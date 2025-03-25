За теракты и поджоги рашисты обещают или деньги, или же шантажируют компроматом, - Небытов
Активная фаза вербовки спецслужбами РФ граждан началась с апреля 2024 года.
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в интервью Цензор.НЕТ.
Именно тогда увеличилось количество поджогов релейных шкафов, автомобилей военных и волонтеров.
"Ни в одном из случаев мы не обнаружили пророссийских или украинофобских настроений у исполнителей этих преступлений. Обычно делают это за денежное вознаграждение, которое им обещают. Есть и случаи вербовки на компромате. Например, собирают личную информацию и угрожают ее обнародовать", - пояснил Небытов.
В то же время в случае с мужчинами россияне сначала дают задание сфотографировать какое-то помещение, а затем манипулируют тем, что присланные фотографии с данными человека могут якобы передать Службе безопасности Украины или Национальной полиции для привлечения человека к ответственности.
Далее требуют предпринять более весомые для них меры по диверсионным действиям или террористическим актам.
"Как только люди делают то, что им говорят, у куратора появляется на каждого компромат. Поэтому следующей задачей может быть уже все в комплексе: найти машину, купить бензин и сжечь. Если кто-то отказывается, они этому человеку угрожают, что передадут информацию правоохранителям.
Если мы не будем своевременно выявлять такие агентурные сети, уверен, что задачи будут усложняться. Сначала были релейные шкафы и машины, помещения почтовых и банковских отделений, сельсоветы. Далее могут быть мосты или какие-то другие объекты. Поэтому очень важно на начальных стадиях оперативное раскрытие этих преступлений", - рассказал заместитель председателя Нацполиции.
В 2023 году, по его словам, были единичные случаи каких-то диверсионных действий с сожжением релейных шкафов на железной дороге. Уже в 2024 году оккупанты явно спланировали целую программу.
"И сейчас мы видим, что они переходят к террористическим действиям с использованием взрывчатки, которая изготавливается в бытовых условиях. При этом они не только инструктируют, сопровождают, но и иногда уничтожают тех, кого завербовали", - добавил Небытов.
Полный текст интервью с Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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А тєлєгу взагалі заборонити треба, бо в нас ще й всі держструктури на ній сидять. Та ж сама ВР..
На росії тєлєга не заборонена, але таких випадків немає. То може, не в тєлєзі справа?
мого куміра?) то ваш кумір, я помиї вроді КВН, 95 квартала, камеді клаба ніколи дивився по зомбоящикам.
Але русня швидко знайшла протидію. Дивно, правда?
Генпрокурори, можуть підтвердити, але ж вони повтікали …