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Демидовка на Белгородщине перешла в "серую" зону, - DeepState

Демидовка перешла в серую зону

Село Демидовка Белгородской области РФ перешло в "серую" зону.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отметили, что на прошлой неделе начали появляться кадры поражений по украинским подразделениям в Демидовке и на ее окраинах.

"Враг пытается прорвать границу на Сумщине (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно симметрично действуют и Силы Обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага. У кацапов сейчас значительно больше группировки войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине часть с. Веселовка и территория возле Владимировки оказались в "серой" зоне, - DeepState. КАРТА

Автор: 

россия (95365) Белгород (447) война в Украине (3486) DeepState (73)


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Топ комментарии
+10
Пора включати її в Конституцію.... наша!
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25.03.2025 19:26
+7
включайте в конституцию и требуйте белгород,проведите референдум а для большей реальности покажите виткову карту унр 1918_)покерфейс будет минимум туз бубновый)
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25.03.2025 19:41
+7
Потрібно їбошити ракетами і дронами по моцкві по житлових кварталах. Раз по рашистських заводах і НПЗ нам вже заборонено бити.
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25.03.2025 19:42
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Пора включати її в Конституцію.... наша!
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25.03.2025 19:26 Ответить
Суджі мало?
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25.03.2025 19:43 Ответить
Просто включити. Щоб потім казати що ми не можемо з Конституції вже виключити. Як кацапи незахоплені Запоріжжя та Херсон. В принципі, можна й Мосвку чи Сочі включити в нашу Конституцію. Потім робити круглі очі перед США, як зараз робить кацапня.
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25.03.2025 19:50 Ответить
там еще 1-2 нп. зсу от гнета кремлевского освободили,но дипстейт как обычно молчит,зато продвижения кацапов на 100 метров форсит как будто минимум краматорск захватили)
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25.03.2025 19:27 Ответить
форсіт не діпстейт а ті хто посилається на них
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25.03.2025 21:34 Ответить
Схоже цей сра*ий мир нікому крім Трампа не потрібен. Просто треба давати більше зброї.
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25.03.2025 19:38 Ответить
включайте в конституцию и требуйте белгород,проведите референдум а для большей реальности покажите виткову карту унр 1918_)покерфейс будет минимум туз бубновый)
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25.03.2025 19:41 Ответить
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25.03.2025 20:50 Ответить
Потрібно їбошити ракетами і дронами по моцкві по житлових кварталах. Раз по рашистських заводах і НПЗ нам вже заборонено бити.
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25.03.2025 19:42 Ответить
"Так це ж було вже!" (с)

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25.03.2025 20:59 Ответить
11 квітня 1918 року. Нічого нового. Білгород взятий.

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25.03.2025 21:02 Ответить
Смерть кацапам!
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25.03.2025 22:04 Ответить
 
 