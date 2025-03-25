Европейская оборона должна стать менее зависимой от США, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Европа должна иметь собственные средства для защиты от военной агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Кошта подчеркнул, что мир без обороны - это иллюзия.
"Если Россия считает, что границы Украины - это просто линия на карте, почему она должна уважать границы любой другой страны?", - сказал он на мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе.
Президент Европейского Совета призвал к усилению европейской составляющей НАТО.
"Сейчас очевидно, что лучший способ защитить наш трансатлантический альянс - это укрепить европейскую составляющую НАТО, стать более автономной, более суверенной, менее зависимой от других, а именно от Соединенных Штатов", - сказал Кошта.
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Але ж, у країнах ЄС та НАТО, з 2005-08 років, завезено стільки підготовлених та залегендованих агентів фсб, щоб гадити таким ОЧЕВИДНИМ рішенням! Меркель, шредер, саркозі, орбан, фіцо, та ще сотні зкацаплених, за криваві гроші з московії, будуть неймовірно гадити і плювати Людям в очі!!