ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Белгородской области, - Генштаб
18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил Российской Федерации в районе Демидовки Белгородской области (РФ).
Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.
Как рассказали в Генштабе, этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области. Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.
"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины", - отмечается в сообщении.
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Мабуть, московітам пороблено, з 2014 року??!
Смерть, московитам та їх помічникам ригоАНАЛАМ!
Мертвечук з сівковичем і баканов з кулінічем, раді цій події, до сліз!!
Скільки років, вони гадили в Україні!!