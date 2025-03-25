Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в ЕС, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что членство в ЕС является лучшей гарантией безопасности для Украины.
Об этом он заявил в рамках конференции "Европа: сила через кризис", организованной Центом Европейской политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в Европу, и мы на хорошем пути - оценка Европейской комиссии очень положительная относительно того, что украинцы делают, чтобы подготовиться к вступлению", - отметил он.
Кошта поражен тем, как "страна, которая находится в войне, в этой ужасной ситуации имеет способность осуществлять реформы и достигать целей конвергенции для доступа в Европейский Союз".
"Я не знаю, будет ли это в 2030, 2028, 2032, я не знаю. Как вы знаете, это процесс, основанный на заслугах, и они достигают результатов. Возможно, это может быть раньше, может быть только в 2030 году, я не знаю. Главное - не дата, а процесс и общая воля для достижения этого. Вместе с тем, нам нужно готовиться отныне к будущему строительству Украины", - добавил президент Европейского совета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЕС не может угомонить двух **********, орбана и фицо, а он говорит о каких-то гарантиях?
Господа, протрите глаза и включите мозги, вы сами себя сделали голыми и беззащитными, доверили всё Америке, а она вас сегодня просто послала на все буквы сразу!
плюс пирог дотаций поделен, страны сидящие на нем ни за что не проголосуют, чтобы уничтоженную экономику и инфраструктуру Украины подсоединить к пирогу дотаций. там и так всяким орбанам не хватает.
в нато не возьмут из-за миллиона причин.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта.