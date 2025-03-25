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Новости Задержание поджигателей Противодействие терактам
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За теракты и поджоги рашисты обещают или деньги, или же шантажируют компроматом, - Небытов

Как спецслужбы РФ вербуют украинцев для терактов

Активная фаза вербовки спецслужбами РФ граждан началась с апреля 2024 года.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в интервью Цензор.НЕТ.

Именно тогда увеличилось количество поджогов релейных шкафов, автомобилей военных и волонтеров.

"Ни в одном из случаев мы не обнаружили пророссийских или украинофобских настроений у исполнителей этих преступлений. Обычно делают это за денежное вознаграждение, которое им обещают. Есть и случаи вербовки на компромате. Например, собирают личную информацию и угрожают ее обнародовать", - пояснил Небытов.

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В то же время в случае с мужчинами россияне сначала дают задание сфотографировать какое-то помещение, а затем манипулируют тем, что присланные фотографии с данными человека могут якобы передать Службе безопасности Украины или Национальной полиции для привлечения человека к ответственности.

Далее требуют предпринять более весомые для них меры по диверсионным действиям или террористическим актам.

"Как только люди делают то, что им говорят, у куратора появляется на каждого компромат. Поэтому следующей задачей может быть уже все в комплексе: найти машину, купить бензин и сжечь. Если кто-то отказывается, они этому человеку угрожают, что передадут информацию правоохранителям.

Если мы не будем своевременно выявлять такие агентурные сети, уверен, что задачи будут усложняться. Сначала были релейные шкафы и машины, помещения почтовых и банковских отделений, сельсоветы. Далее могут быть мосты или какие-то другие объекты. Поэтому очень важно на начальных стадиях оперативное раскрытие этих преступлений", - рассказал заместитель председателя Нацполиции.

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В 2023 году, по его словам, были единичные случаи каких-то диверсионных действий с сожжением релейных шкафов на железной дороге. Уже в 2024 году оккупанты явно спланировали целую программу.

"И сейчас мы видим, что они переходят к террористическим действиям с использованием взрывчатки, которая изготавливается в бытовых условиях. При этом они не только инструктируют, сопровождают, но и иногда уничтожают тех, кого завербовали", - добавил Небытов.

Полный текст интервью с Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Также читайте: Рашисты планировали "втемную" подорвать своего агента возле ТЦК в Кривом Роге, - СБУ. ФОТО

Автор: 

поджог (1066) Нацполиция (16427) теракт (2297) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+4
Активна фаза вербування спецслужбами РФ майбутніх українських державних органів, почалася задовго до виборів 2019 року,продовжилася в Омані,і Стамбулі,та триває до сьогоднішнього дня...
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25.03.2025 16:38
+3
депутати всих рівнів та державні службовці в зоні ризику - термінову ротацію в ЗСУ
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25.03.2025 16:33
+2
Шантажують компроматом - то це скоро и ОПа піде машини палити
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25.03.2025 16:37
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Якщо дурники самі на себе компромат роблять, чому ні?
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25.03.2025 16:33 Ответить
А який компромет на підлітків? Чи вони про переписку в чатах?
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25.03.2025 16:40 Ответить
Мда..мозгів нема, вважай - каліка..цікаво, хто її батьки..

А тєлєгу взагалі заборонити треба, бо в нас ще й всі держструктури на ній сидять. Та ж сама ВР..
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25.03.2025 17:36 Ответить
Тоді увесь Інтернет заборонити треба.
На росії тєлєга не заборонена, але таких випадків немає. То може, не в тєлєзі справа?
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25.03.2025 17:39 Ответить
ото такі як вона що пишуть шо тг треба заборонити і наголосували шашличного, банальне нерозуміння того що замість тг можна використовувати цілий океан аналогів, тфу
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25.03.2025 17:55 Ответить
Не треба свої дії переносити на інших. Я за твого куміра не голосувала.
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25.03.2025 18:12 Ответить
ну а по коментарям твоїм схоже що голосувала.
мого куміра?) то ваш кумір, я помиї вроді КВН, 95 квартала, камеді клаба ніколи дивився по зомбоящикам.
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25.03.2025 18:14 Ответить
Що по моїм коментарям? Коментар про любий твій тг не сподобався?
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25.03.2025 18:16 Ответить
несподобалось ваше нерозуміння того що замість ТГ можна використовувати вайбер, ватсАп, фейбук, твітер чи будь який інший месенджер.
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25.03.2025 18:19 Ответить
Ок. Але найуха приплетати до коментаря фігню про хто за кого голосував?? Мене від нього нудить ще з часів його появи у маслякова. Із всього шлака - тільки слугу народу подивилась, й те - було цікаво, що так всі із захватом обговорюють. Проблювалась. Доречі, зе! ще й франшизу цього полякам продав. У нас вже теж показали..
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25.03.2025 19:13 Ответить
Бо для такої підривної діяльності у мокш є спеціальні підрозділи. А в нас немає. Могли б до цього долучати студентів. Розводити кроліків на раїсі.
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25.03.2025 18:14 Ответить
Є і у нас.
Але русня швидко знайшла протидію. Дивно, правда?
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25.03.2025 18:17 Ответить
Давно було. Треба щоб таке було не як одноразова акція, а на постійній основі. Можна б даже їм гроші відправляти. У наших паліїв - строк з конфіскацією, кошти від реалізованого майна - у фонд паліїв раїсі))
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25.03.2025 19:08 Ответить
В тому-то і справа, що швидко погасили хвилю. І без всякої заборони тєлєграма.
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25.03.2025 19:10 Ответить
Ну ми ж не знаємо, в який спосіб. Скоріш за все - за таке батьків на зону, дітей до військових інтернатів - буде путінюгент, майно конфісковувати..якщо 18+ відразу на війну. Не афішують просто.
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25.03.2025 19:18 Ответить
депутати всих рівнів та державні службовці в зоні ризику - термінову ротацію в ЗСУ
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25.03.2025 16:33 Ответить
Шантажують компроматом - то це скоро и ОПа піде машини палити
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25.03.2025 16:37 Ответить
Активна фаза вербування спецслужбами РФ майбутніх українських державних органів, почалася задовго до виборів 2019 року,продовжилася в Омані,і Стамбулі,та триває до сьогоднішнього дня...
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25.03.2025 16:38 Ответить
Приблуди95, в урядовому кварталі та помічники ригоАНАЛІВ з родичами, можуть розповісти, як воно з компроматом жити, в Особливий період в Україні з 2014 року!!
Генпрокурори, можуть підтвердити, але ж вони повтікали …
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25.03.2025 16:43 Ответить
Цей Нєбітов не може бути таким бевзем,очевидно він один з тих хто вербує...Вже 3 роки війна а Тєлєграмм як діяв так і діє,а нєбітови не "здогадуються" його прикрити....
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25.03.2025 18:00 Ответить
 
 