Девушки-подростки избили парня с инвалидностью на Львовщине: полиция расследует хулиганство
Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девушек-подростков наносят удары руками и ногами парню, вероятно, с инвалидностью.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным установлено, что происшествие произошло в городе Трускавец Дрогобычского района.
"По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.
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От это фуфло про вопрос "прийдете до дому і побачите дочку з афроамериканцем в ліжку.." только савецкий чилавек мог придумать.
От і знаходяться наслідувачі.
Це ще, з часів Кучми та дивних осіб, з його оточення в Урядовому кварталі, московіти лайном обмазували Українців за газові оборудки!
тимошенчиха, з кучмою і лазаренком, це добре пам'ятають!!
Сирійці, гарний приклад сьогодні показують, та дають достойний урок, як треба з робити, із запроданцями провладними!!