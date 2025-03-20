Прекращение огня между РФ и Украиной должно проложить путь к справедливому миру, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что прекращение огня в войне РФ против Украины должно привести к справедливому миру.

Об этом Гутерреш сказал на совместном брифинге с председателем Евросовета Антониу Коштой во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что любое прекращение огня приветствуется, потому что оно спасает жизни, но важно, чтобы прекращение огня проложило путь к справедливому миру в Украине", - заявил генсек ООН.

По его словам, справедливый мир в Украине - это мир, который уважает Устав ООН, международное право и резолюции Совета Безопасности, в частности, о территориальной целостности Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.