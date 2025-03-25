Правозащитники задокументировали более 84 тысяч военных преступлений в Украине, - СМИ
Харьковская правозащитная группа сообщила о документировании 84 396 военных преступлений, совершенных на территории Украины.
Об этом сообщает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ .
Во время презентации результатов трехлетней работы инициативы "Трибунал для Путина" правозащитники сообщили о подготовке девяти представлений в Международный криминальный суд. Эти материалы основываются на базе данных, созданной еще в 2014 году, и обновленной после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, 85% задокументированных преступлений касаются уничтожения или повреждения имущества. Среди самых распространенных военных преступлений:
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пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими или военными;
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применение оружия, что привело к гибели или ранению людей;
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умышленные убийства;
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незаконное задержание и лишение свободы;
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разграбление населенных пунктов.
Отдельно зафиксировано более 15 500 военных преступлений, которые расследуются. "Почти 63 тысячи пропавших без вести гражданских и военных. Вычеркнули уже более 10 тысяч", - сказал Захаров.
Документированные преступления квалифицируются как военные преступления, преступления против человечности и эпизоды геноцида. По словам Захарова, военные преступления не имеют срока давности, поэтому их можно будет расследовать и в будущем.
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