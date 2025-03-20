ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Белгородской области, - Генштаб

18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил Российской Федерации в районе Демидовки Белгородской области (РФ).

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Как рассказали в Генштабе, этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области. Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

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"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины", - отмечается в сообщении.