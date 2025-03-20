Заставляли простить знакомому долг: Сообщено о подозрении двум мужчинам, которые избили военного в Киеве

Сообщено о подозрении двум мужчинам, которые заставляли военнослужащего не требовать у должника возврата денег (ч. 2 ст. 355 УК Украины).

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что военный предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь автомобиль повредил, а ремонт проводил в долг за счет владельца.

В то же время двое друзей должника по собственной инициативе решили "помочь" ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт автомобиля.

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Как рассказали в прокуратуре, мужчины приехали в кафе, где был военный, и на улице начали его бить и пытались затолкать в свою машину. Впрочем, сделать это им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападающие уехали с места конфликта.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрениях. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

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