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Кладбище, где похоронены жертвы Голодомора, сравняли с землей на Черниговщине

Кладбище, где похоронены жертвы Голодомора, сносят на Черниговщине

В селе Ивковцы на Черниговщине сравняли с землей кладбище с захоронениями жертв Голодомора.

Об этом в фейсбуке сообщил Национальный музей Голодомора-геноцида, передает Цензор.НЕТ.

"Кладбище с захоронениями жертв Голодомора сравняли с землей на Черниговщине. Произошло это в селе Ивковцы Ладанской громады, что на Прилуччине. О возмутительном случае сообщил телеканал "Прилуки". Журналисты выехали в село и на месте массового захоронения увидели, как работают бульдозеры и другая техника", - говорится в сообщении.

Местные заявили, что никто не предупреждал и не советовался с ними о работах на кладбище. Они сразу обратились к поселковому голове с просьбой остановить работы, ведь у многих на том месте покоятся убитые голодом родственники.

Согласно Национальной книге памяти, в годы Голодомора в Ивковцах погибло от голода по меньшей мере 162 человека, среди них - большое количество детей. И это только те, чьи имена установлены. Большинство из погибших нашли свой последний покой именно здесь, на старом кладбище. Сельчане до сих пор посещают могилы родных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о Голодоморе

Позиция поселкового совета

Поселковый голова Роман Ювченко объясняет, что работы на месте кладбища осуществляются по решению исполнительного комитета и в соответствии с программой благоустройства. Он добавил, что в плане территориальной громады участок, на котором проводят грейдерование, не считается кладбищем.

"Однако кладбище в Ивковцах отмечается одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", которая была создана сотрудниками Музея Голодомора еще в 2019 году", - отметили в музее.

Национальный музей Голодомора-геноцида обратился к председателю Ладанской ТГ и председателю Прилуцкой РГА с сообщением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.

Смотрите: В Греции неизвестные с коммунистическими флагами напали на акцию украинцев к годовщине Голодомора. ВИДЕО

Кладбище, где похоронены жертвы Голодомора, сносят на Черниговщине

Автор: 

Голодомор (1055) Черниговская область (1119) Прилукский район (8) Ивковцы (2)


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Топ комментарии
+29
А потім прийде ванька і заявить - "нє біло нікакога Голодомора. Нєту даказатєльств"...
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25.03.2025 13:59
+24
Дика влада. Без виюорів зелені захопили в Чернігові виборчу посаду
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25.03.2025 13:59
+23
Пилять гроші на кістках .
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25.03.2025 13:57
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Пилять гроші на кістках .
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25.03.2025 13:57 Ответить
Що відповів "голова і два вуха"?
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25.03.2025 13:58 Ответить
що все що можна вже продано,залишилася ділянка з кістками а краще часу ніж зараз не стане,виродок без пам,яті та честі поришав все як захотілося
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25.03.2025 14:14 Ответить
не здивуюся , якщо цю ділянку перепродадуть декілька разів - і "кінці у воду"!
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25.03.2025 14:17 Ответить
а що можна було ще чекати від онука червоножопого комуно-нациста, одного з виконавців Голодомору-геноциду української нації ???
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25.03.2025 16:47 Ответить
Дика влада. Без виюорів зелені захопили в Чернігові виборчу посаду
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25.03.2025 13:59 Ответить
ОВА рулить - воєнний стан в країні....
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25.03.2025 14:01 Ответить
До чого там ОВА - в селі Івківці Ладанської громади, що на Прилуччині Джерело: https://censor.net/ua/n3543130
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25.03.2025 14:04 Ответить
ОВА рулить у всій області.....
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25.03.2025 14:05 Ответить
Тільки в межах своїх обов'язків і повноважень
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25.03.2025 14:10 Ответить
межі покажи (який Закон?) і тоді я поставлю лайк....
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25.03.2025 14:11 Ответить
А потім прийде ванька і заявить - "нє біло нікакога Голодомора. Нєту даказатєльств"...
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25.03.2025 13:59 Ответить
Та вже прийшов, тільки не ванька, а "селищний голова Роман Ювченко"... Хоча так, суті це не міняє нажаль
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25.03.2025 14:05 Ответить
На жаль..
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25.03.2025 16:03 Ответить
Більш того, ванька то ванька, свої нащадки навіть не пригадають,що взагалі той Голодомор. В маштабах всієї держави росте покоління " какая разница". Жах.
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25.03.2025 14:06 Ответить
Дотянулись проклятые буряты
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25.03.2025 14:04 Ответить
може ти і сам бурят
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25.03.2025 14:16 Ответить
НетЪ
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25.03.2025 15:00 Ответить
Ось і кацапосвин брибігло
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25.03.2025 14:25 Ответить
А ты в США за Украину переживаешь, мамкин боец?
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25.03.2025 15:01 Ответить
Комусь знадобився кусок землі. Переорють, повитягають останки, те що залишилось та зариють десь в ямі.

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25.03.2025 14:08 Ответить
Скорее всего местному фермеру понадобилось. У нас такие фермеры. Им все земли мало. Дороги распахивают например.
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25.03.2025 14:12 Ответить
Де це у «вас». В Естоніі?
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25.03.2025 14:24 Ответить
Єрмак став головою Конгресу місцевих і регіональних влад: що це означає --

«Конгрес буде вирішувати питання, які не можуть вирішити громади», - пообіцяв Єрмак. За його словами, президія проводитиме засідання щомісячно.

Нагадаємо, раніше нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що іноді у неї складалося враження, що https://bigkyiv.com.ua/sluga-narodu-vrazhennya-shho-*********-keruye-ne-zelenskyj-a-yermak/ країною керує не президент України Володимир Зеленський, а глава його офісу Андрій Єрмак. Хоча останнім часом Гарант став винирювати "із теплої ванни, у яку його свідомо хтось занурив".

Колись ЛАРЬОЧНИК Києва став водночасье ларьочником країни
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25.03.2025 14:25 Ответить
в рускій мір всю цю нечисть....шакали напевно якусь заправочку побудують чи довбану шаурмішку...всіх би під ті катки щоб їх з землею зрівняли...мразота
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25.03.2025 14:10 Ответить
Якщо селяни вшановували там своїх загиблих то невже голова сільради про це не знав? А от якщо не вшановували ... то виходить що мав право упорядковувати територію. То хто ж більший манкурт? Селяни? Голова?
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25.03.2025 14:16 Ответить
Дійсно, перше Питання до селян!, як вони!, шанували Пам'ять Жертв! а якщо там був нікому на жаль не потрібний пустир!, а журналісти витягли це з архівів!, то які питання?
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25.03.2025 14:39 Ответить
какаяразніца сіньорголодомор
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25.03.2025 14:18 Ответить
Мерзотники,нічого свя'того
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25.03.2025 14:19 Ответить
Селищний голова Роман Ювченко -корупційна гнида. Слідство-суд-вʼязниця-ось так повинна працювати держава. Тоді в країні буде спокій і процвітання.
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25.03.2025 14:22 Ответить
Руській мір
.......
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25.03.2025 14:26 Ответить
Малюк з своїми сбушними псами вже розшукує всіх причетних до злочину?Ні?
Ну то вони така сама ze лена радянщина.
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25.03.2025 14:29 Ответить
Все це наслідок антимайданівської влади що їм національна память ,історія ,українська мова ,армія ? це невігласи ,вони вміють тільки красти і брехати.
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25.03.2025 14:35 Ответить
Напевно там земля с/г призначення ось і готують на продаж. "Мудра" опозиція допомогла владі у цьому питанні.
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25.03.2025 14:42 Ответить
При з'ясуванні кому продана ( передана в довгосрокову аренду) ця земля, дізнаємось, хто та антиукраїнська наволоч.
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25.03.2025 14:47 Ответить
а церква є в тому селі? якщо є то 100% москальська
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25.03.2025 15:00 Ответить
Зелені подонки нищать все
Нікчеми привносять лише нікчемність
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25.03.2025 15:15 Ответить
Этот случай - естчьо из совковремен. Хитросделанные агрономы приорювали земли у балок и т.д. Неучтенными землями повышали официальный урожай, в погоне за орденом сутулого, или же наваривали себе (через бартер зерном сахаром откормленной свининой , к примеру, со строителями и строили себе двухэтажные особняки с асфальтированным подъездом).
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25.03.2025 16:14 Ответить
Мабуть,глитпям землі хочеться. Посіяти кукурудзу. Суки
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25.03.2025 15:23 Ответить
все це робить мисцева влада нема видповидальности
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25.03.2025 15:49 Ответить
Всьо оч просто, земли не основного запаса приносят черный нал, если на них посеять что-то. Бо они не учтены в сельскохозяйственной пахоте.
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25.03.2025 16:09 Ответить
Наймерзеннішою є місцева влада - це мафія і промосковські покидьки.
Усі ці міські та сільські голови - мерзота.
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25.03.2025 16:38 Ответить
Якщо ділянка не вважається по-твоєму кладовищем - то ти не вважаєшся більше селищним головою.
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25.03.2025 16:54 Ответить
ККУ Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого...
Ні, не чули...
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26.03.2025 02:12 Ответить
 
 