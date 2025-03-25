Кладбище, где похоронены жертвы Голодомора, сравняли с землей на Черниговщине
В селе Ивковцы на Черниговщине сравняли с землей кладбище с захоронениями жертв Голодомора.
Об этом в фейсбуке сообщил Национальный музей Голодомора-геноцида, передает Цензор.НЕТ.
"Кладбище с захоронениями жертв Голодомора сравняли с землей на Черниговщине. Произошло это в селе Ивковцы Ладанской громады, что на Прилуччине. О возмутительном случае сообщил телеканал "Прилуки". Журналисты выехали в село и на месте массового захоронения увидели, как работают бульдозеры и другая техника", - говорится в сообщении.
Местные заявили, что никто не предупреждал и не советовался с ними о работах на кладбище. Они сразу обратились к поселковому голове с просьбой остановить работы, ведь у многих на том месте покоятся убитые голодом родственники.
Согласно Национальной книге памяти, в годы Голодомора в Ивковцах погибло от голода по меньшей мере 162 человека, среди них - большое количество детей. И это только те, чьи имена установлены. Большинство из погибших нашли свой последний покой именно здесь, на старом кладбище. Сельчане до сих пор посещают могилы родных.
Позиция поселкового совета
Поселковый голова Роман Ювченко объясняет, что работы на месте кладбища осуществляются по решению исполнительного комитета и в соответствии с программой благоустройства. Он добавил, что в плане территориальной громады участок, на котором проводят грейдерование, не считается кладбищем.
"Однако кладбище в Ивковцах отмечается одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", которая была создана сотрудниками Музея Голодомора еще в 2019 году", - отметили в музее.
Национальный музей Голодомора-геноцида обратился к председателю Ладанской ТГ и председателю Прилуцкой РГА с сообщением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.
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Нагадаємо, раніше нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що іноді у неї складалося враження, що https://bigkyiv.com.ua/sluga-narodu-vrazhennya-shho-*********-keruye-ne-zelenskyj-a-yermak/ країною керує не президент України Володимир Зеленський, а глава його офісу Андрій Єрмак. Хоча останнім часом Гарант став винирювати "із теплої ванни, у яку його свідомо хтось занурив".
Колись ЛАРЬОЧНИК Києва став водночасье ларьочником країни
.......
Ну то вони така сама ze лена радянщина.
Нікчеми привносять лише нікчемність
Усі ці міські та сільські голови - мерзота.
Ні, не чули...