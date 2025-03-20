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Новости Избиение подростков
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Девушки-подростки избили парня с инвалидностью на Львовщине: полиция расследует хулиганство

Девушки-подростки избили парня с инвалидностью

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девушек-подростков наносят удары руками и ногами парню, вероятно, с инвалидностью.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным установлено, что происшествие произошло в городе Трускавец Дрогобычского района.

"По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

Автор: 

избиение (9794) подростки (440) Нацполиция (16442) Львовская область (2901)


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Дівчата-підлітки

Падлітки...
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20.03.2025 15:17 Ответить
Тепер не модно в дитинстві по дупі ременем злегка надавати, от і той гуманізм, а по суті вседозволеність, вилазить, діти рахують, що світ рухається тільки навколо них....
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20.03.2025 15:19 Ответить
Детей надо воспитывать не ремнем по дупе, а собственным примером. Если родители этих малолетних ************ легко руки распускают, то и они тоже самое делают не задумываясь.
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20.03.2025 16:29 Ответить
В Штатах по іншому.Дочка-підліток мого знайомого звернулась до поліціі що тато дав їй ремня.Тата затримали,зобов"язали прослухати дуже недешевий курс науки як треба поводитись з дітьми.Місяць,до речі...Потім екзамен,тато його не здав.Зрізався на питанні шо будете робити коли прийдете до дому і побачите дочку з афроамериканцем в ліжку...Тато втратив контроль і сказав що буде робити...І пішов по другому колу вчитись.Роботу втратив,грошей нема,а дочка обнагліла до краю,хамить,батьків ні в що не ставить...Але літом вони поїхали на Батьківщину (він поляк) і вже там він її виховав...В нього аж очі блистіли і руки тряслись коли він розповідав про то виховання...Коротше,в Штати вона вернулась шовкова...
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20.03.2025 17:02 Ответить
Друже, я в Штатах уже пол жизни прожил, не надо мне рассказывать баяны от знакомых поляков.
От это фуфло про вопрос "прийдете до дому і побачите дочку з афроамериканцем в ліжку.." только савецкий чилавек мог придумать.
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20.03.2025 22:46 Ответить
Ми сасі і винні.Раніше цензура такі випадки приховувала.А тепер заради сенсації журналюги на весь світ розповсюджують.А потім ще батьки впливові у нападників,безкарність.
От і знаходяться наслідувачі.
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20.03.2025 15:25 Ответить
Карати треба, батьків, а потім і *********, що теж, тільки серіали зеленського дивиться з говноборотьком… За 30 років постсовдепія не може зникнути, сама по собі!! Московіти з ригоАНАЛЬНИМИ, добре нагадили в Україні, разом з олігархічними телеКаналами!
Це ще, з часів Кучми та дивних осіб, з його оточення в Урядовому кварталі, московіти лайном обмазували Українців за газові оборудки!
тимошенчиха, з кучмою і лазаренком, це добре пам'ятають!!
Сирійці, гарний приклад сьогодні показують, та дають достойний урок, як треба з робити, із запроданцями провладними!!
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20.03.2025 15:46 Ответить
Что у тебя в голове?
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20.03.2025 16:06 Ответить
Не бачу отих святих галичан які зараз насеркть в коментах що це не місцеві, а приїжджі зі Сходу, бо святі україномовні галичани такого зробити не могли
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22.03.2025 18:03 Ответить
 
 