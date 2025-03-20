Российские удары по Украине остаются безжалостными, РФ хочет войны, а не мира, - МИД
Ежедневные российские атаки на Украину свидетельствуют о том, что Россия хочет войны, а не мира.
Об этом говорится в заметке МИД Украины в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, в МИД отметили, что минувшей ночью Россия запустила против Украины почти 200 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и БПЛА-приманки.
Также напоминается, что массированная атака на Кропивницкий и область привела к ранениям 10 мирных жителей, в том числе четырех детей, а также разрушениям домов, церкви и критической инфраструктуры.
"Несмотря на их пропаганду, российские удары по Украине остаются безжалостными. Ежедневно они запускают почти сотню или более дронов вместе с ракетными атаками, еще раз доказывая, что Россия хочет войны, а не мира", - отметили в МИД.
Напомним, в ночь на 20 марта российские захватчики выпустили по Украине 171 БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов. В Воздушных силах по состоянию на 08:30 подтвердили сбитие 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
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