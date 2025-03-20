Телефон Палатного арестовали в рамках дела Комарницкого, - журналист
ВАКС арестовал мобильный телефон экс-нардепа и главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного.
Об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
Это произошло в рамках дела Дениса Комарницкого о завладении землей в Киеве.
"Телефон изъяли во время обыска в жилье. Адвокат Палатного пытается обжаловать арест", - говорится в сообщении.
Артур Палатный фигурирует на записях операции НАБУ "Чистый город", обнародованных Bihus.Info.
Дело Комарницкого
Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим по Киеву".
Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.
Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.
По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.
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