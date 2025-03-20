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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Литва готовится к наступлению РФ на страны НАТО до 2030 года, - Науседа

Гитва готовится к нападению РФ через 5 лет

Литва готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна работает над тем, чтобы иметь возможность отражать агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Перед началом заседания Европейского совета Науседа отметил, что страны Европы в среднесрочной перспективе должны использовать это драгоценное время, которое Украина покупает для нас, чтобы усилить наши военные возможности".

"Я приветствую предложение Еврокомиссии перевооружить Европу, мы должны перевооружиться сами, иначе мы станем второй следующей жертвой российской агрессии", - подчеркнул он.

По мнению президента Литвы, "как и 87 лет назад, перед Второй мировой войной, мы стоим перед стратегическим выбором: позволить агрессору эскалировать насилие и страх, или остановить его, парализовать его способность запугивать нас и построить надежную стену обороны, разделяющую Европу и Российскую Федерацию".

Науседа согласился с оценкой, что Россия может напасть на страны Европы к 2030 году.

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"Это именно то основное предположение, которое мы сделали в Литве, потому что мы имеем очень амбициозную цель создать национальное подразделение, полностью оснастить его для создания всей необходимой инфраструктуры до 2030 года. Поэтому по нашим расчетам, если сценарий будет таким, у нас есть еще около 4-5 лет. Если санкции будут отменены, мы имеем еще меньший срок, чтобы подготовиться к следующему этапу агрессии. Итак, ситуация серьезная, но я думаю, что у нас есть все средства, чтобы справиться, принять решение и подготовиться к следующему этапу агрессии", - детализировал он.

Напомним, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что угроза нападения России на Польшу не может быть исключена.

Автор: 

Литва (2455) НАТО (9970) россия (95441) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+3
От напружилось би та НАТО ще трохи -- дала б добру порцію правильної зброї Україні -- і не треба було б готуватися до того сраного наступу рф у 2030.
Але, НАТО спить...
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20.03.2025 13:37
+3
Насправді це не про другий фронт, це про готовність до російського вторгнення. Ніхто поки що впрягатися за нас не готовий, чекають чим все закінчуватиметься, потім подумають...
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20.03.2025 13:38
+3
П'яту колону вижигайте каленим залізом ...
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20.03.2025 13:38
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Сподіваюсь у них час не буде втрачено марно, на нашому прикладі мають всі це зрозуміти, тільки власна сильна армія і надійні друзі - запорука стабільності і впевненості у власній безпеці!
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20.03.2025 13:31 Ответить
Це хто надійний? Америка? Інших у них немає. Тільки притискатися один до одного.
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20.03.2025 13:38 Ответить
Насправді про надійність тут стоїть акцент саме через такі дії США, і що зараз треба дуже розсудливо обирати собі друзів.
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20.03.2025 13:40 Ответить
путлєр зчепиться з НАТО? - не думаю
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20.03.2025 13:33 Ответить
нада трохи раніше, 5 років чекать якось не камільфо шоб другий фронт відкрився
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20.03.2025 13:33 Ответить
Насправді це не про другий фронт, це про готовність до російського вторгнення. Ніхто поки що впрягатися за нас не готовий, чекають чим все закінчуватиметься, потім подумають...
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20.03.2025 13:38 Ответить
От напружилось би та НАТО ще трохи -- дала б добру порцію правильної зброї Україні -- і не треба було б готуватися до того сраного наступу рф у 2030.
Але, НАТО спить...
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20.03.2025 13:37 Ответить
Поки не прийшов Трамп, сиділи дякували як осли. Що тепер плакати.
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20.03.2025 13:40 Ответить
П'яту колону вижигайте каленим залізом ...
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20.03.2025 13:38 Ответить
Друзі, Вам треба бути готовими до війни з Парашею на початок 2026 року. Максимум на середину 2026 року. Щільно мінуйте чонгар, тьфу ти, кордон.
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20.03.2025 13:45 Ответить
 
 