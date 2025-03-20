Литва готовится к наступлению РФ на страны НАТО до 2030 года, - Науседа

Литва готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна работает над тем, чтобы иметь возможность отражать агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Перед началом заседания Европейского совета Науседа отметил, что страны Европы в среднесрочной перспективе должны использовать это драгоценное время, которое Украина покупает для нас, чтобы усилить наши военные возможности".

"Я приветствую предложение Еврокомиссии перевооружить Европу, мы должны перевооружиться сами, иначе мы станем второй следующей жертвой российской агрессии", - подчеркнул он.

По мнению президента Литвы, "как и 87 лет назад, перед Второй мировой войной, мы стоим перед стратегическим выбором: позволить агрессору эскалировать насилие и страх, или остановить его, парализовать его способность запугивать нас и построить надежную стену обороны, разделяющую Европу и Российскую Федерацию".

Науседа согласился с оценкой, что Россия может напасть на страны Европы к 2030 году.

Читайте также: Глава Минобороны Литвы Шакалиене о возможном прекращении огня в Украине: Не верю, что Россия хочет мира

"Это именно то основное предположение, которое мы сделали в Литве, потому что мы имеем очень амбициозную цель создать национальное подразделение, полностью оснастить его для создания всей необходимой инфраструктуры до 2030 года. Поэтому по нашим расчетам, если сценарий будет таким, у нас есть еще около 4-5 лет. Если санкции будут отменены, мы имеем еще меньший срок, чтобы подготовиться к следующему этапу агрессии. Итак, ситуация серьезная, но я думаю, что у нас есть все средства, чтобы справиться, принять решение и подготовиться к следующему этапу агрессии", - детализировал он.

Напомним, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что угроза нападения России на Польшу не может быть исключена.