Польша не будет направлять миротворцев в Украину, но готова обеспечивать логистическую поддержку

Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии в Украине, но готова обеспечивать логистическую поддержку.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Кукула напомнил, что в Лондоне 20 марта проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны. Мероприятие в британской столице является продолжением встречи в Париже на прошлой неделе.

"Мы определили главные принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования - то есть командованию, которые предусматривают планирование операций и возможное взаимодействие", - сказал генерал.

Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы понадобятся для обеспечения гарантий безопасности, подчеркнул Кукула. По его словам, подробности договоренностей не разглашаются.

"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - отметил генерал.

На вопрос о том, каким образом Польша может принять участие в миротворческой миссии, Кукула отметил, что "участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне". Он подтвердил, что Варшава не планирует направлять своих солдат в Украину.

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"Но мы осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит самая удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций", - сказал начальник польского Генштаба.

Польша может предоставить очень широкий спектр компетенций, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить гарантии безопасности, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для тренировки украинских войск или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир, акцентировал Кукула.