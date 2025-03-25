РФ поддерживает высокий уровень производства ракет X-101 и "Калибр", - ГУР

Россия на сегодня поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности X-101, "Калибр" и "Искандер".

Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они, по сути... поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? - Х-101..., "Калибр" - они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые израсходовали за время нанесения ракетных ударов", - сказал он.

По его словам, сейчас РФ очень много внимания уделяет производству ракет "Искандер", прежде всего, чтобы добиться большей точности и мощи поражения.

"И никто не отменял гиперзвуковые. "Кинжал", "Циркон" - это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", - добавил Скибицкий.

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