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Новости Избиение военного в Киеве
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Заставляли простить знакомому долг: Сообщено о подозрении двум мужчинам, которые избили военного в Киеве

Двое мужчин избили военного в Киеве

Сообщено о подозрении двум мужчинам, которые заставляли военнослужащего не требовать у должника возврата денег (ч. 2 ст. 355 УК Украины).

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что военный предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь автомобиль повредил, а ремонт проводил в долг за счет владельца.

В то же время двое друзей должника по собственной инициативе решили "помочь" ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт автомобиля.

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Как рассказали в прокуратуре, мужчины приехали в кафе, где был военный, и на улице начали его бить и пытались затолкать в свою машину. Впрочем, сделать это им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападающие уехали с места конфликта.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрениях. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Читайте: Работников ТЦК избили мужчины во время проверки документов на Ривненщине

Автор: 

избиение (9794) Киев (25499) военнослужащие (6119)


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З них, толку УЖЕ не буде, для України!!
Такі, за гроші, будуть гадити тільки…
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20.03.2025 15:57 Ответить
Доречі публікація інформації про результати подібних випадків (кого й на скільки посадили) - це ще один сигнал того, як держава ставиться до військових. Та й до цивільних теж. Бо якщо таких не садять, то можна розповідати цікаві патріотичні історії по телевізору хоч до посиніння.

А взагалі логіка цікава - тут цілодобовий домашній арешт, а якби напали на ТЦК - зразу на підвал, хоча й там і там військові... Чи виходить, що таки це різні військові?
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20.03.2025 15:59 Ответить
А за те шо збив на смерть військового на блокпосту можуть навіть не посадити
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20.03.2025 16:08 Ответить
Це стосується тільки холопів . А підпанки і їх гайдуки дуже нужні в тилу - де лавешка мутиться ...
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20.03.2025 16:08 Ответить
Звісно інші. Одні на передовій, а інші виконують кілька функцій одразу. Мобілізація, придушення населення яке може щось протиставити владі, підривання економіки задля того щоб можна було більше просити грошей.
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20.03.2025 16:33 Ответить
відповідальність різна, і тяжкість злочину, на ТЦКашників нападають при виконанні ними як вони кажуть обов'язку з оповіщення, а по факту насильної мобілізації, а тут же напали на військового не тому, що військовий.
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20.03.2025 17:43 Ответить
Ну я з контексту подачі новини зрозумів, що на нього напали саме як на військового. Все ж таки там в кожному абзаці слово "військовий".
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20.03.2025 18:02 Ответить
Після цього нападськовоники поїхали з місця конфлікту. Джерело: https://censor.net/ua/n3542286
*******
"Нападськовоники"? До речі, гарне нове українське слово.
Так само треба тцкашників називати, - вони нападають на перехожих, а потім воняють у соцмережах, що вони ні при чому. )))
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20.03.2025 16:06 Ответить
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20.03.2025 16:20 Ответить
 
 