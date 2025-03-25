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Новости Военные преступления россиян
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Правозащитники задокументировали более 84 тысяч военных преступлений в Украине, - СМИ

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Харьковская правозащитная группа сообщила о документировании 84 396 военных преступлений, совершенных на территории Украины.

Об этом сообщает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ .

Во время презентации результатов трехлетней работы инициативы "Трибунал для Путина" правозащитники сообщили о подготовке девяти представлений в Международный криминальный суд. Эти материалы основываются на базе данных, созданной еще в 2014 году, и обновленной после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, 85% задокументированных преступлений касаются уничтожения или повреждения имущества. Среди самых распространенных военных преступлений:

  • пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими или военными;

  • применение оружия, что привело к гибели или ранению людей;

  • умышленные убийства;

  • незаконное задержание и лишение свободы;

  • разграбление населенных пунктов.

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Отдельно зафиксировано более 15 500 военных преступлений, которые расследуются. "Почти 63 тысячи пропавших без вести гражданских и военных. Вычеркнули уже более 10 тысяч", - сказал Захаров.

Документированные преступления квалифицируются как военные преступления, преступления против человечности и эпизоды геноцида. По словам Захарова, военные преступления не имеют срока давности, поэтому их можно будет расследовать и в будущем.

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правозащитники (678) военные преступления (1426) война в Украине (3486)


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Терміново їх розпустити, а то і знайти справи, і посадити! Он Омбудсмен дозвизділася про злочини Кацапії - змінили на німого. Кислиця теж воював, заяви робив, Радбези ООН вимагав скликати. Дозвиздівся. Змінили на німого. Три місяці ні пари з вуст. Тут мирні міста ******** - та похеру! У нас мир-дружба-лапті намічаються. І Зеленского на черговий термін.
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25.03.2025 15:59 Ответить
 
 