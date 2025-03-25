На Сумщине часть с. Веселовка и территория возле Владимировки оказались в "серой" зоне, - DeepState

В "серой" зоне на Сумщине оказалась часть села Веселовка и территория возле Владимировки Хотинской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие обновленные данные на карте Deep State появились 24 марта.

Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула сообщил Общественному, что российские войска продолжают попытки прорыва границы на Сумщине в новых местах. В "серых" зонах продолжаются бои.

Ранее Руслан Микула рассказывал, что в так называемых "серых" зонах российские военные пытаются продавливать украинские войска и закрепиться на отдельных участках.

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Напомним, 24 марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что российская армия продолжает штурмовать малыми группами границу Сумщины.

Также спикер отметил, что РФ держит значительное количество своих сил и средств на направлении Сумщины.