, тільки Жирували з газу…
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20.03.2025 13:05 Ответить
Британська розвідка швидко здогадалася. На четвертий рік війни.
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20.03.2025 13:08 Ответить
Британська розвідка геніальна.

Хто б міг подумати.
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20.03.2025 13:08 Ответить
чи здогадується британська розвідка кого вербує (це від слова верба?) на війну Україна?
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20.03.2025 13:09 Ответить
Кого-кого? - уклонистов. Правда привилегии распространяются на 3-жды уклонистов, как и на зеков-рецидивистов, которые освобождены от многих обязанностей(после 3-ей ходки).
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20.03.2025 13:18 Ответить
В том числе поэтому надо постоянно бить по жилым кварталам мацквы и питера, чтобы местные свинособаки не забывали, что идёт война, развязанная их вонючей парашей.
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20.03.2025 13:10 Ответить
Это должно быть аксиомой, без каких-нить условий и доказательств.
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20.03.2025 13:20 Ответить
Якби британська розвідка читала Цензор,то заощадила б собі три роки часу та купу грошей на ці дослідження.
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20.03.2025 13:21 Ответить
Когда хоронили Немцова, то в Москве собрался митинг,
аналогичный был в Питере, а вот по всей рф кроме Самары,
где вышел всего один человек, ни один человек не вспомнил.
Вот Вам и сущность всей рф.
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20.03.2025 13:30 Ответить
Коли почалося повномасштабне вторгнення, в тій же москві і пітері вийшла така кількість, що на пальцях перерахувати. Ось вам сутність російської злочинної недоцивілізації.
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20.03.2025 13:40 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін знайшов спосіб приховати величезні втрати армії РФ та знизити невдоволення серед мешканців Москви та Петербурга

***** знайшло спосіб, а нашим, слава богу, погуй на той сратий нарід!
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20.03.2025 13:37 Ответить
смердить узкім. А чого б це?
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20.03.2025 13:45 Ответить
Так же і Україна вигребла всіх ,хто ходячий,з сіл та хуторів. В чому різниця? А нормальні пацани на зразок Кошового все порішали
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20.03.2025 15:02 Ответить
 
 