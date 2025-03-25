Правозащитники задокументировали более 84 тысяч военных преступлений в Украине, - СМИ

Харьковская правозащитная группа сообщила о документировании 84 396 военных преступлений, совершенных на территории Украины.

Об этом сообщает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ .

Во время презентации результатов трехлетней работы инициативы "Трибунал для Путина" правозащитники сообщили о подготовке девяти представлений в Международный криминальный суд. Эти материалы основываются на базе данных, созданной еще в 2014 году, и обновленной после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, 85% задокументированных преступлений касаются уничтожения или повреждения имущества. Среди самых распространенных военных преступлений:

пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими или военными;

применение оружия, что привело к гибели или ранению людей;

умышленные убийства;

незаконное задержание и лишение свободы;

разграбление населенных пунктов.

Также читайте: В Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами спецтрибунала для РФ, - Сибига

Отдельно зафиксировано более 15 500 военных преступлений, которые расследуются. "Почти 63 тысячи пропавших без вести гражданских и военных. Вычеркнули уже более 10 тысяч", - сказал Захаров.

Документированные преступления квалифицируются как военные преступления, преступления против человечности и эпизоды геноцида. По словам Захарова, военные преступления не имеют срока давности, поэтому их можно будет расследовать и в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США официально известили о прекращении участия в Международном центре по расследованию преступлений РФ против Украины, - ЕС