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Новости Работа черноморского коридора
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РФ требует от США "гарантий" для черноморской инициативы, - Лавров

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за восстановление черноморской инициативы в более приемлемой для всех формах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также, по его словам, РФ будет требовать "гарантий" от США по восстановлению инициативы, поскольку "не доверяет" Украине.

Лавров считает, что гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно "результатом приказа Зеленскому из США".

"В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России", - добавил министр страны-оккупанта.

Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагом к полному прекращению огня между Украиной и РФ.

Также читайте: Рубио и Лавров обсудили по телефону дальнейшие шаги по итогам переговоров в Саудовской Аравии

Автор: 

Лавров Сергей (2290) Черное море (1472) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+24
іншими словами відновлення присутності чорноморського флоту та вигідні позиції для захоплення Одеси…
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25.03.2025 13:31
+21
Ібанат - напали на Украіну і вимагають від нас гарантіи - шо ми не будем опиратися
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25.03.2025 13:32
+20
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25.03.2025 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Только после: выводв иностранного контингента и прекращение зарубежной помощи рф.
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25.03.2025 13:30 Ответить
Ні, виводу ЗСУ з чотирьох областей і припинення закордонної допомоги Україні.
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25.03.2025 13:35 Ответить
Виводу ЗСУ зі своєї країни??? Мордва не вдавиться?
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25.03.2025 13:44 Ответить
Денис, я написал про вывод кндр из рашки и прочее помощь рашке
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25.03.2025 13:45 Ответить
Ви написали правильно. Але
Росія на переговорах з США вимагала виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонських областей, - The Moscow Times.
Здогадайтесь, чиї трєби поважнєє будут.
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25.03.2025 13:56 Ответить
ну ти вже так не перегібай, не опускай Трумпа нижче плінтуса. )
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25.03.2025 13:54 Ответить
Нижче плінтуса - це будуть пєрєговори про сецесію Аляски і вивід федеральних військ з Каліфорнії та Нью-Йорку.
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25.03.2025 13:58 Ответить
ото тебе вже понесло, збавляй. )
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25.03.2025 14:09 Ответить
То не мене понесло. В 2014 русня навіть створювала петицію на wethepeople щодо сецесії Аляски. Не набрала потрібної кількості голосів, недопрацювали таваріщі.
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25.03.2025 14:10 Ответить
ну так мова ж тут про Рудого, а не про русню. вони собі нехай створюють ті петиції навіть в ООН, Трумп таке з ними точно ніколи не буде обговорювати. Трумп навпаки, хоче зібрати більше земель, а не розбазарювати їх. кацапи сцяться американців, тому ніколи не поставлять їм ультиматум про повернення Аляски в ісконную говєнь... вони таке можуть поставити тільки до України, до Грузії, до Казахстану (та й то вже не факт, бо Сі за казахів впишеться по повній).
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25.03.2025 14:27 Ответить
Не все одразу. Процес дресування має тривалість. Зараз адміністраія Трампа співає в унісон з руснею щодо українського питання, співатиме щодо європейського, а там дивись, так звикне, що по інерції і про русскую зємлю Аляскі пісню заведе.
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25.03.2025 14:31 Ответить
не бути тобі Вангою чи Нострадамусом. )
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25.03.2025 17:26 Ответить
І добре.
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25.03.2025 17:31 Ответить
США опущенці якісь
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25.03.2025 13:30 Ответить
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25.03.2025 13:32 Ответить
Краснов на офіційній службі в кремлі
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25.03.2025 13:36 Ответить
Та да! Трумпфу не позаздриш ( то українці гарантій вимагают, то кацапи! А гарантії - то не ротом звіздіти. 😊
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25.03.2025 13:41 Ответить
не *********. Это ваше занюханной портянками это ваше недо США
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25.03.2025 13:48 Ответить
іншими словами відновлення присутності чорноморського флоту та вигідні позиції для захоплення Одеси…
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25.03.2025 13:31 Ответить
бдк уже нет,разве что на байдарках морячки будут норфолк захватывать
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25.03.2025 13:44 Ответить
Ібанат - напали на Украіну і вимагають від нас гарантіи - шо ми не будем опиратися
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25.03.2025 13:32 Ответить
Такова сутнісь гівна людства - росіян.
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25.03.2025 13:33 Ответить
Якщо гівно - рулить, то щось не те назвали гівном.
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25.03.2025 13:36 Ответить
так, це найвища форма цинічності.
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25.03.2025 14:18 Ответить
Конякін , вам потрібні не гарантіі ,
а створити пекло для вас і щоби ви всі здохли скопом !!
Вас ненавидить весь цивілізований світ , а не тільки Украінці !!
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25.03.2025 13:34 Ответить
гарантій судноплавства для носіїв "Калібрів"

"Make America great again" - переклад такий по факту - ще ніколи Америка не виглядала так жалюгідно
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25.03.2025 13:34 Ответить
Це вони хочуть з ердоганом знову перевіряти кораблі з України? Давати дозвіл на прохід через Босфор? Ще долучити США, щоб контролювали це разом з ордою.
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25.03.2025 13:35 Ответить
Норм.
Кацапи з понтом вийшли з цієї ініціативи рік назад. Обісралися і сиділи тихенько в новопєтуховську. Тепер рудий уї'бан витягує їх звідти. А вони ще й права качають.

Це якийсь пи'здець....
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25.03.2025 13:36 Ответить
Мета - позбавити Україну останніх переваг, а потім заявити, що в нас не залишилось ніяких карт. Україну ведуть до повної капітуляції.
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25.03.2025 13:40 Ответить
Переклад - зебіли дали добро на повернення військового флоту параші в Крим, для вільного захоплення Одеси і Миколаєва. Підораси квартальні.
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25.03.2025 13:37 Ответить
Все як ***** в омані наказав. Зебіли служать.
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25.03.2025 13:38 Ответить
А що, Трамп вже числиться в кварталі? Трамп поставив перед фактом: або виконуєте його вимоги і отримуєте яку-не яку допомогу. Або показуєте своє "фе" і до літа отримуєте повну капітуляцію.
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25.03.2025 13:42 Ответить
А якщо підпишемо капітуляцію зараз то допомога по твоєму буде?
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25.03.2025 13:47 Ответить
ну какая может быть капитуляция,если даже на бамбасе кацапня еле рыпаеться уже.военным путем они не способны захватить города большие)тю-тю ушел момент.
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25.03.2025 13:47 Ответить
Наївний
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25.03.2025 14:00 Ответить
Маючі діло з кацапською мразотою трампом - як раз капітуляція і буде. А допомоги від рудого ******** і так немає. Надсилають залишкі від Байдена.
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25.03.2025 13:48 Ответить
Як би в Україні була влада, а не збоиище шлюх і ресторанщиків та наркоманів, рудого ******** треба було відразу ***** слати, а зелупи віддали безкоштовно надра,здали чорне море кацапу ,а літом і капітуляцію підпишуть.
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25.03.2025 13:51 Ответить
Та хто б не був при владі, в нас немає ресурсів, щоб тягнути війну проти вдесятеро більшої параші. Європа не буде воювати проти параші разом з нами. Американці примкнули до рашистів? Які шанси?
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25.03.2025 13:56 Ответить
Так і буде. В мене вже ніяких надій не залишилося
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25.03.2025 13:52 Ответить
довго так продовжуватися не буде - бо не може
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25.03.2025 13:38 Ответить
Як працюють ці рібентропи та геббельси 21 століття: обстріли по Україні це на законних підставах,а обстріли паливно-енергетичних об'єктів кацапії -тероризм.!?11 років вторгнення це в них норма,ЗСУ в Курській області терористи.!?Не хочеться порівнювати цього маразмата з кіньми Пржевальського бо то граціозні творіння,а Лавров це кляча,яка озвучує тези кремлівського пуйла.
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25.03.2025 13:39 Ответить
БЛА БЛА БЛА!!!
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25.03.2025 13:41 Ответить
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25.03.2025 13:42 Ответить
Гавно вопрос. выводите свои лоханки из Чёрного моря - и никто их топить не будет
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25.03.2025 13:43 Ответить
Єдиний фронт цієї війни де кацапів повністю помножили на нуль це якраз Чорне море. І якраз там рудий пі'дор захотів перемир'я....
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25.03.2025 13:43 Ответить
На MarineTraffic давно заглядали? Танкери в Новоросійськ в чергу вишикувалися.
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25.03.2025 14:03 Ответить
Украина повредила/потопила/реквизировала хоть один танкер?
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25.03.2025 14:30 Ответить
та якось по**й на твою "недовіру", стара кляча!
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25.03.2025 13:44 Ответить
Мабуть 2 чемодана кокаїну буде досить
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25.03.2025 13:53 Ответить
Вчитуєшся в букави, виплюнуті лавровим… Ну про які перемовини можна взагалі говорити?
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25.03.2025 13:53 Ответить
как низко рашка пала. просит мир защитить её от Украины.
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25.03.2025 13:54 Ответить
русские орки ,как вам сидеть в окопах и умирать от американского оружия, в то время , как ваша вонючая крыса бегает в церковь и молится за здоровье американского президента?

он же предатель.

вот для вас Америка враг... вот для нас россия враг, Я представляю если бы наш президент Зеленский пошёл в церковь помолился за здоровье путина - его на следующий день свергли бы.

ваш президент бегает молиться за президента вражеской страны! и вы молчите.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАБЫ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РАБАМИ!
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25.03.2025 13:59 Ответить
Кінчені "миротворці" вже базарять про "розширення НИНІШНЬОГО ... ПЕРЕМИР'Я...".

Тобто, вони вважають, що тут прямо якесь перемир'я?

Все правильно пишуть: війца = мир, правда = брехня, біле = чорне. Правдою є те, про що пишуть в змі, а не те, що є насправді. В головах дебілів - в нас тут вже перемир'я. В головах інших дебілів - "неправильного пєрєговорщіка послали" - ніби от "правильний пєрєговорщік" про щось зможе корисне для Укрїни домовитись з рудим лайном та ******.
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25.03.2025 14:00 Ответить
одна ядерна держава вимагає у другої ядерної держави щоб капітулювала третя НЕ ядерна держава
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25.03.2025 14:31 Ответить
Болгарія і Румунія за виведення рашистських корит з Чорного моря.як таких.що становлять загрозу всьому Чорноморському регіону.ДлЯ БЕЗПЕКИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ,В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ КРИМСЬКИЙ МІСТ,ЯК СТРАТЕГІЧНУ РАШИСТСЬКУ МАГІСТРАЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ В КРИМУ ВІЙСКОВО-МОРСЬКОЇ БАЗИ РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕНН ЇЇ ОЗБРОЄННЯМ...
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25.03.2025 14:32 Ответить
то хай роблять щось
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26.03.2025 01:46 Ответить
До чого цинічна ця рашиська істота, що б ти здох ,кожен день гинуть десятки мирних людей від рашиського терору ,а що по лікарнях школах ,житлових будинках можна їх обстрілювати ? а ось рашиський чф не смій. Якщо справді підпишуть таку угоду тоді ганьба цій делегації що представляла Україну.
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25.03.2025 14:43 Ответить
Жодного кацапського корабля в Чорному морі! Смерть кацапам!
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25.03.2025 15:24 Ответить
Кацапи хочуть у Севастополь,а виходить у тамбов. Разом із рудим псом Трампом.
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25.03.2025 15:26 Ответить
Может, в Чёрное море нужно ввести американскую эскадру для гарантий безопасности оркостана?
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25.03.2025 15:57 Ответить
Це вже якийсь лютий *******. Називається, ви його тримайте а я буду бити. Параша вимагає гарантій від сша щоб Україна не нападала на кораблі якими рашисти обстрілюють Україну. Може ще требуйте гарантій щоб ми і ракети не збивали рашистські? А Тампон каже що в України немає козирів. А оказується козирі є ще й не маленькі, що Параша виє щоб Україну потримали
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25.03.2025 16:20 Ответить
 
 