Завтра Зеленский посетит Францию и встретится с Макроном, - Le Monde
Завтра, 26 марта 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию. Запланирована его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По данным издания, эта встреча будет подготовкой к саммиту стран "коалиции желающих", которые намерены предоставить Украине гарантии безопасности. Сам саммит состоится 27 марта в Париже.
"Глава государства еще раз заверит президента Зеленского, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим абсолютным приоритетом", - прокомментировали визит Зеленского в пресс-службе Елисейского дворца.
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+4 perdalichesuper
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+2 Ярослав Кийко
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+1 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий25.03.2025 13:24
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Наскільки це жалюгідні формулювання. запевнили про посилення...Рожеві європейські поні досі сподіваються, що Україна якось сама впорається з мізерною допомогою, а США якщо що всіх врятують
І на Мальдіви Порошенко літав за свій рахунок, а не державний...
Але є питання до Заходу - нащо ви його легітимізуєте? ВОНО ж с 21 травня 2024 року вже не є Президентом , якщо уважно почитати розділ 5 та статтю 5 згвалтованої ( Зеленським та неодноразово ) Конституції України!
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle
Qui vit corps à coeur déçu
Tu es encore
Presque une enfant
Tu n'as connu
Qu'un seul amant
Mais à vingt ans
Pour rester sage
L'amour est un
Trop long voyage