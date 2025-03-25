5-я штурмовая бригада получила 1000 FPV-дронов и 1000 Mavic 3 Pro от киевлян, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 5-й Киевской ОШБр 2000 дронов различных типов от громады столицы.

Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам. И сегодня от громады столицы бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ передал еще 2000 БпЛА. В частности, 1000 Mavic 3 Pro и 1000 fpv-дронов разного типа. На это крайне необходимое оснащение выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 100 млн грн", - сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году на нужды Сил обороны из бюджета города направлено уже 5,5 млрд грн.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Также недавно дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд. За эти средства военные покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое оборудование", - подчеркнул Кличко.

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Он также добавил, что на днях еще одна бригада получит помощь от столичной громады.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из бюджета города на нужды военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 млрд грн.