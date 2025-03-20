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Новости Дело Комарницкого
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Телефон Палатного арестовали в рамках дела Комарницкого, - журналист

Телефон Артура Палатного арестовали в деле Комарницкого

ВАКС арестовал мобильный телефон экс-нардепа и главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного.

Об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло в рамках дела Дениса Комарницкого о завладении землей в Киеве.

"Телефон изъяли во время обыска в жилье. Адвокат Палатного пытается обжаловать арест", - говорится в сообщении.

Артур Палатный фигурирует на записях операции НАБУ "Чистый город", обнародованных Bihus.Info.

Телефон Артура Палатного арестовали в деле Комарницкого

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Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим по Киеву".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

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Автор: 

арест имущества (298) Антикоррупционный суд (1206) Комарницкий Денис (42) Палатный Артур (16)


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А зарядка буде на волі? )))
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20.03.2025 15:14 Ответить
Це що ж, наш чемпіон-боксер Кличко-старший таку мафію в Києві розвів?
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20.03.2025 15:15 Ответить
Телефон Палатного арештували

Теперка запроторять до буцегарні, відбиватимуть сімку та прищемлятимуть додатки дверима...
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20.03.2025 15:24 Ответить
Так це вже боротьба з корупцією! Цілий телефон заарештквали. Шах вам і мат, порохоботи
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20.03.2025 15:51 Ответить
Цікаво, а процедуру затримання виконали згідно Закону? Права зачитали, адвоката державного призначили чи хай телефон сам наймає? Якщо ні, то - Волю попуг... , тьфу , телефонам!-
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20.03.2025 15:54 Ответить
Кличку давно надо было чистить окружение.
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21.03.2025 03:14 Ответить
 
 