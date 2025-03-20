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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне сбросили КАБы на дом в Краснополье на Сумщине: погибли два человека

Краснополье

20 марта около 15:20 российские военные сбросили КАБы на жилой дом в поселке Краснополье Сумского района. Погибло двое жителей.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 20 марта 2025 года около 15:20 оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.

Как отмечается, в результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и мужчина, данные которого устанавливаются.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Напомним, из поселка Краснополье Сумской области в ноябре 2024 года объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.

Автор: 

Сумская область (3059) КАБ (353) Сумский район (162) Краснополье (16)


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Трампонівсько-хуйловське перемир'я.
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20.03.2025 18:10 Ответить
Що лідер рашки- мразь повна,то очікувано.А ось що в голові Америки повний дебіл- то вже абсурд розпочався...
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20.03.2025 18:16 Ответить
Два дєбила єто сила💯
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20.03.2025 18:42 Ответить
 
 