РФ требует от США "гарантий" для черноморской инициативы, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за восстановление черноморской инициативы в более приемлемой для всех формах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Также, по его словам, РФ будет требовать "гарантий" от США по восстановлению инициативы, поскольку "не доверяет" Украине.
Лавров считает, что гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно "результатом приказа Зеленскому из США".
"В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России", - добавил министр страны-оккупанта.
Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагом к полному прекращению огня между Украиной и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія на переговорах з США вимагала виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонських областей, - The Moscow Times.
Здогадайтесь, чиї трєби поважнєє будут.
не *********.Это ваше занюханной портянками это ваше недо США
а створити пекло для вас і щоби ви всі здохли скопом !!
Вас ненавидить весь цивілізований світ , а не тільки Украінці !!
"Make America great again" - переклад такий по факту - ще ніколи Америка не виглядала так жалюгідно
Кацапи з понтом вийшли з цієї ініціативи рік назад. Обісралися і сиділи тихенько в новопєтуховську. Тепер рудий уї'бан витягує їх звідти. А вони ще й права качають.
Це якийсь пи'здець....
он же предатель.
вот для вас Америка враг... вот для нас россия враг, Я представляю если бы наш президент Зеленский пошёл в церковь помолился за здоровье путина - его на следующий день свергли бы.
ваш президент бегает молиться за президента вражеской страны! и вы молчите.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАБЫ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РАБАМИ!
Тобто, вони вважають, що тут прямо якесь перемир'я?
Все правильно пишуть: війца = мир, правда = брехня, біле = чорне. Правдою є те, про що пишуть в змі, а не те, що є насправді. В головах дебілів - в нас тут вже перемир'я. В головах інших дебілів - "неправильного пєрєговорщіка послали" - ніби от "правильний пєрєговорщік" про щось зможе корисне для Укрїни домовитись з рудим лайном та ******.