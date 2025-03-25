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Новости переговоры США и России
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Россия заявила, что Украина сорвала принятие совместного заявления с США, - росСМИ

москва,кремль

Переговоры между Россией и США, которые длились 12 часов в Эр-Рияде, не привели к принятию совместного заявления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По версии Москвы, этому помешала позиция Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Владимир Чижов.

Чижов отметил, что переговоры завершились без итогового документа из-за отказа согласовать совместное заявление, но не уточнил, что именно стало причиной такого развития событий. Он также не раскрыл деталей самих переговоров, отметив, что содержание обсуждений может быть обнародовано позже.

"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.

Напомним, 24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде.

Автор: 

россия (95365) США (26409) Украина (44914)


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Топ комментарии
+46
Тобто - українська делегація не погодилась на укладений , кацапами і трампістами , якийсь договорняк ?
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25.03.2025 14:50
+32
Переговори відбувалися між сша та московією, але зірвала їх Україна.
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25.03.2025 14:53
+29
Кацап завжди бреше...
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25.03.2025 14:58
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Страница 2 из 2
Ви так могли б говорити, якби ми не були свідками всього того трешу, який витворяє адміністрація трампона. Хтось міг подумати, що вони заговорять про відтискання Гренландії? Чи про перетворення Канади на 51 штат сша? Чи про добудову Північного потоку 2? Чи про видобуток рідкоземельних металів разом з руснею?

Зараз можливо ВСЕ. І навіть те, що Ви собі ніколи і уявити не могли.
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25.03.2025 15:39 Ответить
Обманістрація трампона нічого не давала, тому і забрати може хіба що дулю з маком
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25.03.2025 16:46 Ответить
А хто їм може завадити це зробити? Ніхто. Конгрес та сенат за ними. Приймуть закон, який анулює всі попередні акти і привіт. Чи Україна буде воювати ще зі штатами?
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25.03.2025 18:22 Ответить
В Україні нема жодного американського F16.
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25.03.2025 21:09 Ответить
А у кого європейці, які їх надавали, питали дозвіл на передачу нам? У кого ми їх просили?
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26.03.2025 05:51 Ответить
Посрати шо заявили кацапи. Головне шо заявить Трампон.
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25.03.2025 15:03 Ответить
а-ха-ха, русские лохи 12 часов что-то там впаривали американцам, а потом пришла Украина и сказала "идите на ***"))))
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25.03.2025 15:04 Ответить
Не приходила Україна нікуди, там жеж човникова дипломатія в готелі була. Американець постукав в український номер, звідти почув "йнах!" і пішов передав це росіянам в номер.
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25.03.2025 16:25 Ответить
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25.03.2025 15:06 Ответить
що, лапті, не хоче Україна віддавати свої міста та села у кріпацтво до раші? Чи може не хоче скорочувати свою армію? Що вас більше обурило, виродки на ішаках? ))
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25.03.2025 15:07 Ответить
так Україна сказала ще два тижні назад, що ми згідні на тридцятиденне перемир'я.
чому Росія не погоджується?
вона повинна погодитись без будь-яких умов .
Росія ставить умови, тому що вона не хоче закінчення війни!
це проблема трампа, що він не може заставити росію погодитись на перемир'я . хай сам вирішує цю проблему!
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25.03.2025 15:08 Ответить
тепер має виступити наша влада і розказати , що росіяни з американцями там таке напідписували , на що Україна не може погодитись.
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25.03.2025 15:10 Ответить
Є така думка:
@ "👍😎 12 часов посылать нах*й непрерывный поток "совместных предложений" US и КГБ.
Великолепный результат 🇺🇦 делегации."
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25.03.2025 15:16 Ответить
роССия уже нас обвиняет ...
А ведь тут говорится только о совместном заявлении для прессы ... ( США и кацапов)
А теперь преставим , что мы что-то подписали с кацами ( да что угодно ) - фраза "Украина опять домбит Бамбасс " просто не будет умолкать
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25.03.2025 15:19 Ответить
.....кукол дёргают за нитки, на лице у них улыбки,
И ИГРАЕТ ПУТИН НА ТРУБЕ.
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25.03.2025 15:19 Ответить
Треба мар'янку беЗУГЛУ в перемовини включити!

Тоді всім про все (і навіть більше) буде відомо!

А згодом путін і Трамп будуть звільнені з посад.
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25.03.2025 15:22 Ответить
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25.03.2025 16:45 Ответить
И ведь русня хавает эту 💩брехню
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25.03.2025 15:22 Ответить
Т.зв. русня там нічого не вирішує.
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25.03.2025 16:23 Ответить
По факту все вирішують українці...
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25.03.2025 16:52 Ответить
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25.03.2025 15:24 Ответить
Це зовсім не погана новина
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25.03.2025 15:24 Ответить
Якщо ти не на нулі та не в Україні то так
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25.03.2025 15:40 Ответить
Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Как же это так, кормилец?!
Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!
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25.03.2025 15:27 Ответить
виявилося, що Україна має карти, чи вплив... як це лапті таке визнали? Ми ж помилка еволюції за їх словами... що трапилось? Не вийшло діду на...бати іншого діда...
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25.03.2025 15:28 Ответить
Аж 12 годин сиділи та ти шо.
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25.03.2025 15:33 Ответить
то виходить що зради нема як це вам порохоботи
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25.03.2025 15:42 Ответить
Я від третьої незацікавленої сторони заявляю. Не спіши поперед батьком в пекло !
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25.03.2025 16:10 Ответить
Ну от я порохоботка і в питаннях перемовин з руснею особливих зрад від зєбіла не очікую. Воно хоч і корумповане, але ссикливе і так радикально всупереч українському народу побоїться йти. Та й його "монобільшість" по питанням здачі територій зассить підтримати, що він чудово знає, він з них і по більш простим питанням ледве голоси збирає.
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25.03.2025 16:59 Ответить
Може нарешті Трамп зрозуміє, що найкращий спосіб закінчити війну це знищити росію. Розділити її між Заходом та Китаєм та запускати між собой просте економічне протистояння, без навіжених імпериалістів.
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25.03.2025 15:46 Ответить
Да с кем вообще поРашским БАЗАРИТЬ?!!ИМ ПОХ НА ВСЕХ И ВСЯ!!!
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25.03.2025 15:47 Ответить
ну а що ви мокші думали?))Зеленський подзвонив Трампу і заборонив це робити....ми всім світом керуєм)))
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25.03.2025 15:51 Ответить
https://www.youtube.com/@RomanTsymbaliuk Роман Цимбалюкhttps://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw/community?lb=Ugkxq6xTVmr5FVfbiFHHkpFPfIjG2P7Nq94C 1 час назад

Грустного коня выпустили оправдаться за безрезультатность 12 часов переговоров с американцами. Ничего оригинального не придумал. Погонял ртом воздух и вернулся в стойло. Мог и не выходить
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25.03.2025 15:54 Ответить
Конечно, не раскрыли содержание переговоров. Израненная Украина взвоет от ужаса, если узнает всё то, что там обсуждается
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25.03.2025 16:04 Ответить
Обговорювалось. Вже русня виє, бо всі ці обговорювання закінчились безрезультатно.
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25.03.2025 17:00 Ответить
Тогда бы надо было выходить публично из переговоров и говорить - мы воюем дальше до границ 91 года, но этого не происходит. Можно заключить, что будет очень болезненный для общества договор. Главная их беда в том, что все годы войны большая часть народа вроде как существовала в параллельном от войны мире. Соглашение, о котором идёт речь станет черным днём в истории Украины и его будет очень сложно продать людям. Если совсем коротко, то всё сводится к предложению "проиграть войну нельзя воевать"
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25.03.2025 17:08 Ответить
Все зводиться до примусу русні до безумовного припинення вогню, саме це основна мета цих перемовин.
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25.03.2025 17:13 Ответить
Якщо коротенько: пацієнта спочатку вислухав американський психолог, а потім прийшов українських психіатр і вколов галоперідол
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25.03.2025 17:17 Ответить
Уже опубликовали всё на этом сайте и выводы неутешительные
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25.03.2025 18:10 Ответить
***** з Тампоном домовились про капітуляцію України а Україна не погодилась. Це возмутітєльно!!! Ви представляєте про що вони там домовились?
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25.03.2025 16:27 Ответить
Виходить що ці собаки домовились між собою не враховуючи позицію України і вже схвалили резолюцію а Україну думали поставити перед фактом. То нахера ви Україну вобще на переговори запрошували якщо ви і самі там зклєщились?
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25.03.2025 16:31 Ответить
Виходить, що Україна їм заборонила схвалювати резолюції, а також домовлятися про щось, що суперечить національним інтересам України...
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25.03.2025 17:03 Ответить
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