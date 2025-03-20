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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Удар по аэродрому РФ
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Удар по аэродрому "Энгельс" нанесли дроны СБУ и ССО ВСУ. ВИДЕО

В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Отмечается, что этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что на аэродроме дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.

Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

После атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксировали пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Отмечается, что российские системы ПВО попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктуре в Энгельсе и Саратове.

Напомним, ночью местные жители Энгельса услышали мощные взрывы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская", атакованная дронами СБУ 20 февраля, остановила работу, - источники. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6238) аэродром (292) Удары по РФ (270)


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Топ комментарии
+27
А тим часом русня ниє про фігову для них ситуацію у бєлгородській народній республіці:

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20.03.2025 12:49
+25
Не сперечаюся. Головне, що є результат
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20.03.2025 12:51
+19
Що згорить , те не зігниє .
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20.03.2025 12:46
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Пишуть, що це міг бути довгий нептун.
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20.03.2025 12:43 Ответить
є видео від кацапів як туди летіли бпла "Лютий".
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20.03.2025 12:50 Ответить
Не сперечаюся. Головне, що є результат
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20.03.2025 12:51 Ответить
Той случай коли 'какая разница '.
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20.03.2025 13:54 Ответить
мені здається було б круче літаки розбити. Ракет нароблять, а ось із бомбардирами туго...
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21.03.2025 00:00 Ответить
Що згорить , те не зігниє .
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20.03.2025 12:46 Ответить
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20.03.2025 13:02 Ответить
До чого це опудало з пальцем?
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20.03.2025 15:39 Ответить
харант для кацапів
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20.03.2025 15:41 Ответить
а шо так гупнуло шо в радіусі 5 км вікна повилітали і дахи знесло ?
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20.03.2025 12:49 Ответить
авіаційні ракети походу, Х-101
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20.03.2025 12:53 Ответить
іл-76 на розпаковці також накрили
привіз падла ракети на склад
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20.03.2025 15:50 Ответить
А тим часом русня ниє про фігову для них ситуацію у бєлгородській народній республіці:

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20.03.2025 12:49 Ответить
це мабуть ті частини ЗСУ, які вислизнули з трампівського "оточення". Вийшли аж у Білогородську область.
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20.03.2025 13:18 Ответить
"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону"...
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20.03.2025 14:43 Ответить
заблукали з переляку) Буває....
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21.03.2025 00:01 Ответить
думаю що вони і зараз не знають куди йти, і завтра-післязавтра вже можуть бути у Красной Яругє.
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21.03.2025 00:11 Ответить
в будь-якому випадку краще кацапів по кацапії ганяти, ніж потерпати тут
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21.03.2025 00:16 Ответить
кацапів по кацапії хай РДК із "Свободою" ганяє, а ми вже якось у себе будемо потерпати.
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21.03.2025 01:03 Ответить
який там Рдк. Було та загуло...
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21.03.2025 01:07 Ответить
Схоже щось здетонувало, ударна хвиля немаленька. Пишуть, що склад Х-101 може бути.

https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/s/MpQUssYdAq
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20.03.2025 12:49 Ответить
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/s/MpQUssYdAq відео
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20.03.2025 12:50 Ответить
відео виглядає потужно, але важко оцінити відстань до вибуху, рельєф та крихкість того сарайчику
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20.03.2025 12:56 Ответить
Якщо пару десятків КАБів/ФАБів здетонує - може і більше бути. Але вторинна детонація там цікава - щось малопотужне та у великої кількості. Якщо це суб-********** від здетонувавших касетних ракет/бомб - це прям дуже добре)
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20.03.2025 12:59 Ответить
я був би дуже за, якщо б не такі швидкі звіти, але трошки більше уражень
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20.03.2025 12:53 Ответить
там походу максимально можливе ураження, з вторинною детонацією.
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20.03.2025 12:54 Ответить
дай Боже щоб так і було
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20.03.2025 12:57 Ответить
Касаби, цеж БУВ не об'єкт енергетики?
Ми ж ничого не порушили?
Чи зе звірство укробандерохфашистів?
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20.03.2025 12:54 Ответить
військовий аеродром енгельс, ракетні стратеги (базування)
влупили по складу бк

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20.03.2025 12:57 Ответить
а ось на карті сам склад із бк, по якому прихід

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20.03.2025 12:58 Ответить
рядом дачи и пионерский лагерь
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20.03.2025 13:14 Ответить
Хоть бы - хоть бы... ? 👌
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20.03.2025 13:20 Ответить
це у кацапів досить поширено, бо не вистачає засобів ППО.
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20.03.2025 13:27 Ответить
І шо, касабів шкода?
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20.03.2025 13:31 Ответить
да
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20.03.2025 17:02 Ответить
А з чого?
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20.03.2025 17:38 Ответить
дядя, не чуди с горя! на дебильный вопрос, дебильный ответ.
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20.03.2025 19:14 Ответить
"піонерський табір" це так завжди в совку на мапах відзначали військові об'єкти.
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20.03.2025 14:31 Ответить
И свиноферма...
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20.03.2025 14:45 Ответить
Колишній склад, друже, КОЛИШНІЙ.
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20.03.2025 13:18 Ответить
І ото від колишнього на 12 км шибки у вікнах повилітали?
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20.03.2025 14:05 Ответить
І шо, хтось з касабів постраждал від цього? Ні? Тоді шкода шо ні. А от шоб уламки скла, кожний уламок, у радіусі 12 км касабам потрапив би у мозжечок то може вони б у думати почали. Хоча це фантастика - касаб який спроможний думати. Тварини так, можуть, касаби ні.
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20.03.2025 14:14 Ответить
Постраждали Х 101 і Х 555.
А мозжечок то таке...
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20.03.2025 14:27 Ответить
пусічькі! Дякую за настрій! продовжуйте щасливо, най Бог помагає!
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20.03.2025 12:56 Ответить
Все кацапське сміття , яке вони скидають на голови украінців ,
повинно згоріти до тла , бажано з кремлівський уй@бком 😡
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20.03.2025 12:57 Ответить
Тобто не Довгий Нептун, шкода.
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20.03.2025 13:00 Ответить
навіщо зіпсувати Нептун якщо там є чому вибухати
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20.03.2025 13:02 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111886 відео шо дах знесло
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20.03.2025 13:01 Ответить
літаки літали по аеродрому від вибухової хвилі
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20.03.2025 13:06 Ответить
кацапня,а літаки треба було прив'язувати
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20.03.2025 13:36 Ответить
краще б літаки знищили
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21.03.2025 00:03 Ответить
мало інфи що там з комбінатом "крістал" і з саратовським НПЗ ((
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20.03.2025 13:29 Ответить
на нпз є приходи
певно дорозвідка, повідомлять згодом
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20.03.2025 15:49 Ответить
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- Энгельск нам то *******
Разлетелась область вся!
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20.03.2025 13:29 Ответить
- Ядєрний пєпєл... (с)

Все, як мріяв Кісєльов колись..
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20.03.2025 14:30 Ответить
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20.03.2025 15:19 Ответить
- пи2да - пи"да, пи?да-пи№да
- **@@ть!))))
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20.03.2025 17:10 Ответить
Шикарне спілкування з орко-самицею.
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20.03.2025 18:04 Ответить
Ненормативна лексика - коротко та зрозуміло.
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20.03.2025 18:48 Ответить
У генетичного сміття дуже не може бути інших слів
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20.03.2025 21:53 Ответить
сами вы ******....
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21.03.2025 13:54 Ответить
 
 