За теракты и поджоги рашисты обещают или деньги, или же шантажируют компроматом, - Небытов

Активная фаза вербовки спецслужбами РФ граждан началась с апреля 2024 года.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в интервью Цензор.НЕТ.

Именно тогда увеличилось количество поджогов релейных шкафов, автомобилей военных и волонтеров.

"Ни в одном из случаев мы не обнаружили пророссийских или украинофобских настроений у исполнителей этих преступлений. Обычно делают это за денежное вознаграждение, которое им обещают. Есть и случаи вербовки на компромате. Например, собирают личную информацию и угрожают ее обнародовать", - пояснил Небытов.

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В то же время в случае с мужчинами россияне сначала дают задание сфотографировать какое-то помещение, а затем манипулируют тем, что присланные фотографии с данными человека могут якобы передать Службе безопасности Украины или Национальной полиции для привлечения человека к ответственности.

Далее требуют предпринять более весомые для них меры по диверсионным действиям или террористическим актам.

"Как только люди делают то, что им говорят, у куратора появляется на каждого компромат. Поэтому следующей задачей может быть уже все в комплексе: найти машину, купить бензин и сжечь. Если кто-то отказывается, они этому человеку угрожают, что передадут информацию правоохранителям.

Если мы не будем своевременно выявлять такие агентурные сети, уверен, что задачи будут усложняться. Сначала были релейные шкафы и машины, помещения почтовых и банковских отделений, сельсоветы. Далее могут быть мосты или какие-то другие объекты. Поэтому очень важно на начальных стадиях оперативное раскрытие этих преступлений", - рассказал заместитель председателя Нацполиции.

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В 2023 году, по его словам, были единичные случаи каких-то диверсионных действий с сожжением релейных шкафов на железной дороге. Уже в 2024 году оккупанты явно спланировали целую программу.

"И сейчас мы видим, что они переходят к террористическим действиям с использованием взрывчатки, которая изготавливается в бытовых условиях. При этом они не только инструктируют, сопровождают, но и иногда уничтожают тех, кого завербовали", - добавил Небытов.

Полный текст интервью с Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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