Россияне сбросили КАБы на дом в Краснополье на Сумщине: погибли два человека
20 марта около 15:20 российские военные сбросили КАБы на жилой дом в поселке Краснополье Сумского района. Погибло двое жителей.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 20 марта 2025 года около 15:20 оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.
Как отмечается, в результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и мужчина, данные которого устанавливаются.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Напомним, из поселка Краснополье Сумской области в ноябре 2024 года объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.
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