РФ поддерживает высокий уровень производства ракет X-101 и "Калибр", - ГУР
Россия на сегодня поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности X-101, "Калибр" и "Искандер".
Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они, по сути... поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? - Х-101..., "Калибр" - они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые израсходовали за время нанесения ракетных ударов", - сказал он.
По его словам, сейчас РФ очень много внимания уделяет производству ракет "Искандер", прежде всего, чтобы добиться большей точности и мощи поражения.
"И никто не отменял гиперзвуковые. "Кинжал", "Циркон" - это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", - добавил Скибицкий.
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Це як рулєтка, але в барабані патрон не один, а всі
учите 3 рaзделa польши
26 грудня 2022, 10:55
Керівник ГУР також прокоментував співпрацю Росії з Іраном, заявивши, що Тегеран досі не передавав Москві ракети
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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга».