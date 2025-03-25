РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8644 посетителя онлайн
Новости Закупки Минобороны через ГПСУ
9 342 26

Срыва поставок боеприпасов по контрактам на 23 млрд грн нет. Есть манипуляция и искажение информации вокруг темы, - ГПСУ

Андрей Демченко

Государственная пограничная служба Украины держит под постоянным контролем процесс поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ и отмечает, что дебиторская задолженность, вызванная нарушением сроков выполнения обязательств компанией "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не имеет никакого отношения к контракту от Минобороны на 23 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Не поставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 млрд грн. просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать во время выполнения контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также к контрактам на сумму в 23 млрд грн", - отметил он.

Офицер говорит, что тему 23 млрд гривен, делегированных Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, продолжают использовать для манипуляций. В частности, сейчас, используя данные от ГПСУ, полученные и обнародованные народным депутатом Ярославом Железняком, искажается информация относительно поставок и поставщиков, добавляет представитель пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны отдает 78 млрд грн польской "PHU Lechmar" на закупку боеприпасов для ГПСУ, - Железняк

Вспоминая ответ ГНСУ нардепу, Демченко отметил: указанная там дебиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным ГНСУ с поставщиком "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 млрд грн. Собственно дебиторская задолженность это срок от оплаты за продукцию до поставки в определенные контрактом сроки. Манипулятивно говорить, что этот срок привел к дебиторской задолженности, отмечает спикер.

Демченко напомнил, что кроме делегирования закупки на 23 млрд в 2024 году Государственной пограничной службе Украины выделяли также суммы на 5,8 млрд и 31.1 млрд. Совокупно это - почти 60 млрд грн. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 млрд грн, Вооруженным силам Украины уже передано закупленных средств на остальную сумму.

"Относительно дебиторской задолженности в 26,5 млрд грн. Отмечу, что 23 млрд из них, это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 млрд грн просроченной дебиторской задолженности на данный момент нет. Остальная сумма дебиторской задолженности касается предыдущих делегирований на закупку и по части средств сроки поставок еще не вышли.

Также читайте: Закупки Минобороны через ГПСУ привели к дебиторке на 26,5 млрд грн и нарушению сроков поставок на 1,7 млрд грн, - Железняк. ДОКУМЕНТ

В свою очередь ГНСУ постоянно осуществляет контроль за состоянием погашения дебиторской задолженности и обеспечивает претензионную работу в случае нарушения контрагентами обязательств по контрактам", - заверил Демченко.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что закупка через Госпогранслужбу у польской компании "PHU Lechmar Sp.z.o.o. " вооружения для ВСУ привела к возникновению 26,5 млрд грн дебиторской задолженности и нарушению сроков поставки заказов на 1,7 млрд грн.

Автор: 

Госпогранслужба (6374) закупки (748) Железняк Ярослав (420) Демченко Андрей (279)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Єдине, що ДПСУ дійсно тримає під контролем - це КПП, де планує виїздити Порошенко.
показать весь комментарий
25.03.2025 14:34
+15
Ви хотіли сказати на реакцію дЄрмака та Віслюка ?
показать весь комментарий
25.03.2025 14:23
+14
У Польщі стихійне лихо чи війна ? Які форс-мажори ще вигадаємо ? Оця фірма - виробник *********** чи посередник ? Чому про це ні слова ? Аванс 60 лярдів це що за "контракт" терміном виконання на рік ? А чого не поетапно ? ********** за першим траншем, ось вам другий платіж !
показать весь комментарий
25.03.2025 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДПСУ висловилися - чекаємо реакцію ДБР або МО
показать весь комментарий
25.03.2025 14:15 Ответить
Ви хотіли сказати на реакцію дЄрмака та Віслюка ?
показать весь комментарий
25.03.2025 14:23 Ответить
... краще обох - для суду свідчення будуть доречні!
показать весь комментарий
25.03.2025 14:24 Ответить
для різноманітних зельоних словесних поносів треба відкривати окремий канал ..і влити туди 1-2 млрд.(краще криптою)

це буде дуже потужно
показать весь комментарий
25.03.2025 14:17 Ответить
Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн. протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов'язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки ***********, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн", - зауважив він. В даному випадку цей "зелений відбілювач " мав би розказати українському народові, ( ЗА ЧИЇ ГРОШІ КУПЛЯЮТЬСЯ **********),а чим саме ЩЕ займається польська фірма "PHU Lechmar", як НЕ постачанням *********** для ЗСУ???
показать весь комментарий
25.03.2025 14:22 Ответить
У Польщі стихійне лихо чи війна ? Які форс-мажори ще вигадаємо ? Оця фірма - виробник *********** чи посередник ? Чому про це ні слова ? Аванс 60 лярдів це що за "контракт" терміном виконання на рік ? А чого не поетапно ? ********** за першим траншем, ось вам другий платіж !
показать весь комментарий
25.03.2025 14:30 Ответить
Єдине, що ДПСУ дійсно тримає під контролем - це КПП, де планує виїздити Порошенко.
показать весь комментарий
25.03.2025 14:34 Ответить
пхахах) 100%
показать весь комментарий
25.03.2025 17:36 Ответить
у мене одного питання-чому різні пістоболи-речники у званнях від майора до полковника??чи робота низькорангової журнашлюхи є такою відповідальною до різниці до того що на нулі ротний від молодший лейтенант ???
показать весь комментарий
25.03.2025 14:34 Ответить
генерал - це полковник, якому "повезло"
показать весь комментарий
25.03.2025 14:43 Ответить
у адьютуткі на бороді щось засохло
показать весь комментарий
25.03.2025 14:55 Ответить
Псярники ДПСУ з Львівщини три роки благополучно сидять у своїй частині,для них війни нема.
показать весь комментарий
25.03.2025 15:06 Ответить
Хочеться спитати у довбо..ба з ДПСУ,навіщо було робити передплату за те,що буде поставлятися у невідомі терміни. А дебіторкп у 1,7 лярда- то це дрібниці? Оце зажрались хлопчики!
показать весь комментарий
25.03.2025 15:20 Ответить
Нормально так накручуються проценти...
Від таких сум, на протязі всього часу...
Я вже мовчу за ціноутворення...
А так да, хто мажор, а кому форс-мажор...
показать весь комментарий
25.03.2025 15:34 Ответить
А він звідки знає і чому не звітує міністр ?
Ще би в солдата в окопі спитали
Зелені чешуть , це просто вже... жодної відповідальності від посадових осіб
показать весь комментарий
25.03.2025 15:38 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
показать весь комментарий
25.03.2025 15:45 Ответить
карочє ви нє панімаєтє, ета другоє...
показать весь комментарий
25.03.2025 16:44 Ответить
запомните - если откат занесет, откатополучатель обязан защищать сделку и покровительствовать компании, которая дала ему взятку.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:23 Ответить
Це не маніпуляції це мародерство і вбивство солдат зеленою ригоанальною шоблою
показать весь комментарий
25.03.2025 18:31 Ответить
сплановане свідоме вбивство від зельоних гнид
показать весь комментарий
25.03.2025 19:59 Ответить
словом: "ви всьо врьотє!!", - сказав єлдак.
показать весь комментарий
25.03.2025 19:02 Ответить
як виглядає брехня від зельоної *******

"Зриву поставок ***********" - нема
*********** також - нема
грошей авансом - нема

всьо.
показать весь комментарий
25.03.2025 19:57 Ответить
PHU Lechmar LLC це пакистансько українська фірма в польщі і посередник фірма з канади. І ця фірма виникла після налагодження зв'язків пакистану з росією. Чому ви цього не акцентуєте ?.
показать весь комментарий
26.03.2025 05:15 Ответить
 
 