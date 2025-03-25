Во время войны надо быть вдвое внимательнее к детям, особенно, когда их пытается использовать враг, - Небытов

Взрослым стоит разговаривать с детьми и уделять им внимание, особенно сейчас, когда враг пытается их вербовать для совершения преступлений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

"Я всегда подчеркиваю, что во время этой войны нам нужно быть вдвое внимательнее к нашим детям, особенно, когда происходит подобное и их пытается использовать враг. Интересоваться, как у них дела, с кем общаются, какие предложения получают, особенно в сети Интернет. С детьми нужно говорить о таких случаях и таких рисках", - подчеркнул он.

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Когда в 2024 году начались поджоги автомобилей военных, то возникла дискуссия, стоит ли давать больше информации обществу об этих ситуациях или наоборот, чтобы не породить волну таких преступлений на эмоциях.

"Все же приняли решение давать, чтобы вести профилактическую работу, привлекать журналистов, учителей, информировать общество. И мы начали это делать. И до июня был пик таких поджогов. А дальше превентивная работа начала давать результаты. Во-первых, мы начали получать информацию от родителей, учителей и детей. Во-вторых, количество поджогов постепенно уменьшалось. Я считаю, что превентивная, разъяснительная работа дает существенные результаты", - пояснил Небытов.

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По его словам, дети иногда не знают, каким может быть выход в ситуациях, в которые они попали.

"Поэтому мы должны говорить не только об ответственности, но и о шагах, которые должны делать дети. Прежде всего, рассказать о том, что происходит, взрослому человеку, которому доверяешь. Это не обязательно должны быть родители. Даже соседи. Повторюсь: надо человеку доверять. Или самостоятельно позвонить в полицию. Мы стараемся сейчас доносить им эту информацию. И надеемся, что это даст свои результаты", - подытожил он.

Полный текст интервью заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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