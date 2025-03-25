Рашисты планировали "втемную" взорвать своего агента возле ТЦК в Кривом Роге, - СБУ. ФОТО

В Кривом Роге задержан агент РФ, который по заказу ФСБ готовил взрыв вблизи местного ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Оккупанты планировали взорвать ее вместе с агентом утром в час пик.

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Так, россияне надеялись убить максимальное количество граждан и одновременно ликвидировать своего приспешника как "лишнего свидетеля".

"Исполнителем потенциального теракта оказался 26-летний львовянин, которого российская спецслужба завербовала через Телеграм-канал по поиску "быстрых" заработков. По инструкции оккупантов их агент прибыл в Кривой Рог и получил локацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Затем он принес его в арендованную квартиру, где доукомплектовал взрывчатку дополнительными поражающими элементами - болтами, арматурой - и присоединил телефон для дистанционной активации. После этого фигурант провел доразведку вблизи потенциальной цели, где должен был заложить СВУ, замаскированный под огнетушитель в рюкзаке. Все это время российская спецслужба отслеживала маршрут движения своего агента через удаленный доступ к камере его мобильного телефона", - говорится в сообщении.

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СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Он был задержан во время подготовки к закладке СВУ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта).

Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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