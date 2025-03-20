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Новости Заявления о мире Прекращение огня между Украиной и РФ
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Прекращение огня между РФ и Украиной должно проложить путь к справедливому миру, - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что прекращение огня в войне РФ против Украины должно привести к справедливому миру.

Об этом Гутерреш сказал на совместном брифинге с председателем Евросовета Антониу Коштой во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что любое прекращение огня приветствуется, потому что оно спасает жизни, но важно, чтобы прекращение огня проложило путь к справедливому миру в Украине", - заявил генсек ООН.

По его словам, справедливый мир в Украине - это мир, который уважает Устав ООН, международное право и резолюции Совета Безопасности, в частности, о территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен положить конец войне в Украине "раз и навсегда", - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Автор: 

Гутерриш Антониу (335) война в Украине (3679) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+11
А це шо вилізло??? Теж хоче миротворцем??? Ну то треба було раніше-місць вільних немає
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20.03.2025 16:02
+9
О, ще одне опудало вилізло потеревеніти про "справедливий мир" ...
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20.03.2025 16:03
+7
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20.03.2025 16:13
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А це шо вилізло??? Теж хоче миротворцем??? Ну то треба було раніше-місць вільних немає
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20.03.2025 16:02 Ответить
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20.03.2025 16:35 Ответить
ГТРШ - ПНХ!
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20.03.2025 16:02 Ответить
О, ще одне опудало вилізло потеревеніти про "справедливий мир" ...
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20.03.2025 16:03 Ответить
дурня тіко не включай!
не мовчи за окупацію територій України, за полонених, за викрадених, за закатованих та вбитих кацапами під проводом *****
ти ж з оон, керівник, а не посильний та представник *****
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20.03.2025 16:04 Ответить
хоча гроші тобі ***** платить чималі, шоб ти ніс ту пургу
тіко тоха запам'ятай - у гробу кишень немає, перевірено
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20.03.2025 16:11 Ответить
Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...

(А. Чехов, "Учитель словесности")
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20.03.2025 16:05 Ответить
А цей старий імпотент не вважає, шо це не Україна повинна прекратити вогонь, а кацапстан з'їбати з нашої землі - ось тоді буде припинення вогню. Як ці підори заіпали. Путають береги
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20.03.2025 16:08 Ответить
Світ вже у 21 сторіччі. Змінюється швидко вслід за комп'ютерними та квантовими технологіями. А творіння Ф. Рузвельта залишилось у тому світі, коли ООН почали будувати. У світі пост світових війн. У 20 сторіччі. Звісно, що під лежачий камінь вода не тече. То Гутерріш добре влаштувався перед пенсією. Ніяких змін, ніяких емоційних коливань - спокій, здоровий сон, смачна їжа, турботи лікарів ! Які проблеми панове ? У нас в ООН свій світ. Здоровий та повільний.
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20.03.2025 16:10 Ответить
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20.03.2025 16:13 Ответить
Пустий звук від пустого місця.
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20.03.2025 16:20 Ответить
Выскочил Бобик.
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20.03.2025 16:21 Ответить
Жаба прокацаплена.
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20.03.2025 16:22 Ответить
о ..генеральний холуй паРаші гутерріш всплило.. з непотрібного органу ООН
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20.03.2025 16:31 Ответить
О,стара повія Тонька Гутеріш виповзла.Гроші скінчилися?
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20.03.2025 16:31 Ответить
Спаведливий мир-пуйло
Адез клікою на довічному,включаючи пропагандонів типу соловйа,репарації і відбудова зруйнованого.
Але це з області фантастики.
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20.03.2025 16:31 Ответить
Тю. А я думав що гутієрєш вже здох. Марно сподівався?
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20.03.2025 17:03 Ответить
Припинення постачання хліба і України в Африку має припинити там голод
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20.03.2025 17:13 Ответить
воно схоже тільки просохло після гулянки з мокшами і вискочило зі своїм черговим проносом, добре хоч попа римського поплющило, хоч те заткнулося
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20.03.2025 19:27 Ответить
 
 