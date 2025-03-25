Демидовка на Белгородщине перешла в "серую" зону, - DeepState
Село Демидовка Белгородской области РФ перешло в "серую" зону.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Осинтеры отметили, что на прошлой неделе начали появляться кадры поражений по украинским подразделениям в Демидовке и на ее окраинах.
"Враг пытается прорвать границу на Сумщине (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно симметрично действуют и Силы Обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага. У кацапов сейчас значительно больше группировки войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий25.03.2025 19:26
+7 Konstantin Konstantinn #604304
показать весь комментарий25.03.2025 19:41
+7 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий25.03.2025 19:42
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий25.03.2025 19:26 Ответить Мне нравится 10
Энди Мир
показать весь комментарий25.03.2025 19:43 Ответить Мне нравится 1
Дужан Міхал
показать весь комментарий25.03.2025 19:50 Ответить Мне нравится 5
Konstantin Konstantinn #604304
показать весь комментарий25.03.2025 19:27 Ответить Мне нравится 2
Игорь Деев #465568
показать весь комментарий25.03.2025 21:34 Ответить Мне нравится 0
sky hawkA4
показать весь комментарий25.03.2025 19:38 Ответить Мне нравится 4
Konstantin Konstantinn #604304
показать весь комментарий25.03.2025 19:41 Ответить Мне нравится 7
izzabaru #594100
показать весь комментарий25.03.2025 20:50 Ответить Мне нравится 5
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий25.03.2025 19:42 Ответить Мне нравится 7
izzabaru #594100
показать весь комментарий25.03.2025 20:59 Ответить Мне нравится 0
izzabaru #594100
показать весь комментарий25.03.2025 21:02 Ответить Мне нравится 4
путин Сдох
показать весь комментарий25.03.2025 22:04 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль