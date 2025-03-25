РФ требует от США "гарантий" для черноморской инициативы, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за восстановление черноморской инициативы в более приемлемой для всех формах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также, по его словам, РФ будет требовать "гарантий" от США по восстановлению инициативы, поскольку "не доверяет" Украине.

Лавров считает, что гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно "результатом приказа Зеленскому из США".

"В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России", - добавил министр страны-оккупанта.

Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагом к полному прекращению огня между Украиной и РФ.

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