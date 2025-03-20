РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8498 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Кропивницкий
694 11

Российские удары по Украине остаются безжалостными, РФ хочет войны, а не мира, - МИД

Атака на Кропивницкий 19 марта

Ежедневные российские атаки на Украину свидетельствуют о том, что Россия хочет войны, а не мира.

Об этом говорится в заметке МИД Украины в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, в МИД отметили, что минувшей ночью Россия запустила против Украины почти 200 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и БПЛА-приманки.

Также напоминается, что массированная атака на Кропивницкий и область привела к ранениям 10 мирных жителей, в том числе четырех детей, а также разрушениям домов, церкви и критической инфраструктуры.

"Несмотря на их пропаганду, российские удары по Украине остаются безжалостными. Ежедневно они запускают почти сотню или более дронов вместе с ракетными атаками, еще раз доказывая, что Россия хочет войны, а не мира", - отметили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура "Укрзализныци" на Кировоградщине

Напомним, в ночь на 20 марта российские захватчики выпустили по Украине 171 БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов. В Воздушных силах по состоянию на 08:30 подтвердили сбитие 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Автор: 

МИД (6939) обстрел (27036)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що Буданов про це каже?
показать весь комментарий
20.03.2025 14:40 Ответить
Що правда, то правда! Тут і подоляцькі, і шарієвські, і молоді регіонали, і кацапи забігають.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:49 Ответить
Допоки не буде гідної відповіді по рашиських містах ,енергетичній інфраструктурі по логістиці ворога нічого не змінится ,ворог розуміє лише силу.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:51 Ответить
нижче відповідь
показать весь комментарий
20.03.2025 14:52 Ответить
https://youtu.be/zsIzNe5K07M Відео с Енгельса як зносить дах на відстані 2км від аеродрому
показать весь комментарий
20.03.2025 14:51 Ответить
на https://youtu.be/zsIzNe5K07M аеродромі літаки літали від вибухової хвилі тому шо не були прив'язані
показать весь комментарий
20.03.2025 14:54 Ответить
тобі шо сказали привязать літаки ,а ти шо зделав ?
показать весь комментарий
20.03.2025 15:07 Ответить
РФ хоче війни, а не миру, - МЗС

Тут тобі і мудрість, і феноменальна спостережливість, і кмітливість - кароч, я у захваті!
показать весь комментарий
20.03.2025 14:57 Ответить
Чи не пора бити по північної бази кацапського морського флоту? Кажуть там багато атомних підводних човнів. Пора кацапам робити ядерні катастрофи.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:58 Ответить
На безжальні удари треба відповідати безжальними ударами. Забивати на м'ясо їхніх мешканців велики міст наприклад. Цивільних на россії нема. Вони там всі нацисти.
Ніхто і ніколи не жалів ворога. Так як ми воюємо, воювати не можна. Це веде до поразки та загибелі нашого наріду.
показать весь комментарий
20.03.2025 15:29 Ответить
 
 