Россия заявила, что Украина сорвала принятие совместного заявления с США, - росСМИ
Переговоры между Россией и США, которые длились 12 часов в Эр-Рияде, не привели к принятию совместного заявления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По версии Москвы, этому помешала позиция Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Владимир Чижов.
Чижов отметил, что переговоры завершились без итогового документа из-за отказа согласовать совместное заявление, но не уточнил, что именно стало причиной такого развития событий. Он также не раскрыл деталей самих переговоров, отметив, что содержание обсуждений может быть обнародовано позже.
"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.
Напомним, 24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде.
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Зараз можливо ВСЕ. І навіть те, що Ви собі ніколи і уявити не могли.
чому Росія не погоджується?
вона повинна погодитись без будь-яких умов .
Росія ставить умови, тому що вона не хоче закінчення війни!
це проблема трампа, що він не може заставити росію погодитись на перемир'я . хай сам вирішує цю проблему!
@ "👍😎 12 часов посылать нах*й непрерывный поток "совместных предложений" US и КГБ.
Великолепный результат 🇺🇦 делегации."
А ведь тут говорится только о совместном заявлении для прессы ... ( США и кацапов)
А теперь преставим , что мы что-то подписали с кацами ( да что угодно ) - фраза "Украина опять домбит Бамбасс " просто не будет умолкать
И ИГРАЕТ ПУТИН НА ТРУБЕ.
Тоді всім про все (і навіть більше) буде відомо!
А згодом путін і Трамп будуть звільнені з посад.
Как же это так, кормилец?!
Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!
Грустного коня выпустили оправдаться за безрезультатность 12 часов переговоров с американцами. Ничего оригинального не придумал. Погонял ртом воздух и вернулся в стойло. Мог и не выходить