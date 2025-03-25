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Новости Противодействие терактам
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С начала года предотвращено 12 терактов, - Небытов

Андрей Небытов

С начала 2025 года работниками подразделений Национальной полиции Украины совместно с работниками подразделений СБУ задокументированы 26 уголовных правонарушений, которые квалифицированы по статье 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт"). При этом 12 терактов предотвратили.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

"Например, в Черновцах двое местных парней 17 и 18 лет изготовили бомбу по приказу российских спецслужб. Сообщники занимались наркоторговлей: создали собственную нарколабораторию по производству амфетамина, который продавали через телеграм-канал по всей Украине. Из-за этого и попали в поле зрения криминальной полиции. Документируя группу наркодельцов, оперативники узнали, что оба завербованы кураторами из РФ и готовят взрыв, - рассказал он. - Жертвами должны были стать полицейские, которых заманили бы в ловушку ложным вызовом "женщина кричит о помощи", а также гражданские люди, которые окажутся рядом".

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По его словам, предотвратить непоправимое удалось благодаря профессиональным действиям полиции Черновцов совместно с работниками СБУ.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции, еще один теракт был своевременно предупрежден на Тернопольщине. Речь идет о случае, когда девочка пыталась взорвать автомобиль правоохранителей.

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Автор: 

Нацполиция (16427) теракт (2297) Небытов Андрей (161)


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щось воно багато, оце от "заступник", розпи*зділось сьогодні
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25.03.2025 20:30 Ответить
Так воно ще ж блоХєр )
Мабуть переглядів немає )
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25.03.2025 20:45 Ответить
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25.03.2025 20:46 Ответить
І всі теракти проти зелі і дєрьмака. І всі перед виборами, щоб народ зелю ще краще полюбив
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25.03.2025 20:54 Ответить
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25.03.2025 20:56 Ответить
що уже новий рік - підсумки на черзі за 2025 чи премію за квартал відпрацьовують?
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25.03.2025 20:38 Ответить
А окупація атомки це теракт?
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25.03.2025 20:51 Ответить
Він тільки з чаес робив відосики, але потім, коли кацапів хлопці вибили)
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25.03.2025 21:01 Ответить
Пітсот тищ покушеній на Бункерного Янелоха Боневтіковича.
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25.03.2025 21:07 Ответить
 
 