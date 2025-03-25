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Новости Встреча Зеленского с Макроном Встреча коалиции желающих
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Завтра Зеленский посетит Францию и встретится с Макроном, - Le Monde

президент Украины Зеленский и президент Франции Макрон

Завтра, 26 марта 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию. Запланирована его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, эта встреча будет подготовкой к саммиту стран "коалиции желающих", которые намерены предоставить Украине гарантии безопасности. Сам саммит состоится 27 марта в Париже.

"Глава государства еще раз заверит президента Зеленского, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим абсолютным приоритетом", - прокомментировали визит Зеленского в пресс-службе Елисейского дворца.

Читайте также: Макрон предлагает альтернативу европейским войскам в Украине, - The Telegraph

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+4
Ніхто катається за рахунок громадян.Ви задоволені Зебіли?
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25.03.2025 12:56
+2
"Глава держави ще раз запевнить зеленського, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом" - а по телефону це дуже складно сказати?
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25.03.2025 12:59
+1
Турист, однак ... в Україні йому нецікаво , а на Заході зустрічі с поважними європанами.

Але є питання до Заходу - нащо ви його легітимізуєте? ВОНО ж с 21 травня 2024 року вже не є Президентом , якщо уважно почитати розділ 5 та статтю 5 згвалтованої ( Зеленським та неодноразово ) Конституції України!
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25.03.2025 13:24
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"Глава держави ще раз запевнить президента Зеленського, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом"

Наскільки це жалюгідні формулювання. запевнили про посилення...Рожеві європейські поні досі сподіваються, що Україна якось сама впорається з мізерною допомогою, а США якщо що всіх врятують
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25.03.2025 12:51 Ответить
Ніхто катається за рахунок громадян.Ви задоволені Зебіли?
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25.03.2025 12:56 Ответить
Не треба було цього казати...зараз вони про Мальдіви нагадають...
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25.03.2025 13:20 Ответить
Мальдіви- квіточки, у порівнянні з туристичними гастролями для підписання безпекових угод, які виявилися непотрібними папірцями...
І на Мальдіви Порошенко літав за свій рахунок, а не державний...
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25.03.2025 13:36 Ответить
"Глава держави ще раз запевнить зеленського, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом" - а по телефону це дуже складно сказати?
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25.03.2025 12:59 Ответить
Найчастіше Зеленський за кордоном відвідує Францію - веде ретельну підготовку до втечі з України після капітуляції у війні проти москальських окупантів...
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25.03.2025 13:17 Ответить
Турист, однак ... в Україні йому нецікаво , а на Заході зустрічі с поважними європанами.

Але є питання до Заходу - нащо ви його легітимізуєте? ВОНО ж с 21 травня 2024 року вже не є Президентом , якщо уважно почитати розділ 5 та статтю 5 згвалтованої ( Зеленським та неодноразово ) Конституції України!
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25.03.2025 13:24 Ответить
Якщо він з Макроном кожен день на зв'зку, то нащо постійно кататися туди за кошти українців?..
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25.03.2025 13:40 Ответить
Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu

Tu es encore

Presque une enfant

Tu n'as connu

Qu'un seul amant

Mais à vingt ans

Pour rester sage

L'amour est un

Trop long voyage
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25.03.2025 14:35 Ответить
Чергову ґрандійозну безпекову угоду підпише?
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25.03.2025 14:35 Ответить
Щож можна їздити за бюджетні кошти ,особливо після таких "потужніх" переговорів в Ель ріяді.
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25.03.2025 14:53 Ответить
 
 