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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева
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5-я штурмовая бригада получила 1000 FPV-дронов и 1000 Mavic 3 Pro от киевлян, - Кличко

дроны от общины Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал 5-й Киевской ОШБр 2000 дронов различных типов от громады столицы.

Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам. И сегодня от громады столицы бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ передал еще 2000 БпЛА. В частности, 1000 Mavic 3 Pro и 1000 fpv-дронов разного типа. На это крайне необходимое оснащение выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 100 млн грн", - сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году на нужды Сил обороны из бюджета города направлено уже 5,5 млрд грн.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Также недавно дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд. За эти средства военные покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое оборудование", - подчеркнул Кличко.

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Он также добавил, что на днях еще одна бригада получит помощь от столичной громады.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из бюджета города на нужды военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 млрд грн.

Автор: 

Киев (25475) Кличко Виталий (4636) дроны (3845) 5 ОШБр (91)


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Дякуємо, небайдужим Українцям та Західним Партнерам, за дієву допомогу Захисникам України!
Смерть рашистам!
Слава Україні! Пильнуймо, за дивним, таємними темами, отих перемовників!! Щоб не вийшли, Українці, голі і босі та ще й винними, перед московськими убивцями, ґвалтівниками та мародерами!!
Памятаймо, про щось подібне до Бреського миру і табори ГУЛАГУ, аж до кінця 70-х років 20 століття!
Мертвечук із сівковичем, як зрадники України, можуть пояснити!…
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25.03.2025 18:24 Ответить
А у дніпрі хочуть зовнішнє освітлення за 80мл зробити щоб видніше було куди летіть дронам це не ідіотізм а тупо крадіжка бюджету
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25.03.2025 18:32 Ответить
Віталій молодець! Не словами а ділом допомогає ЗСУ.
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25.03.2025 19:57 Ответить
а Порошенко все? немає допомоги від 5го президента України для ЗСУ. може гроші з офшорів зеленої гниди для захисників України пішли? ЦН, чому мовчиш про допомогу від зеленського і дєрьмака? розумний нарід 73% НЕ бажає знати про ці офшори.
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26.03.2025 09:20 Ответить
Дякую
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27.03.2025 03:41 Ответить
 
 