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Новости Производство баллистических ракет в России
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РФ поддерживает высокий уровень производства ракет X-101 и "Калибр", - ГУР

Какие ракеты производит Россия. Ответ ГУР МО

Россия на сегодня поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности X-101, "Калибр" и "Искандер".

Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они, по сути... поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? - Х-101..., "Калибр" - они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые израсходовали за время нанесения ракетных ударов", - сказал он.

По его словам, сейчас РФ очень много внимания уделяет производству ракет "Искандер", прежде всего, чтобы добиться большей точности и мощи поражения.

"И никто не отменял гиперзвуковые. "Кинжал", "Циркон" - это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", - добавил Скибицкий.

Читайте: ГУР обнародовало данные еще о 35 танкерах "теневого флота" России

Автор: 

крылатые ракеты (878) ракеты (3555) Скибицкий Вадим (290) ГУР (415)


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Топ комментарии
+5
Ось і для того кацапам потрібне перемир'я. Поки смарагдовий буде своїм таблом на перемир'ї торгувати, *уйло буде прискорено озброєння клепати
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25.03.2025 17:46
+4
Скільки , в складі цих ракет , західних комплектуючих ?
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25.03.2025 17:15
+4
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні

26 грудня 2022, 10:55



Керівник ГУР також прокоментував співпрацю Росії з Іраном, заявивши, що Тегеран досі не передавав Москві ракети

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Друк

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга».
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25.03.2025 18:32
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Скільки , в складі цих ракет , західних комплектуючих ?
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25.03.2025 17:15 Ответить
"Високий" - це який? Скільки одиниць на день? Дві, п'ять, десять?
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25.03.2025 17:16 Ответить
І ми не сидимо…
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25.03.2025 17:17 Ответить
Заступник буданова скібіцький, оприлюднивши цю інформацію, гарненько підісрав своєму шефу.
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25.03.2025 18:00 Ответить
а мене забанили ))) ..і пости зачистили ..отаке воно - говорити правду
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25.03.2025 18:05 Ответить
кава від муданги в Криму також скибіцький?
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25.03.2025 18:11 Ответить
Скібіцькому ще навчитись і навчатись. Не дарма буданга начальник, а скібіцький зам.
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25.03.2025 18:21 Ответить
срср теж бомби клепав сотнями а день - але Україна це навіть не "Афган" ....
Це як рулєтка, але в барабані патрон не один, а всі
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25.03.2025 17:19 Ответить
Пффф! Ну, ***** ж ще Європи треба бамбіть. На нас він вже трохи заощаджує ракети, більше шахедами вбиває.
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25.03.2025 17:30 Ответить
тaк русня никудa не спешит
учите 3 рaзделa польши
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25.03.2025 17:31 Ответить
Ось і для того кацапам потрібне перемир'я. Поки смарагдовий буде своїм таблом на перемир'ї торгувати, *уйло буде прискорено озброєння клепати
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25.03.2025 17:46 Ответить
мирный план, однако. по переделу мира (и геноциду, на всякий случай).
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25.03.2025 17:53 Ответить
ціна всіх санкцій разом узятих
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25.03.2025 17:55 Ответить
могутності ураження....
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25.03.2025 18:05 Ответить
В нашій країні,наперекор здоровому глузду, все гроші знову уходять в асфальт. І по смарагдовості світлофорів ми попереду всієї планети. Дивно, але це ворога не зупиняє.
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25.03.2025 18:28 Ответить
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні

26 грудня 2022, 10:55



Керівник ГУР також прокоментував співпрацю Росії з Іраном, заявивши, що Тегеран досі не передавав Москві ракети

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Друк

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга».
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25.03.2025 18:32 Ответить
еволюція "аналітики" від гур: від "ракет на два-три залпа" до "підтримує високій рівень виробництва"...
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25.03.2025 19:05 Ответить
Надо вычислить гнездо и аккуратно его уничтожить.
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25.03.2025 19:28 Ответить
Да уж. Орда только оружие и умеет производить. Этого у них не отнять. А Европа может только торговать....мордой.
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26.03.2025 13:06 Ответить
 
 