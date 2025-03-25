Удар Сил обороны по "Энгельсу" является самым успешным за 2025 год, - британская разведка
Значительные потери, которые понесла авиация РФ после удара по аэродрому "Энгельс", вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Российские самолеты, вероятнее всего, были рассредоточены по окрестным аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции с нанесением глубоких ударов", - отметили разведчики.
Также в Великобритании отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.
Напомним, в ночь на 20 марта украинские Силы обороны совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, расположенный на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2". Почти наверняка, что на территории, которая подверглась удару, хранится целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, отметили британские разведчики.
Впоследствии в сети появились последствия атаки по аэродрому. Согласно им, повреждены склады для хранения авиационного БК на северо-восточной части авиабазы. Видно разрушенные здания и бункеры с хранилищами с воронками от взрывов.
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яка засилає до нашої краіни скажених псів ,
вбивати мирних жителів та дітей !!
Це натяк, що більше подібних бєзобразій нам не дозволять?
Якщо хтось не розуміє, що коїться: після 15.01.2025 засрашка перейшла від щотижневого режиму обстрілів крилатими ракетами до режиму "накопичення". Після вказаної дати було лише 2 масованих обстріли крилатими ракетами і наряд обстрілів був фактично найменшим за останні півроку. Після 07.03.2025 року масованих обстрілів крилатими ракетами не було. Отже - вони десь зберігались і накопичувались.
Судячи з характеру та сили детонації 20.03.2025 - українська розвідка відстежила - де саме вони накопичувались. І влучно відпрацювала по цьому місцю. Тож так, кацапи будуть намагатись використовувати інші аеродроми. І будуть відновлювати/будувати інфраструктуру для обслуговування ракет. Але, як і завжди, в новій реальності це буде довше, повільніше, дорожче і менш ефективне, а також пов'язане із збільшенням витрат ресурсу всіх складових.
СЛАВА УКРАЇНІ!
"Британська розвідка", як і американська, занадто часто переоцінюють стан матеріально-технічного забезпечення засрашинців. Вони чомусь на засрашку зазвичай "приміряють" ті строки/нормативи, до яких самі звикли і які вони вважають "звичайними" і "а може бути по іншому?!?".
А в засрашці - може. Може існувати в одному екземплярі комплекс переспорядження крилатих ракет під час повномасштабної війни. Може не існувати живих інженерів, які таке можуть побудувати "з нуля". Можуть не навчати поповнення армії взагалі і кидати в "м'ясні" штурми посадок максимум через тиждень після підписання контракту навіть людей, які ніколи в армії не служили. Можуть на МТЛБ приварювати корабельний бомбомет, який розвалює ту МТЛБ після першого ж залпу. Можуть масово "обнуляти" людей за відмову від штурмів, без суда.
А ще я багато читав про "реформу сілуванова" в їхній авіації, ще в кінці 00х, це коли:
* реоганізували льотні/авіаційно-інжеренні ВНЗ в мацкві, з скороченням трикратним і переведенням залишків з макцви в воронєж - якість навчання, очевидно, кардинально знизилась;
* переведенням інженерної обслуги аеродромів з офіцерського на сержантське забезпечення та виключенням інженерів з офіцерських черг на житло - купа інженерів, очевидно, драпанула з системи;
* централізацією постачання палива для льотних частин під "газпромнєфть" (до реформи частини самі закупали стільки, скільки могли і хотіли, і самі розподіляли щодо нальоту) - командири частин 15 років не можуть в них "талановитим" просто так давати більше нальоту - в них давно "уравніловка", бо звітність централізована.
Багато чого в них цікавого до повномасштабки, і взагалі до нападу на Україну в 2014 році трапилось з авіацією військовою. Саме тому нас, після пари тижнів лютого-березня 2022 року - не ******** чугунієм - катастрофічно деградувала в них авіація ще до початку повномасштабки.