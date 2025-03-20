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Новости Решение ЕС по Украине
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ЕС надо выработать механизм, который не будет давать отдельным лицам блокировать важные решения, - Зеленский

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому Союзу необходимо выработать механизм, который будет препятствовать отдельным лицам блокировать важные для всего континента решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский раскритиковал ситуацию, когда "один человек" может заблокировать уже согласованные решения, назвав это антиевропейским подходом. Он упомянул о трудностях в открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, очевидно имея в виду позицию Венгрии, которая требует дополнительных условий.

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"Украина выполнила все требования, но сейчас существуют серьезные трудности в открытии первого и других, конечно, переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны принести больше безопасности и мира, также постоянно испытывают препятствия. И я считаю, что это неправильно", - заявил Зеленский.

Он призвал Европу найти механизм, который позволит избежать блокирования важных для всего континента решений, а также сделать процесс принятия решений в ЕС более быстрым и гибким.

"Если мы говорим о том, что Европа должна быть сильнее в глобальной конкуренции, мы также должны говорить о том, чтобы сделать европейский процесс принятия решений быстрее, гибче, эффективнее...Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок", - отметил Зеленский.

Напомним, во время саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе, Венгрия отказалась подписать раздел выводов, посвященный Украине.

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Автор: 

Венгрия (1936) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+9
Окрема особа когда то кричала - "русские тоже люди,они не нападут",когда весь мир кричал что нападение неизбежно,где механизм отторжения особы от власти?
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20.03.2025 16:14
+6
А Зе-шапіто треба виробити механізми як : не переслідувати опозицію , не саботувати дії ЗСУ і не марадерити
У всіх багато роботи.
То може ви вже почнете на 3рік повномаштабної війни ,блед
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20.03.2025 16:14
+4
Трампа повчати не вийшло...може ЕС повчати вийде
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20.03.2025 16:20
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20.03.2025 16:13 Ответить
Окрема особа когда то кричала - "русские тоже люди,они не нападут",когда весь мир кричал что нападение неизбежно,где механизм отторжения особы от власти?
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20.03.2025 16:14 Ответить
А Зе-шапіто треба виробити механізми як : не переслідувати опозицію , не саботувати дії ЗСУ і не марадерити
У всіх багато роботи.
То може ви вже почнете на 3рік повномаштабної війни ,блед
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20.03.2025 16:14 Ответить
ЄС самі знайдуть рішення.Вони уже бачать цю проблему.
Наш зедрот ще хоче в ЄС пробачення просити як у мідного дятла..
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20.03.2025 16:14 Ответить
Глядя с крыльца на двор и пруд, он мечтал о том, как было бы хорошо, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки, чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары для крестьян.

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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20.03.2025 16:14 Ответить
А як одна людина сере на цілу країну?
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20.03.2025 16:20 Ответить
Трампа повчати не вийшло...може ЕС повчати вийде
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20.03.2025 16:20 Ответить
Щоб міняти світ, треба почати саме з себе. Зі своїх бажань, зі свого оточення, з виконання того, що хотів у 2019 році, і раптом забув, та почав діяти навпаки. Служити на посаді треба народу, а не годувати свою жадібність, ненависть, самозакоханість привілеями посади. Саме посада показує наскільки тварина в тобі переважає Людину. І не забувати, що відповідати прийдеться. За наслідки свого паскудства.
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20.03.2025 16:26 Ответить
ну, чого ти?
у нього всьо ок!
його все влаштовує.
воно ж неодноразово відповідало на питання про своє оточення.
це, українці невдячні, і весь світ поганий, а він бубочка.
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20.03.2025 16:32 Ответить
Вся Україна повинна показувати цьому віслючку, що у нього вже не буде ОК. Нагадувати скотині, що він скотиняка з ранку до вечора !
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20.03.2025 19:47 Ответить
коли європі потрібно вирішити, щось швидко, то це так і робиться, швидко та одноголосно.
але, коли треба пом'яти сідниці, потягнути час, повирішувати якісь свої шкурні інтереси, то з'являється орбан.
орбан, ну дуже зручна штуковіна!
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20.03.2025 16:29 Ответить
Найвидатніший політик ********** та усього Всесвіту знов повчає ЄС, як та що йому робити, аби швидше допомогти Україні, президентом котрої він номінально значиться.
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20.03.2025 16:44 Ответить
Його Трамп провчив, що аж всрався. Прийде черга і Європі показати місце Віслюку. Якщо порядні люди зустрічають тебе з повагою, то не треба ноги задирати на їх стіл. Треба бути вдячним, і слухати старших. Цього у Лідора ніколи не було ! Він же квешнік колишній - вчив всіх починаючи з Генсека.
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20.03.2025 19:51 Ответить
 
 