Девушки-подростки избили парня с инвалидностью на Львовщине: полиция расследует хулиганство

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девушек-подростков наносят удары руками и ногами парню, вероятно, с инвалидностью.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным установлено, что происшествие произошло в городе Трускавец Дрогобычского района.

"По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.