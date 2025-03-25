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Новости Членство Украины в ЕС Гарантии безопасности для Украины
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Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в ЕС, - Кошта

Кошта назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что членство в ЕС является лучшей гарантией безопасности для Украины.

Об этом он заявил в рамках конференции "Европа: сила через кризис", организованной Центом Европейской политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в Европу, и мы на хорошем пути - оценка Европейской комиссии очень положительная относительно того, что украинцы делают, чтобы подготовиться к вступлению", - отметил он.

Кошта поражен тем, как "страна, которая находится в войне, в этой ужасной ситуации имеет способность осуществлять реформы и достигать целей конвергенции для доступа в Европейский Союз".

"Я не знаю, будет ли это в 2030, 2028, 2032, я не знаю. Как вы знаете, это процесс, основанный на заслугах, и они достигают результатов. Возможно, это может быть раньше, может быть только в 2030 году, я не знаю. Главное - не дата, а процесс и общая воля для достижения этого. Вместе с тем, нам нужно готовиться отныне к будущему строительству Украины", - добавил президент Европейского совета.

Читайте: Перемирие лишь даст России возможность укрепиться и снова напасть, - Кошта

Автор: 

членство в ЕС (997) Антониу Кошта (45) гарантии безопасности (113)


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Топ комментарии
+2
Тут як у самураїв. Головне не результат, а шлях
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25.03.2025 16:58
+2
Це насамперед краща гарантія безпеки для самого ЕС! Бо воювати серед них мало хто зголоситься!!!
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25.03.2025 17:06
+2
Ага. З яких пір вступ до ЕС був якоюсь гарантією? Чи вже пішли нові наративи тіпа не переживайте що вас в НАТО не беруть, давайте ми вас в ЕС візьмемо... Тіпі ***** коли буде нападати буде дивитись в якій організації ви знаходитесь. А ***** не просто так вимагає першим пунктом відмову України від НАТО. Тобто ***** не збирається зупинятись і розуміє що тільки НАТО йому зробить проблеми коли воно полізе далі. Потрібно також бути реалістами що НАТО також ще не гарантія безпеки, але ***** сто разів подумає чи стоїто воно того
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25.03.2025 17:14
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Прутня. Тому що русня не проти вступу в ЄС, але категорично проти вступу в НАТО.
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25.03.2025 16:58 Ответить
потому, что нaпaв нa стрaну член ес русня сможет обвaлить и без того шaткую стaбильность ерозоны
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25.03.2025 17:30 Ответить
Тут як у самураїв. Головне не результат, а шлях
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25.03.2025 16:58 Ответить
нато ВСЬО...?
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25.03.2025 17:00 Ответить
Це насамперед краща гарантія безпеки для самого ЕС! Бо воювати серед них мало хто зголоситься!!!
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25.03.2025 17:06 Ответить
Одно из двух, либо они наивные, либо законченные идиоты.

ЕС не может угомонить двух **********, орбана и фицо, а он говорит о каких-то гарантиях?

Господа, протрите глаза и включите мозги, вы сами себя сделали голыми и беззащитными, доверили всё Америке, а она вас сегодня просто послала на все буквы сразу!
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25.03.2025 17:08 Ответить
Еге ж - головне процес. Пан Кошта мабудь не знає про Сизифа який в поті чола постійно в процесі. Наголос на слові - постійно.
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25.03.2025 17:12 Ответить
Ага. З яких пір вступ до ЕС був якоюсь гарантією? Чи вже пішли нові наративи тіпа не переживайте що вас в НАТО не беруть, давайте ми вас в ЕС візьмемо... Тіпі ***** коли буде нападати буде дивитись в якій організації ви знаходитесь. А ***** не просто так вимагає першим пунктом відмову України від НАТО. Тобто ***** не збирається зупинятись і розуміє що тільки НАТО йому зробить проблеми коли воно полізе далі. Потрібно також бути реалістами що НАТО також ще не гарантія безпеки, але ***** сто разів подумає чи стоїто воно того
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25.03.2025 17:14 Ответить
в ес не возьмут, так как надо сразу брать и в нато
плюс пирог дотаций поделен, страны сидящие на нем ни за что не проголосуют, чтобы уничтоженную экономику и инфраструктуру Украины подсоединить к пирогу дотаций. там и так всяким орбанам не хватает.
в нато не возьмут из-за миллиона причин.
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25.03.2025 17:29 Ответить
найкраща гарантія безпеки це сильна країна і армія. Потім союзники. Як ви вже задовбали своєю брехнею та популізмом.
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25.03.2025 17:43 Ответить
На кого ця маячня розрахована? Чи аби щось бовкнуть?
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25.03.2025 17:50 Ответить
Та "Фігвам" називається. ЄС саме не знає як захищатись. Тільки вступ до НАТО допомогти зможе.
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25.03.2025 17:53 Ответить
"Я не знаю, чи це буде в 2030, 2028, 2032, я не знаю. Як ви знаєте, це процес, заснований на заслугах, і вони досягають результатів. Можливо, це може бути раніше, може бути тільки в 2030 році, я не знаю. Головне - не дата, а процес і спільна воля для досягнення цього."

Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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25.03.2025 18:45 Ответить
Від чого чи кого воно є гарантією безпеки ,оте членство?Воно є лишень загрозою знищення промисловості,зубожіння населення, зниженням соціальних стандартів та втратою суверінітету
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25.03.2025 19:12 Ответить
 
 