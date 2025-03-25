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Новости Удар по аэродрому РФ
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Удар Сил обороны по "Энгельсу" является самым успешным за 2025 год, - британская разведка

Спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Энгельс-2 в Саратовской области РФ

Значительные потери, которые понесла авиация РФ после удара по аэродрому "Энгельс", вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские самолеты, вероятнее всего, были рассредоточены по окрестным аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции с нанесением глубоких ударов", - отметили разведчики.

Также в Великобритании отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

Напомним, в ночь на 20 марта украинские Силы обороны совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, расположенный на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2". Почти наверняка, что на территории, которая подверглась удару, хранится целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, отметили британские разведчики.

Впоследствии в сети появились последствия атаки по аэродрому. Согласно им, повреждены склады для хранения авиационного БК на северо-восточной части авиабазы. Видно разрушенные здания и бункеры с хранилищами с воронками от взрывов.

Смотрите также: Последствия удара ВСУ по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области РФ

Автор: 

Великобритания (4927) внешняя разведка (374) аэродром (292)


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Топ комментарии
+8
Саме так повинна палати кремлівська бидлота ,
яка засилає до нашої краіни скажених псів ,
вбивати мирних жителів та дітей !!
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25.03.2025 13:18
+3
Кто то в интернетах из умных авиационных экспертов говорил что основной успех не в том что взорвали склад - потому как те же фугасные авиабомбы обычно хранят значительно дальше от аэродрома, а помимо того что уничтожили готовые крылатые ракеты - там были уничтожено оборудования для того чтобы такие привезенные со складов хранения ракеты приводить в боевое состояния - устанавливать боевую часть, заправлять топливо, запускать двигатели и тестировать электронику. Это оборудование уникальное, и специалисты там тоже уникальные. Если прошла информация что были уничтожены члены экипажа ту-95 - то можно предположить что там на складах находились и техники, которые готовили эти ракеты к подвешиванию под самолет.
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25.03.2025 13:37
+1
цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад *********** у 2025
Це натяк, що більше подібних бєзобразій нам не дозволять?
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25.03.2025 13:34
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Саме так повинна палати кремлівська бидлота ,
яка засилає до нашої краіни скажених псів ,
вбивати мирних жителів та дітей !!
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25.03.2025 13:18 Ответить
цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад *********** у 2025
Це натяк, що більше подібних бєзобразій нам не дозволять?
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25.03.2025 13:34 Ответить
Кто то в интернетах из умных авиационных экспертов говорил что основной успех не в том что взорвали склад - потому как те же фугасные авиабомбы обычно хранят значительно дальше от аэродрома, а помимо того что уничтожили готовые крылатые ракеты - там были уничтожено оборудования для того чтобы такие привезенные со складов хранения ракеты приводить в боевое состояния - устанавливать боевую часть, заправлять топливо, запускать двигатели и тестировать электронику. Это оборудование уникальное, и специалисты там тоже уникальные. Если прошла информация что были уничтожены члены экипажа ту-95 - то можно предположить что там на складах находились и техники, которые готовили эти ракеты к подвешиванию под самолет.
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25.03.2025 13:37 Ответить
Після 15.01.2025 засрашка перейшла від щотижневого режиму обстрілів крилатими ракетами до режиму "накопичення". Після вказаної дати було лише 2 масованих обстріли крилатими ракетами і наряд обстрілів був фактично найменшим за останні півроку. Після 07.03.2025 року масованих і навіть одиничних обстрілів крилатими ракетами майже не було. Отже - вони десь зберігались і накопичувались. Судячи з характеру та сили детонації 20.03.2025 на аеродромі Енгельс - українська розвідка відстежила - де саме вони накопичувались. І влучно відпрацювала по цьому місцю.
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25.03.2025 14:11 Ответить
Зруйновано не просто склади. Зруйновано інфраструктуру переоснащення та технічного обслуговування ракет. Це за 5 хвилин чи 5 днів не виправляється. Тож щодо "короткостроковості" порушення операцій - то спірно.

Якщо хтось не розуміє, що коїться: після 15.01.2025 засрашка перейшла від щотижневого режиму обстрілів крилатими ракетами до режиму "накопичення". Після вказаної дати було лише 2 масованих обстріли крилатими ракетами і наряд обстрілів був фактично найменшим за останні півроку. Після 07.03.2025 року масованих обстрілів крилатими ракетами не було. Отже - вони десь зберігались і накопичувались.

Судячи з характеру та сили детонації 20.03.2025 - українська розвідка відстежила - де саме вони накопичувались. І влучно відпрацювала по цьому місцю. Тож так, кацапи будуть намагатись використовувати інші аеродроми. І будуть відновлювати/будувати інфраструктуру для обслуговування ракет. Але, як і завжди, в новій реальності це буде довше, повільніше, дорожче і менш ефективне, а також пов'язане із збільшенням витрат ресурсу всіх складових.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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25.03.2025 14:09 Ответить
Есть вероятность что большинство из той инфраструктуры и оборудования достались мордору еще от совка. Потому сроки восстановления и вообще вероятность того что все удастся восстановить - очень туманны.
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25.03.2025 14:38 Ответить
Я ж теж "тригернувся" своїм дописом на "порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі".

"Британська розвідка", як і американська, занадто часто переоцінюють стан матеріально-технічного забезпечення засрашинців. Вони чомусь на засрашку зазвичай "приміряють" ті строки/нормативи, до яких самі звикли і які вони вважають "звичайними" і "а може бути по іншому?!?".

А в засрашці - може. Може існувати в одному екземплярі комплекс переспорядження крилатих ракет під час повномасштабної війни. Може не існувати живих інженерів, які таке можуть побудувати "з нуля". Можуть не навчати поповнення армії взагалі і кидати в "м'ясні" штурми посадок максимум через тиждень після підписання контракту навіть людей, які ніколи в армії не служили. Можуть на МТЛБ приварювати корабельний бомбомет, який розвалює ту МТЛБ після першого ж залпу. Можуть масово "обнуляти" людей за відмову від штурмів, без суда.
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25.03.2025 16:11 Ответить
Или Романенко или Криволап - а я этим заслуженным дедам доверяю - как в общем то еще и другому заслуженному деду Леониду Цехановскому - потому что деды те пошли еще из советской авиации, и все эти аэродромы и все это оборудование видели своими глазами и щупали своими руками - что подобных комплексов для работы с крылатыми ракетами и с самими стратегическими бомбардировщиками кроме как в Энгельсе - был только в Украинке на Дальнем Востоке. Ни в Оленьей, ни в Советском под Воркутой - ничего такого не было. И практически наверняка нигде в подземных хранилищах не хранилось запасного комплекта оборудования, приборов и оснастки. Судя по тому как там жахнуло - то все что по конструкции сложнее чем лом или кувалда - больше не работает. Вряд ли приборы те имели защиту от повреждений в случае близкой детонации десятков тонн взрывчатки
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25.03.2025 17:01 Ответить
Я не настільки обізнаний з персоналіями в цій царині. Я сам - РЛС-ник, вірніше - автоматизатор обробки даних від РЛС. І руками крутив (запускав, примушував працювати і писав драйвери взаємодії з х86 через відповідні шини) те лайно на "мігнітних сєрдєчніках", що було створене "совєцкімі інжєнєрами" в 1976 році (комплекс Полє). І про МТЗ мене щодо всього цього навчали.

А ще я багато читав про "реформу сілуванова" в їхній авіації, ще в кінці 00х, це коли:
* реоганізували льотні/авіаційно-інжеренні ВНЗ в мацкві, з скороченням трикратним і переведенням залишків з макцви в воронєж - якість навчання, очевидно, кардинально знизилась;
* переведенням інженерної обслуги аеродромів з офіцерського на сержантське забезпечення та виключенням інженерів з офіцерських черг на житло - купа інженерів, очевидно, драпанула з системи;
* централізацією постачання палива для льотних частин під "газпромнєфть" (до реформи частини самі закупали стільки, скільки могли і хотіли, і самі розподіляли щодо нальоту) - командири частин 15 років не можуть в них "талановитим" просто так давати більше нальоту - в них давно "уравніловка", бо звітність централізована.

Багато чого в них цікавого до повномасштабки, і взагалі до нападу на Україну в 2014 році трапилось з авіацією військовою. Саме тому нас, після пари тижнів лютого-березня 2022 року - не ******** чугунієм - катастрофічно деградувала в них авіація ще до початку повномасштабки.
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25.03.2025 17:47 Ответить
 
 