Кладбище, где похоронены жертвы Голодомора, сравняли с землей на Черниговщине

В селе Ивковцы на Черниговщине сравняли с землей кладбище с захоронениями жертв Голодомора.

Об этом в фейсбуке сообщил Национальный музей Голодомора-геноцида, передает Цензор.НЕТ.

"Кладбище с захоронениями жертв Голодомора сравняли с землей на Черниговщине. Произошло это в селе Ивковцы Ладанской громады, что на Прилуччине. О возмутительном случае сообщил телеканал "Прилуки". Журналисты выехали в село и на месте массового захоронения увидели, как работают бульдозеры и другая техника", - говорится в сообщении.

Местные заявили, что никто не предупреждал и не советовался с ними о работах на кладбище. Они сразу обратились к поселковому голове с просьбой остановить работы, ведь у многих на том месте покоятся убитые голодом родственники.

Согласно Национальной книге памяти, в годы Голодомора в Ивковцах погибло от голода по меньшей мере 162 человека, среди них - большое количество детей. И это только те, чьи имена установлены. Большинство из погибших нашли свой последний покой именно здесь, на старом кладбище. Сельчане до сих пор посещают могилы родных.

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Позиция поселкового совета

Поселковый голова Роман Ювченко объясняет, что работы на месте кладбища осуществляются по решению исполнительного комитета и в соответствии с программой благоустройства. Он добавил, что в плане территориальной громады участок, на котором проводят грейдерование, не считается кладбищем.

"Однако кладбище в Ивковцах отмечается одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", которая была создана сотрудниками Музея Голодомора еще в 2019 году", - отметили в музее.

Национальный музей Голодомора-геноцида обратился к председателю Ладанской ТГ и председателю Прилуцкой РГА с сообщением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.

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