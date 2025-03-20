ЕС придерживается подхода "мир через силу" и подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку Украины

Европейский Союз придерживается подхода "мир через силу", который требует, чтобы Украина была в более сильной позиции, в соответствии с этим ЕС остается преданным предоставлению дальнейшей всесторонней поддержки Украине и ее народу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили 26 лидеров Европейского Союза единогласно, кроме Венгрии, в тексте, приложенном к выводам заседания Европейского совета, которое проходит в четверг в Брюсселе.

"Напоминая о своих предыдущих выводах, Европейский Совет подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз придерживается своего подхода "мир через силу", который требует, чтобы Украина была в более сильной позиции, имея собственный крепкий военный и оборонный потенциал как важный компонент. Согласно этому подходу, Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками, оказывать дальнейшую всестороннюю поддержку Украине и ее народу, поскольку она осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону от агрессивной войны России", - говорится в заявлении лидеров ЕС.

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Кроме того, Европейский Совет вновь заявил о своей поддержке всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основании принципов Устава ООН и международного права и приветствовал все усилия, направленные на достижение такого мира.

Также в Совете напомнили, что принципы, которыми должны руководствоваться мирные переговоры, изложены в тексте, принятом 6 марта во время специального заседания Европейского Совета.

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