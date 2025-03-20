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Новости Удары ВСУ по позициям РФ
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ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Белгородской области, - Генштаб

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов

18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил Российской Федерации в районе Демидовки Белгородской области (РФ).

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Как рассказали в Генштабе, этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области. Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

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"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины", - отмечается в сообщении.

Автор: 

Генштаб ВС (6238) ВСУ (6568) Удары по РФ (270)


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Дивно, ще з часів бикування ****** проти Тузли в Україні, такого у них не бувало! Аж, ось тобі, вкотре??!!
Мабуть, московітам пороблено, з 2014 року??!
Смерть, московитам та їх помічникам ригоАНАЛАМ!
Мертвечук з сівковичем і баканов з кулінічем, раді цій події, до сліз!!
Скільки років, вони гадили в Україні!!
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20.03.2025 14:24 Ответить
Це тоді, F-16, був втрачений?
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20.03.2025 14:24 Ответить
А чому наші ЗМІ мовчать про знищений будинок в Добропіллі опівночі і хто загинув в тому будинку?
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20.03.2025 14:35 Ответить
будинок був не заселений
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20.03.2025 14:42 Ответить
Я маю де що другу - інсайдерську інфу з Добропілля, але то таке ... краще промовчу.
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20.03.2025 14:44 Ответить
Иностранные наемники и офицеры НАТО наверное же?
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20.03.2025 16:33 Ответить
Стереть **** белгород с лица Земли.
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20.03.2025 14:38 Ответить
https://youtu.be/zsIzNe5K07M Відео с Енгельса як зносить дах на відстані 2км від аеродрому
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20.03.2025 14:38 Ответить
дуже легко на Ютуб відео викласти
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20.03.2025 14:39 Ответить
 
 