Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в ЕС, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что членство в ЕС является лучшей гарантией безопасности для Украины.

Об этом он заявил в рамках конференции "Европа: сила через кризис", организованной Центом Европейской политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в Европу, и мы на хорошем пути - оценка Европейской комиссии очень положительная относительно того, что украинцы делают, чтобы подготовиться к вступлению", - отметил он.

Кошта поражен тем, как "страна, которая находится в войне, в этой ужасной ситуации имеет способность осуществлять реформы и достигать целей конвергенции для доступа в Европейский Союз".

"Я не знаю, будет ли это в 2030, 2028, 2032, я не знаю. Как вы знаете, это процесс, основанный на заслугах, и они достигают результатов. Возможно, это может быть раньше, может быть только в 2030 году, я не знаю. Главное - не дата, а процесс и общая воля для достижения этого. Вместе с тем, нам нужно готовиться отныне к будущему строительству Украины", - добавил президент Европейского совета.

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