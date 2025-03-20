Прекращение огня между РФ и Украиной должно проложить путь к справедливому миру, - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что прекращение огня в войне РФ против Украины должно привести к справедливому миру.
Об этом Гутерреш сказал на совместном брифинге с председателем Евросовета Антониу Коштой во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что любое прекращение огня приветствуется, потому что оно спасает жизни, но важно, чтобы прекращение огня проложило путь к справедливому миру в Украине", - заявил генсек ООН.
По его словам, справедливый мир в Украине - это мир, который уважает Устав ООН, международное право и резолюции Совета Безопасности, в частности, о территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.
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не мовчи за окупацію територій України, за полонених, за викрадених, за закатованих та вбитих кацапами під проводом *****
ти ж з оон, керівник, а не посильний та представник *****
тіко тоха запам'ятай - у гробу кишень немає, перевірено
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(А. Чехов, "Учитель словесности")
Адез клікою на довічному,включаючи пропагандонів типу соловйа,репарації і відбудова зруйнованого.
Але це з області фантастики.