Завтра Зеленский посетит Францию и встретится с Макроном, - Le Monde

Завтра, 26 марта 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию. Запланирована его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, эта встреча будет подготовкой к саммиту стран "коалиции желающих", которые намерены предоставить Украине гарантии безопасности. Сам саммит состоится 27 марта в Париже.

"Глава государства еще раз заверит президента Зеленского, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим абсолютным приоритетом", - прокомментировали визит Зеленского в пресс-службе Елисейского дворца.

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