Удар Сил обороны по "Энгельсу" является самым успешным за 2025 год, - британская разведка

Значительные потери, которые понесла авиация РФ после удара по аэродрому "Энгельс", вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские самолеты, вероятнее всего, были рассредоточены по окрестным аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции с нанесением глубоких ударов", - отметили разведчики.

Также в Великобритании отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

Напомним, в ночь на 20 марта украинские Силы обороны совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, расположенный на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2". Почти наверняка, что на территории, которая подверглась удару, хранится целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, отметили британские разведчики.

Впоследствии в сети появились последствия атаки по аэродрому. Согласно им, повреждены склады для хранения авиационного БК на северо-восточной части авиабазы. Видно разрушенные здания и бункеры с хранилищами с воронками от взрывов.

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