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Новости Фото Попытка теракта
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Рашисты планировали "втемную" взорвать своего агента возле ТЦК в Кривом Роге, - СБУ. ФОТО

В Кривом Роге задержан агент РФ, который по заказу ФСБ готовил взрыв вблизи местного ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Оккупанты планировали взорвать ее вместе с агентом утром в час пик.

Также читайте: Задержана вражеская шпионка, которая готовила ракетный удар по базе морпехов в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Так, россияне надеялись убить максимальное количество граждан и одновременно ликвидировать своего приспешника как "лишнего свидетеля".

"Исполнителем потенциального теракта оказался 26-летний львовянин, которого российская спецслужба завербовала через Телеграм-канал по поиску "быстрых" заработков. По инструкции оккупантов их агент прибыл в Кривой Рог и получил локацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Затем он принес его в арендованную квартиру, где доукомплектовал взрывчатку дополнительными поражающими элементами - болтами, арматурой - и присоединил телефон для дистанционной активации. После этого фигурант провел доразведку вблизи потенциальной цели, где должен был заложить СВУ, замаскированный под огнетушитель в рюкзаке. Все это время российская спецслужба отслеживала маршрут движения своего агента через удаленный доступ к камере его мобильного телефона", - говорится в сообщении.

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СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Он был задержан во время подготовки к закладке СВУ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта).

Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте: Нацполиция усилит меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге
СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге

Автор: 

Кривой Рог (1376) СБУ (19855) теракт (2297) ТЦК (518) Днепропетровская область (3879) Криворожский район (96)


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Топ комментарии
+12
Чи то він новин не читав?
І все одно пішов.
От на таких, різного ступеня тяжкості, росія у світі й тримається.
А тік-токи допомагають.
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25.03.2025 14:09
+11
З огляду на те скільки людей, переважно молоді та дітей, не дивлячись на велику кількість подібних випадків зі смертельним кінцем йдуть на поводу рашистів задля "заробітку" котрого не буде, інтелектуальний рівень молоді просто жахає показниками близько нульових!!!
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25.03.2025 14:13
+7
26-річний. напишіть за ким заброньований
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25.03.2025 14:18
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Правила форума Совет форумчан
Чи то він новин не читав?
І все одно пішов.
От на таких, різного ступеня тяжкості, росія у світі й тримається.
А тік-токи допомагають.
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25.03.2025 14:09 Ответить
Не тільки тік ток інтернет може видать любу інфу і спілкування можливе навіть долбодятлам
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25.03.2025 14:19 Ответить
Свиня болото знайде, але ж якщо зверху пофарбувати і парфумами залити, то не тільки свиня в нього залізе.
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25.03.2025 14:20 Ответить
ти не із ФСБ, часом...?
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25.03.2025 14:12 Ответить
100% агент ФСБ .Прининішній владі на чолі з Єрмаком агентом може стати кожен
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25.03.2025 14:16 Ответить
а хто таке дЄрмак?
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25.03.2025 14:18 Ответить
До твого відома-це людина,що керує Україною!
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25.03.2025 14:20 Ответить
це воно так думає - і , судя по тобі, не він один так думає а 2-а.,,,,,, і 5-6 дефективних менеджерів...
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25.03.2025 14:27 Ответить
я таких як ти на х.... вєртєл.....
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25.03.2025 14:25 Ответить
Тоді Енгельс - справа рук фсб.
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25.03.2025 14:14 Ответить
вікна побили-видимість роботи
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25.03.2025 14:18 Ответить
Неправильно. Треба було казати "хлопок і задимлєніє".

У масштабах росії - дрібничка, уваги не варте.
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25.03.2025 14:23 Ответить
З огляду на те скільки людей, переважно молоді та дітей, не дивлячись на велику кількість подібних випадків зі смертельним кінцем йдуть на поводу рашистів задля "заробітку" котрого не буде, інтелектуальний рівень молоді просто жахає показниками близько нульових!!!
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25.03.2025 14:13 Ответить
Телеграм закрити не на часі?
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25.03.2025 14:14 Ответить
26-річний. напишіть за ким заброньований
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25.03.2025 14:18 Ответить
Надо было на красную площадь в мавзолей приехать...
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25.03.2025 14:31 Ответить
Затримують кінцевих виконавців коли повезе,а трохи вищий рівень ,ті що схрони з вибухівкою облаштовують,слабо.
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25.03.2025 14:32 Ответить
От те і підозріло...
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25.03.2025 15:43 Ответить
Треба було вивезти до лісу та хай підривають, фсб вже гроші на нього списали та раздерібанили, а ми його ще годувати будемо
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25.03.2025 14:34 Ответить
можливо -це та особа, яка наводила ракети на місто?
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25.03.2025 14:48 Ответить
Чому цю потвору не було ліквідовано?
Чи це реклама майбутнім терористам: робіть так, нічого вам не буде?
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25.03.2025 15:15 Ответить
Чому ТЦК не вербує через телеграм канали? Чи рашисти кращі умови пропонують?
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25.03.2025 16:15 Ответить
Це тупізна чи що?
Звідки беруться ці уроди самогубці?
Що їх спонукає робити такі злочини?
Дебіли блдь😡😡😡😡😡
Треба всіх кому потрібні гроши змусити ПРАЦЮВАТИ!
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25.03.2025 16:31 Ответить
Львівʼянин ? Та не може бути….
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25.03.2025 16:58 Ответить
Посил зрозумілий - щоб не з'являлись у тцк.
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26.03.2025 13:32 Ответить
 
 