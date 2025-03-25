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Новости Бои на Курщине и Сумщине
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На Сумщине часть с. Веселовка и территория возле Владимировки оказались в "серой" зоне, - DeepState

В "серой" зоне на Сумщине оказалась часть села Веселовка и территория возле Владимировки Хотинской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие обновленные данные на карте Deep State появились 24 марта.

Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула сообщил Общественному, что российские войска продолжают попытки прорыва границы на Сумщине в новых местах. В "серых" зонах продолжаются бои.

Ранее Руслан Микула рассказывал, что в так называемых "серых" зонах российские военные пытаются продавливать украинские войска и закрепиться на отдельных участках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Разлива и Тарасовки, - DeepState

Серая зона в Сумской области увеличилась - карта DeepState

Напомним, 24 марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что российская армия продолжает штурмовать малыми группами границу Сумщины.

Также спикер отметил, что РФ держит значительное количество своих сил и средств на направлении Сумщины.

Автор: 

Сумская область (3004) Сумский район (101) Веселовка (1) Владимировка (1) война в Украине (3486) DeepState (73)


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Топ комментарии
+4
"Курська операція досягла своїх цілей", - верховний Зе.

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25.03.2025 17:51
+3
Головне що "Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією, - Держприкордонслужба"
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25.03.2025 16:50
+2
"Опинилися" - ну й словоблуди.
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25.03.2025 17:43
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В Саудитів якісь "технічні" переговори і під цеи тріп продавлюють
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25.03.2025 16:21 Ответить
Щось вони намагаються, роблять спроби.. В потім села переходять в сірі зони. Пишіть вже як є, не копіюйте кацапів. Бо у тих подібна тематика- усе позбивали, але обломки випадково щось підпалили, усе під контролем, на прикордонні ну тиски, а ЗСУ 1000 км захопили на Курщині. Ми навіть какати не планували, але по факту ще вчора обісрались.. То не треба косити під кацапів. Проїбали село- напишіть чесно- село захопили кацапи, або не захопили.
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25.03.2025 16:26 Ответить
Сіра зона - це куди вже забігають, але закріпитись не можуть. Вздовж всього фронту сірі зони є.
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25.03.2025 16:28 Ответить
Тобто наших військ в ньому немає?
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25.03.2025 16:43 Ответить
Невідомо.
Довгий час сірою зоною була Кліщиївка.
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25.03.2025 16:50 Ответить
"Опинилися" - ну й словоблуди.
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25.03.2025 17:43 Ответить
"Курська операція досягла своїх цілей", - верховний Зе.

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25.03.2025 17:51 Ответить
Можна звісно зрадойобити, але фактично бої велися на території рф, а не біля Вовчанська та Липців...
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25.03.2025 18:25 Ответить
Це вже волідька обміняв курщину на українські землі , чи буде ще?
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25.03.2025 19:19 Ответить
Черговий "потужний успіх", внаслідок такої ж "потужної" авантюри спланованої особисто верховним ішаком.
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25.03.2025 19:33 Ответить
 
 