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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Польша не будет направлять миротворцев в Украину, но готова обеспечивать логистическую поддержку

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула

Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии в Украине, но готова обеспечивать логистическую поддержку.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Кукула напомнил, что в Лондоне 20 марта проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны. Мероприятие в британской столице является продолжением встречи в Париже на прошлой неделе.

"Мы определили главные принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования - то есть командованию, которые предусматривают планирование операций и возможное взаимодействие", - сказал генерал.

Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы понадобятся для обеспечения гарантий безопасности, подчеркнул Кукула. По его словам, подробности договоренностей не разглашаются.

"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - отметил генерал.

На вопрос о том, каким образом Польша может принять участие в миротворческой миссии, Кукула отметил, что "участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне". Он подтвердил, что Варшава не планирует направлять своих солдат в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда об отправке миротворцев в Украину: пусть это будут наши союзники, которые не рискуют

"Но мы осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит самая удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций", - сказал начальник польского Генштаба.

Польша может предоставить очень широкий спектр компетенций, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить гарантии безопасности, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для тренировки украинских войск или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир, акцентировал Кукула.

Автор: 

миротворцы (1158) Польша (8405)


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Топ комментарии
+8
Тільки узгодьте це зі своїми селюками, які весь вільний час від роботи будуть цю логістику тракторами на кордоні блокувати
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20.03.2025 18:43
+7
Кто б сомневался.

"Мы готовы воевать с РФ" - значит что воевать будет Украина, а они сбоку постоят посмотрят.
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20.03.2025 18:43
+5
Вперед друзья!
А я за вами,
За вашей грудью постою..
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20.03.2025 18:44
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Тільки узгодьте це зі своїми селюками, які весь вільний час від роботи будуть цю логістику тракторами на кордоні блокувати
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20.03.2025 18:43 Ответить
Наче це не влада їх координувала.
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20.03.2025 18:48 Ответить
Хер їх зрозумієш
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20.03.2025 18:50 Ответить
Кто б сомневался.

"Мы готовы воевать с РФ" - значит что воевать будет Украина, а они сбоку постоят посмотрят.
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20.03.2025 18:43 Ответить
Бо вони на відміну від турків ссикують навіть ракети збивати що над їх землею літають тому і готові забезпечити логістику(надіюсь без селюків із тракторами) ,і час від часу нагадувати нам які ми погані і підбадьорити які ми хороші
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20.03.2025 19:26 Ответить
Вперед друзья!
А я за вами,
За вашей грудью постою..
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20.03.2025 18:44 Ответить
У ляхiв чудова логiстiка! Трамп 🤣
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20.03.2025 18:45 Ответить
То готуйтеся москал..х ,,миротворців" зустрічати!
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20.03.2025 18:46 Ответить
там при опитуванні, якщо почнуться бойові дії 88% не будуть приймати в них участь, виїдуть,втечуть і т.д.
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20.03.2025 18:49 Ответить
Тобто не будуть блокувати кордон,чесне піонерське.
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20.03.2025 18:47 Ответить
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20.03.2025 18:47 Ответить
Ще як!!!
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20.03.2025 19:02 Ответить
Логістикою займаються рольники
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20.03.2025 18:49 Ответить
Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська, а й авіацію та флот союзників, - Bloomberg

Деталі:
▪️Британські та французькі миротворці будуть розміщені у містах, портах та на критичній інфраструктурі;
▪️Патрульні кораблі та мінні тральщики - у Чорному морі;
▪️Авіація (включаючи Typhoon) та наземні частини - у Польщі та Румунії
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20.03.2025 18:51 Ответить
польща готується зустрічати ворога за віслою.
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20.03.2025 18:56 Ответить
Польща: ви там бийтеся, а я з боку подивлюся!
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20.03.2025 19:01 Ответить
Головни логісти то будуть польськи прикордонни фермери мабуть
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20.03.2025 19:02 Ответить
Це добре. Коли москалі будуть з поляками воювати за Сувалкський коридор - Україні не доведеться воювати за них , обійдемося логістикою ..
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20.03.2025 19:10 Ответить
Як там кацапня каже: ?" С паршивой овцы хоть шерсти клок"!
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20.03.2025 19:11 Ответить
Україні не потрібно багато західних миротворців-військослужбовців - достатньо буде західної авіації
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20.03.2025 19:12 Ответить
Польща не буде направляти миротворців в Україну, але готова забезпечувати логістичну підтримку.

Коли Фінляндія "напала" на СССР у 1939 році, - як тепер Україна підбурювана ЄС, НАТО і навіть самим Байденом...) здійснила агресію проти мирної РФ - то сусідні країни відмовилися допомагати Фінляндії.

Більше того, навіть не дозволили проїзд добровольців по своїй території.
А ось наші союзники у Польщі готові забезпечувати логістичну підтримку.

Якщо, звичайно, rolnik-і польські не блокують кордон з Україною.
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20.03.2025 19:31 Ответить
я написав би що вони сцикуни, але не напишу. Бо вони всралися.
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20.03.2025 19:50 Ответить
Нє, ми нє можемі. воювати то нє марноватць українскє збозє на дрогє.
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20.03.2025 20:57 Ответить
Пшекі не дурні. Вони добре розуміють, що посилаючи війська НАТО в Україну равноцінно оголошенню рашки війни. Хранція та Британія далеко, а Сувалківський корідор зовсім поряд.
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20.03.2025 21:03 Ответить
Якщо кацапи підуть через вСувальський коридор,ми теж можемо підтримати логістичну допомогу польським аграріям з чорнго моря?
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20.03.2025 21:21 Ответить
Хитрожо пі сцику ни
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20.03.2025 21:46 Ответить
І чк ці сили будуть реагувати коли буде знову наступ або провокація
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20.03.2025 22:25 Ответить
Ото хитро(_!_) пани....Коли путіноїди зайдуть у Варшаву,їм будете пропонувати свої хотєлкі...
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24.03.2025 13:13 Ответить
 
 