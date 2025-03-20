ЕС надо выработать механизм, который не будет давать отдельным лицам блокировать важные решения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому Союзу необходимо выработать механизм, который будет препятствовать отдельным лицам блокировать важные для всего континента решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский раскритиковал ситуацию, когда "один человек" может заблокировать уже согласованные решения, назвав это антиевропейским подходом. Он упомянул о трудностях в открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, очевидно имея в виду позицию Венгрии, которая требует дополнительных условий.

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"Украина выполнила все требования, но сейчас существуют серьезные трудности в открытии первого и других, конечно, переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны принести больше безопасности и мира, также постоянно испытывают препятствия. И я считаю, что это неправильно", - заявил Зеленский.

Он призвал Европу найти механизм, который позволит избежать блокирования важных для всего континента решений, а также сделать процесс принятия решений в ЕС более быстрым и гибким.

"Если мы говорим о том, что Европа должна быть сильнее в глобальной конкуренции, мы также должны говорить о том, чтобы сделать европейский процесс принятия решений быстрее, гибче, эффективнее...Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок", - отметил Зеленский.

Напомним, во время саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе, Венгрия отказалась подписать раздел выводов, посвященный Украине.

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