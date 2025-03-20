Удар по аэродрому "Энгельс" нанесли дроны СБУ и ССО ВСУ. ВИДЕО
В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
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Отмечается, что этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что на аэродроме дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.
Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
После атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксировали пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.
Отмечается, что российские системы ПВО попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктуре в Энгельсе и Саратове.
Напомним, ночью местные жители Энгельса услышали мощные взрывы.
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привіз падла ракети на склад
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/s/MpQUssYdAq
Ми ж ничого не порушили?
Чи зе звірство укробандерохфашистів?
влупили по складу бк
А мозжечок то таке...
повинно згоріти до тла , бажано з кремлівський уй@бком 😡
певно дорозвідка, повідомлять згодом
Второпях зовут отца:
- Энгельск нам то *******
Разлетелась область вся!
Все, як мріяв Кісєльов колись..
- **@@ть!))))