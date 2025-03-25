Демидовка на Белгородщине перешла в "серую" зону, - DeepState

Село Демидовка Белгородской области РФ перешло в "серую" зону.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отметили, что на прошлой неделе начали появляться кадры поражений по украинским подразделениям в Демидовке и на ее окраинах.

"Враг пытается прорвать границу на Сумщине (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно симметрично действуют и Силы Обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага. У кацапов сейчас значительно больше группировки войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине часть с. Веселовка и территория возле Владимировки оказались в "серой" зоне, - DeepState. КАРТА