ЕС должен увеличить помощь Украине, тогда европейцы будут чувствовать себя более безопасно, - Мецола

У Европы должна быть сильная экономика для помощи Украине и собственной защиты.

Об этом сказала президент Европарламента Роберта Мецола перед началом заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"70% европейцев считают, что только Европейский Союз может их защитить. Поэтому сегодня мое главное послание будет, что мы должны быть сильнее. Наши граждане должны чувствовать себя в большей безопасности. И для того, чтобы позволить им чувствовать себя более безопасно, мы должны послать очень четкое послание для Украины. Что мы тратим деньги там, где они нужны - что означает мир в Европе, и что мы не отказываемся от принципов, которые сами определили три года назад", - отметила она.

Мецола подчеркнула, что для помощи Украине и собственной защиты у Европы должна быть мощная экономика. Это сегодня и будут обсуждать лидеры.

"Третье, мы должны делать все это проще. Мы в Европейском парламенте уже начали рассмотрение и дебаты вокруг следующего многолетнего бюджета ЕС. Наши граждане должны видеть, как будут использоваться наши фонды в течение следующих лет, и какое направление для этого выберет Европейский Союз. Мы хотим представить эти предложения на стол уже сейчас, поскольку следующие три месяца будут решающими по определению такого направления", - добавила президент Европарламента.

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